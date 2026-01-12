Những thay đổi đáng chú ý của Zalo

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý của Zalo trong phát triển công nghệ, mở rộng trách nhiệm xã hội và cải thiện trải nghiệm người dùng, qua đó cho thấy định hướng phát triển mà nền tảng này theo đuổi trong những năm qua. Dưới đây là 10 dấu ấn tiêu biểu của Zalo trong năm 2025.

1. 24 giờ “chạy đua với lũ” cùng Bản đồ Zalo SOS

Cuối tháng 11/2025, khi nhiều địa phương cùng lúc đối mặt với thiên tai nghiêm trọng, đội ngũ Zalo đã khẩn trương cập nhật tính năng “Bản đồ” vào Zalo SOS nhằm hỗ trợ công tác kết nối cứu hộ, cứu nạn.

Với Bản đồ Zalo SOS, vị trí và tình trạng của người dân cần trợ giúp khẩn cấp được hiển thị theo thời gian thực, đồng thời phân loại rõ ràng theo các trường hợp đã được hỗ trợ hoặc đang chờ cứu giúp. Nhờ đó, lực lượng chức năng và người dân xung quanh có thể nhanh chóng nhận diện các điểm cần ưu tiên, phân bổ nguồn lực hợp lý, rút ngắn thời gian tiếp cận người gặp nạn.

Đáng chú ý, tính năng này được hoàn thiện và đưa vào vận hành chỉ trong vòng 24 giờ. Sau 7 ngày triển khai, Bản đồ Zalo SOS ghi nhận 13,9 triệu lượt tiếp cận, 5.500 trường hợp gửi tín hiệu cầu cứu và hơn 11.300 cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến sự cố, thiên tai, thảm họa.

2. Lan tỏa tinh thần yêu nước trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Zalo triển khai chiến dịch “Tự hào Việt Nam”, tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người dùng.

Ba bộ giao diện mang hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được đông đảo người dùng lựa chọn, đồng loạt cập nhật làm hình nền và khung ảnh đại diện. Chỉ sau một tuần, hơn 5 triệu tài khoản đã “khoác” lên mình sắc đỏ Tổ quốc, biến chiến dịch trở thành một trong những hoạt động cộng đồng có sức lan tỏa lớn nhất trên nền tảng.

Chiến dịch cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Zalo trong việc kết nối cảm xúc, lan tỏa tinh thần dân tộc và tạo không gian để người dùng thể hiện niềm tự hào Việt Nam thông qua công nghệ.

3. Zalo được ghi nhận nỗ lực chuyển đổi số vì cộng đồng

Thông qua Zalo Official Account và Zalo Mini App, nền tảng này tiếp tục đóng vai trò là “cầu nối số” giữa chính quyền và người dân, góp phần hiện đại hóa hoạt động hành chính và dịch vụ công.

Theo thống kê, hiện có gần 17.000 OA của cơ quan nhà nước và đơn vị tiện ích cùng khoảng 1.000 mini app đang hoạt động trên Zalo, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Với những đóng góp này, Zalo được vinh danh tại hạng mục “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” trong khuôn khổ Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Awards 2025).

4. Đồng hành ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trái phép

Trong hơn 5 năm qua, Zalo đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) nhằm phát hiện, gỡ bỏ các nội dung, tài khoản và nhóm cộng đồng liên quan đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép trên nền tảng.

Hoạt động này góp phần hạn chế vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

5. Trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện trong đời sống người dùng

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển rõ nét khi trí tuệ nhân tạo không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một phần quen thuộc trong trải nghiệm hằng ngày trên Zalo. Hơn 30% người dùng đã làm quen và sử dụng thành thạo các tính năng AI tích hợp sẵn.

Song song đó, Zalo liên tục nâng cấp các mô hình AI, cải thiện chất lượng nhiều tính năng như Dịch thông minh, soạn tin nhắn bằng giọng nói, chuyển đổi linh hoạt giữa văn bản và giọng nói… giúp AI phục vụ thiết thực hơn cho nhu cầu giao tiếp thường nhật.

6. Trợ lý công dân số thu hút hơn 300.000 người dùng

Ra mắt vào tháng 9/2025, Trợ lý công dân số trên Zalo được xem là bước tiến trong việc đưa trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với các nhu cầu hành chính, pháp lý vốn được đánh giá là phức tạp.

Với nguồn dữ liệu luật chính thống và cách tiếp cận đơn giản, dễ sử dụng ngay trên nền tảng quen thuộc, Trợ lý công dân số nhanh chóng thu hút hơn 300.000 người dùng chỉ sau 3 tháng triển khai.

7. Nỗ lực xây dựng không gian mạng an toàn, đáng tin cậy

Bảo đảm an toàn cho người dùng tiếp tục là ưu tiên xuyên suốt của Zalo. Trong năm 2025, nền tảng đầu tư mạnh vào các hệ thống kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý nội dung vi phạm.

Zalo cho biết, 93% tài khoản vi phạm được hệ thống tự động phát hiện và xử lý. Đồng thời, Zalo cũng tăng cường khả năng ngăn chặn hành vi truy cập trái phép, chiếm đoạt tài khoản và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh.

8. Nâng cấp Nhật ký thành Tường nhà, mở rộng trải nghiệm nội dung

Trang “Nhật ký” quen thuộc được nâng cấp thành “Tường nhà”, mở rộng từ không gian chia sẻ cá nhân sang hệ sinh thái nội dung phong phú hơn. Việc tích hợp Zalo Video mang đến trải nghiệm video ngắn đa dạng, được cá nhân hóa theo sở thích của từng người dùng.

Thay đổi này giúp Zalo thích ứng với xu hướng nội dung mới, đồng thời vẫn giữ được nét gần gũi vốn có.

9. Thêm nhiều cách để người dùng thể hiện cá tính

Trong năm 2025, Zalo tiếp tục bổ sung nhiều cập nhật hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm. Từ bộ sticker Zapy được yêu thích, zStyle với các giao diện trẻ trung đến tính năng cập nhật trạng thái bằng biểu tượng cảm xúc, người dùng có thêm nhiều lựa chọn để thể hiện cảm xúc và cá tính riêng.

Những thay đổi nhỏ nhưng tinh tế góp phần biến Zalo thành không gian giao tiếp thân thiện, nơi mỗi người dùng có thể là chính mình.

10. Hỗ trợ chuyển khoản nhanh phủ sóng gần 98% thị trường

Tính năng chuyển khoản nhanh từ Zalo được mở rộng thêm 11 ngân hàng trong năm 2025, nâng tổng số ngân hàng hỗ trợ lên 29, bao phủ gần 98% thị trường.

Người dùng các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV… có thể chuyển khoản trực tiếp ngay trong cửa sổ trò chuyện mà không cần nhập hay ghi nhớ số tài khoản. Toàn bộ giao dịch vẫn được thực hiện trên ứng dụng ngân hàng, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.