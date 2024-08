Những thông tin chuẩn nhất về iPhone 16

Các màu sắc của iPhone 16

Tính năng thông minh của AI

Theo thông lệ, cứ tháng 9 hàng năm, Apple sẽ trình làng dòng iphone thế hệ mới. Tháng 9 năm nay, Apple sẽ ra mắt 4 loại gồm : iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Được kỳ vọng sẽ tích hợp nhiều tính năng thông minh của AI , Apple đã cho chúng ta thấy phần mềm chạy trên những chiếc điện thoại thông minh mới nhất sẽ khác biệt như thế nào so với iOS 17 khi tổ chức Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào tháng 6 vừa qua. Tại đó, Apple đã lần đầu tiên giới thiệu về iOS 18 .

Tuy nhiên, những tin đồn gần đây nhất về iPhone cho thấy iPhone 16 có thể không ra mắt với các tính năng AI Apple Intelligence cao cấp , kết nối mọi ứng dụng trên điện thoại để chúng có thể giao tiếp với nhau - giúp Siri thông minh hơn. AI mới có thể sẽ không xuất hiện cho đến iOS 18.1 , dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng 10 tới.

Giá của iPhone 16 là bao nhiêu?

Trước những tin đồn về việc tăng giá trong bối cảnh cuộc khủng hoảng về mức sống vẫn tiếp tục leo thang toàn cầu, nhưng các chuyên gia công nghệ vẫn hy vọng Apple vẫn giữ giá iPhone như năm ngoái, không tăng. Nếu giá không tăng, iPhone 16 sẽ có giá khởi điểm là 1.016 đô la Mỹ, iPhone 16 Plus có giá 1.143 đô la Mỹ, iPhone 16 Pro có giá 1.270 đô la Mỹ, iPhone Pro Max có giá 1.525 đô la Mỹ.

Thiết kế và màn hình hiển thị của iPhone 16

Màu hồng (đồng) sẽ là màu đáng chú ý nhất của dòng iPhone 16

1. iPhone 16 Pro and Pro Max có màn hình hiển thị lớn hơn.

Trước những tin đồn về màn hình hiển thị của iPhone 16 sẽ lớn hơn, nhiều chuyên gia công nghệ vẫn cho rằng, kích cỡ màn hình có thể lớn hơn một chút tùy từng dòng cho phù hợp với thiết kế mới của camera. Chẳng hạn, với iPhone 16 bình thường thì giữ nguyên kích cỡ, nhưng với iPhone 16 Plus có thể lớn hơn một chút.

2. iPhone 16 Pro và Pro Max có thể có viền mỏng hơn

Dòng iPhone 16 sắp ra mắt cũng có thể có viền mỏng hơn. Theo ấn phẩm The Elec của Hàn Quốc , các nhà sản xuất màn hình iPhone đã phát triển một loại công nghệ cấu trúc viền mới có thể giảm kích thước của viền, cho phép các công ty sản xuất màn hình với mạch bên trong nhỏ hơn. Màn hình OLED của iPhone 16 có thể sử dụng công nghệ ống kính siêu nhỏ để tiết kiệm điện năng và tăng độ sáng.

3. iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có thể là những chiếc iPhone sáng nhất từ ​​trước đến nay

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình có độ sáng tối đa là 1.200 nits - cao hơn 20 phần trăm so với 1.000 nits trên iPhone 15 Pro. SDR của iPhone không thay đổi kể từ iPhone 13, vì vậy, mức tăng 20 phần trăm về độ sáng sẽ rất đáng chú ý (nếu đúng).

4. iPhone 16 Plus có thể là mẫu iPhone cơ bản 6,7 inch cuối cùng

iPhone 16 Plus có thể là mẫu iPhone cơ bản cuối cùng có màn hình 6,7 inch. Theo Young, iPhone 17 Plus sẽ có màn hình nhỏ hơn , có kích thước nằm giữa iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Điều đó có nghĩa là màn hình iPhone 17 Plus có thể thu nhỏ lại thành 6,5 inch.

