Những thiên thần nhí catwalk ấn tượng trong “Duyên dáng Nét Việt”

Sau nhiều tháng tranh tài với các vòng thi hấp dẫn, gay cấn, chung kết cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí Toàn Quốc 2025 với chủ đề "Thanh âm tổ chức" đã diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (Hà Nội) vào ngày 8/11.

Nằm trong khuôn khổ chung kết, fashion Show “Duyên dáng Nét Việt” cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả. Không chỉ thu hút sự chú ý với sân khấu độc đáo hình chữ S mà những màn trình diễn thời trang nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và tâm hồn dân tộc qua những tà áo dài duyên dáng và các tiết mục đặc sắc. Đại sứ chương trình An Trịnh Gia Bảo - biểu tượng của thế hệ trẻ Việt năng động, sáng tạo đã góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ cho sự kiện.

Đại sứ chương trình An Trịnh Gia Bảo

Mở màn show diễn là BST “Giáp Ngọc Niên Hoa” của Nhà thiết kế Linh Phương lấy cảm hứng từ 12 con giáp trong văn hóa dân gian, tái hiện tinh tế câu chuyện nhân sinh và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

Những tà áo dài mềm mại, họa tiết dân gian tinh xảo trên chất liệu cao cấp đã làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống hòa quyện cùng hơi thở hiện đại. Vedette Trịnh Ngọc Anh cùng sự xuất hiện của siêu mẫu Đình Quyền tạo điểm nhấn rực rỡ cho bộ sưu tập.

Mẫu nhí Trịnh Ngọc Anh và siêu mẫu Đình Quyền

Đảm nhận vai trò vedette, Trịnh Ngọc Anh thần thái trên sàn catwalk



Tiếp nối show diễn là bộ sưu tập “Hào Khí Sao Vàng” của Nhà thiết kế Nhật Thực. Bộ sưu tập đã làm nổi lên tinh thần dân tộc mạnh mẽ, bừng sáng của những con người mang dòng máu Lạc Hồng. Với gam màu đỏ - vàng đặc trưng biểu tượng văn hoá Việt trên từng thiết kế không chỉ tạo nên một không gian trình diễn đầy năng lượng mà còn truyền tải niềm tự hào sâu sắc.

Các người mẫu nhí catwalk tự tin, thần thái kiên định, khiến BST trở thành lời tuyên ngôn về bản sắc - mạnh mẽ, dứt khoát và đầy cảm xúc.

Đặc biệt, mẫu nhí Phạm Thảo Hà My đảm nhận vai trò vedette vô cùng xuất sắc khi catwalk cùng diễn viên Minh Hương góp phần thể hiện trọn vẹn tinh thần tự hào dân tộc.

Mẫu nhí Phạm Thảo Hà My catwalk cùng diễn viên Minh Hương

Phạm Thảo Hà My khoác trên mình trang phục thể hiện tinh thần tự hào dân tộc

Cuối cùng, BST “Ngọc Nhi Tinh Hoa” của Nhà thiết kế Thi Nguyễn kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, mang đến không gian thời trang rực rỡ sắc màu thiên nhiên và đất trời. Với gam màu chủ đạo xanh, vàng, đỏ tượng trưng cho sức sống và hy vọng, bộ sưu tập được tô điểm bởi mẫu nhí Vũ Ngọc Bảo Trâm và sự xuất hiện của Top 20 Miss Grand Vietnam – Tống Lan Anh, khẳng định vẻ đẹp Việt luôn tỏa sáng theo thời gian.

Mẫu nhí Vũ Ngọc Bảo Trâm xinh xắn trong trang phục của bộ sưu tập Ngọc Nhi Tinh Hoa

Top 20 Miss Grand Vietnam – Tống Lan Anh

Fashion Show “Duyên dáng Nét Việt” không chỉ là màn trình diễn thời trang mà còn là lời ca ngợi sâu sắc về văn hóa, tinh thần và bản sắc Việt, để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả và góp phần nâng tầm giá trị truyền thống qua thế hệ trẻ.