5. iPhone 16 sẽ có nút hành động mạnh mẽ hơn

Toàn bộ dòng iPhone 16 cũng được kỳ vọng có nút hành động giống như trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max – nút thay thế cho nút tắt tiếng. Nút hành động sẽ chuyển từ nút cơ sang nút cảm ứng điện dung, cho phép có nhiều chức năng hơn.

Nút hành động mới sẽ "có cảm biến lực, phát hiện những thay đổi về áp suất, cũng như chức năng chuyển đổi thao tác". Mặc dù chúng tôi không rõ điều đó có nghĩa là gì, nhưng chúng tôi cho rằng bạn sẽ có thể sử dụng nút để thực hiện nhiều hành động thay vì chỉ một hành động được lập trình như hiện tại.

6. iPhone 16 sẽ có nút chụp ảnh mới

iPhone 16 sẽ có nút chụp ảnh mới, được thiết kế để quay video và chụp ảnh. Nút này sẽ sử dụng phản hồi xúc giác. Nhấn nhanh sẽ kích hoạt chức năng lấy nét tự động, tương tự như máy ảnh DSLR. Nhấn lâu sẽ chụp ảnh trong khi vuốt dọc theo cạnh của nút máy ảnh sẽ phóng to và thu nhỏ tiêu điểm, có tác dụng với cả ảnh và video.

7. Camera ở mặt sau sẽ được bố trí khác biệt để hỗ trợ quay video không gian

Apple cũng được cho là đang thay đổi mảng camera ở mặt sau của iPhone 16 cơ bản. Các hình ảnh rò rỉ giả định về iPhone 16 cho biết, các camera mới có thể được định hướng theo chiều dọc thay vì theo đường chéo. iPhone 15 Pro hiện đang sử dụng các camera xếp chồng cho video không gian.

8. iPhone 16 Pro và Pro Max sẽ có màu hồng giống màu đồng

iPhone 16 Pro và Pro max sẽ có các màu đen, trắng, bạc hoặc xám (về cơ bản là "titan tự nhiên" theo cách nói của Apple) và một màu hồng mới, có nghĩa là Apple có thể ngừng sản xuất màu xanh titan của dòng iPhone 15 Pro và thay thế bằng màu hồng mới.

Phối màu mới của iPhone 16 Pro Max có "sắc màu đồng", có thể là phối màu hồng mới được nhìn thấy dưới góc độ khác.

9. iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có bảy màu

iPhone 16 cơ bản sẽ có bảy màu khác nhau. Cũng như màu vàng, xanh lam, xanh lục, đen và hồng được thấy trên iPhone 15, màu trắng và tím được đồn đoán sẽ được thêm vào dòng sản phẩm mới này.

10. iPhone 16 sẽ được gắn chip A18

iPhone 16 và iPhone 16 Plus được cho là sẽ chạy trên A18, trong khi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có thể có chip A18 Pro. A16 Pro được cho là sẽ có nhiều lõi hơn và một công cụ được nâng cấp, cho phép có nhiều tính năng AI hơn.

11. iPhone 16 khắc phục mọi sự cố quá nhiệt

Apple được cho là đang xem xét vấn đề về nhiệt. Công ty này có thể sử dụng hệ thống nhiệt graphene để khắc phục vấn đề quá nhiệt trong iPhone 16.

12. iPhone 16 sẽ được nâng cấp chip wifi

Chip wifi sẽ được nâng cấp trong cả dòng điện thoại thông minh iPhone 16 và iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro sẽ được hỗ trợ wifi 7, trong khi iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ được hỗ trợ wifi 6E, hiện đang có trên iPhone 15 Pro.

13. Thời lượng pin iPhone 16 dài nhất từ trước đến giờ

iPhone 16 sẽ sử dụng công nghệ pin xếp chồng, một công nghệ hiện đang được sử dụng trên thị trường EV. Điều này có thể cung cấp dung lượng pin lớn hơn, mang lại tốc độ sạc nhanh hơn và khả năng sạc không dây dung lượng cao hơn. iPhone 16 Pro Max cũng được dự đoán sẽ có thời lượng pin dài nhất trong số tất cả các mẫu iPhone từng được sản xuất.

14. iPhone 16 sẽ có các công cụ viết lại, hiệu đính và tóm tắt văn bản

iPhone 16 với Apple Intelligence của iOS 18 sẽ có các công cụ viết hoàn toàn mới trên toàn hệ thống cho phép người dùng viết lại, hiệu đính và tóm tắt văn bản hầu như ở mọi ứng dụng như Mail, Notes, Pages và các ứng dụng của bên thứ ba.

15. Có thể tạo ra hình ảnh của riêng mình thông qua văn bản

Apple Intelligence cũng sẽ đưa vào một thứ gọi là Image Playground, cho phép bạn tạo ra những hình ảnh vui nhộn trong vài giây bằng cách sử dụng lời nhắc văn bản của riêng bạn. Bạn sẽ có thể chọn từ ba kiểu hình ảnh khác nhau – hoạt hình, minh họa hoặc phác họa. Image Playground sẽ được tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng bao gồm tin nhắn và trong một ứng dụng chuyên dụng.

16. Có thể tạo ra những bộ phim ảnh kỷ niệm bằng AI

Một tính năng Ảnh mới cho iOS 18 và iPhone 16 bao gồm các kỷ niệm ảnh bằng phim. Bạn sẽ có thể nhập mô tả về những gì bạn muốn và Apple Intelligence sẽ lấy ảnh ra, sắp xếp chúng thành một bộ phim với cốt truyện và cung bậc riêng. Một tính năng Ảnh khác mô phỏng công cụ xóa của Google có trên Google Pixel, cho phép bạn xóa các yếu tố gây mất tập trung và người ở phía sau khỏi hình ảnh.

17. Siri thông minh hơn

Siri, từng được coi là trợ lý giọng nói, cuối cùng cũng được tăng cường sức mạnh AI. Nó sẽ trở nên tự nhiên hơn, phù hợp với ngữ cảnh và cá nhân hơn, có các cuộc trò chuyện đầy đủ hiểu được ý bạn muốn nói từ các lời nhắc trước đó. Nó sẽ tập hợp nhiều thông tin khác nhau từ các phần khác nhau của iPhone để cung cấp cho bạn thông tin bạn cần, tìm kiếm Lịch và Thư của bạn để hiển thị.

18. Các tính năng AI sẽ hoạt động trên thiết bị cho đến khi cần sử dụng các mô hình dựa trên máy chủ

iOS 18 sẽ đủ thông minh để chuyển đổi giữa các mô hình trên thiết bị và trên máy chủ, chủ yếu dựa vào AI trên thiết bị để hoàn thành các tác vụ chạy trên máy chủ silicon chuyên dụng của Apple. Dữ liệu trong Private Cloud Compute, sẽ không được lưu trữ hoặc Apple có thể truy cập và chỉ được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của người dùng.

19. iPhone 16 Pro sẽ có camera góc siêu rộng và ống kính tele tốt hơn

iPhone 16 Pro sẽ có camera góc siêu rộng 48MP, cao hơn nhiều so với camera góc siêu rộng 12MP trên iPhone 15 Pro. Cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max cũng có thể có ống kính tele 12x, thay vì chỉ có trên điện thoại Pro Max.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đều sẽ có ống kính tele tetraprism tiên tiến mới. Trong khi iPhone 15 Pro Max sử dụng ống kính tetraprism, cho phép người dùng phóng to lên đến 5x, thì iPhone 15 Pro không bao gồm ống kính này. Apple được cho là sẽ có thể thêm ống kính tetraprism 5x này vào cả hai điện thoại với dòng iPhone 16 Pro.

20. Apple đang nghiên cứu về ống kính chống lóa

Apple hiện đang thử nghiệm một lớp phủ quang học chống phản chiếu cho camera trên những chiếc iPhone tương lai. Lớp phủ này, sẽ sử dụng "lớp lắng đọng nguyên tử" để đặt một lớp cực mỏng lên các thành phần, được cho là sẽ giúp Apple loại bỏ hiện tượng lóa ống kính. Lớp phủ sẽ được triển khai trên dòng thiết bị chuyên nghiệp tiếp theo của Apple, mặc dù điều này có thể có nghĩa là iPhone 17 Pro và Pro Max, chứ không phải iPhone 16 Pro.

Theo Independent