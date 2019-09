Những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp và những câu chuyện đằng sau chúng

Nếu bạn sẵn sàng lắng nghe, sẽ có nhiều câu chuyện thú vị để bạn phải lưu tâm. Dưới đây là 10 tác phẩm nghệ thuật và những câu chuyện đằng sau chúng.

1. The Knife Angle

Đây là tác phẩm của Alfie Bradley thuyết phục hàng trăm người từ bỏ bạo lực.

Bức tượng thiên thần này được tạo ra từ hơn 100.000 con dao, cao 27 feet. Đây là những vũ khí đầu hàng của tội phạm được thu thập trên khắp Vương quốc Anh từ các cảnh sát, các tổ chức từ thiện chống tội phạm về dao. The Kife Angle đã đi khắp Vương quốc Anh để giáo dục mọi người về vấn đề quan trọng của tội phạm dùng dao và mức độ nguy hiểm của những vũ khí này.

2. The Passer-Through-Walls

Le Passe-Muraille là một cuốn tiểu thuyết của Pháp do Marcel Aymé viết nên. Câu chuyện kể về một anh chàng nhân viên văn phòng khiêm tốn, một ngày nọ anh phát hiện ra rằng anh có một siêu năng lực là có thể đi xuyên tường. Anh đã sử dụng khả năng này của mình để làm một tên trộm. Anh vào tù, nhưng rồi bằng khả năng của mình, anh lại trốn thoát.

Cho đến một ngày anh bị mất đi siêu năng lực này ngay trên đường xuyên tường và bị mắc kẹt lại trong đó. Tượng đài này rất được giới nghệ thuật biết đến và bàn tay của anh ta mỗi ngày mỗi bóng lên bởi hàng ngàn người cố gắng giúp anh ta thoát khỏi bức tường.

3. Building Bridges

Tác giả của cây cầu này là Lorenzo Quinn mang đến một thông điệp vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Làm thế nào để chúng ta làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn? Tình bạn, trí tuệ, sự giúp đỡ, niềm tin, hy vọng và tình yêu - đó chính là những yếu tố cấu thành theo quan niệm của Lorenzo Quinn, một nghệ sĩ nổi tiếng người Ý.

6 thành tố này được thể hiện trong 6 đôi bàn tay đan vào nhau tạo nên nét độc đáo của cây cầu. Đây là một trong những tác phẩm mới nhất của Quinn được xây dựng cho Venice Art Biennale năm 2019.

4. Head Corporate

Đây là tác phẩm điêu khắc của Terry Allen cho chúng ta biết về sự nguy hiểm của việc tập trung vào lợi nhuận bằng mọi giá.

Tác phẩm điêu khắc bằng đồng có kích thước thật ấn tượng của một người đàn ông đã vùi đầu vào tòa nhà tại Los Angeles, California, Mỹ. Tác phẩm điêu khắc là hiện thân của một doanh nhân đã cống hiến cả đời để kiếm lợi nhuận cho bản thân và công ty mà ông làm việc.

Chỉ có phần cổ trở xuống của anh ta mới được tách ra khỏi tòa nhà, điều đó có nghĩa là toàn bộ tâm trí của anh ta đều bị công việc chi phối.

Tác phẩm điêu khắc này minh họa nhịp sống hiện đại, nơi mọi người phải mang gánh nặng kinh tế và dành cả cuộc đời làm việc trong các doanh nghiệp, thường bỏ lỡ những thứ quan trọng hơn cả của cải vật chất.

5. Sphere Inside a Sphere

Tác phẩm này của Arnaldo Pomodoro nhắc nhở về việc hành tinh của chúng ta mong manh như thế nào.

Bức tượng bằng đồng tuyệt vời này mê hoặc người xem với cấu trúc phức tạp từ những vết nứt gãy của quả cầu với vô số các bánh răng phức tạp bên trong.

Nghệ sĩ Arnaldo Pomodoro là người thích nghiên cứu về hình học và tìm cách che giấu ý nghĩa sâu sắc đằng sau những hình học đơn giản đó. Tác phẩm Sphere Inside Sphere một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ trong vũ trụ kết nối với nhau mong manh như thế nào và nó dễ dàng có thể bị chia ra từng mãnh.

6. The Man Who Measures the Clouds

Người đàn ông đo mây của Jan Fabre nói về những cuộc đấu tranh đo lường sự vô lượng.

Tác phẩm nghệ thuật độc đáo này phủ bằng vàng lá là một phần của Venice Art Biennale năm 2019, đó là hình ảnh một người đàn ông (cao 9 mét) vươn và cố gắng đo các đám mây bằng thước kẻ. Tác phẩm điêu khắc này có thể được hiểu là nỗ lực tuyệt vọng của một người để biến điều không thể thành có thể, vì chúng ta không ngừng phấn đấu để vượt qua chính mình.

7. Inertia and The Bankers

Tác phẩm này nêu lên những vấn đề nhức nhối của xã hội và kêu gọi trách nhiệm của chúng ta.

Inertia and The Bankers là tác phẩm điêu khắc dưới nước kỳ diệu của Jason Decaires Taylor tiết lộ những vấn đề cấp bách nhất của xã hội hiện đại, như bị ám ảnh bởi sự giàu có vật chất và bị ảnh hưởng bởi truyền thông đại chúng.

Ngoài ra, công trình này còn đóng vai trò là ngôi nhà cho san hô đang trên bờ vực tuyệt chủng ở nhiều khu vực trên hành tinh của chúng ta. Bằng cách đặt những kiệt tác của mình dưới nước ở Mexico, Bahamas và những nơi khác, nghệ sĩ cố gắng thu hút sự chú ý nhiều hơn đến sự thay đổi khí hậu toàn cầu và những điều chúng ta có thể làm để bảo vệ trái đất.

8. Absorbed by Light

Tác phẩm này được thực hiện bởi Gali Lucas và Karoline Hinz cho chúng ta biết về sự ám ảnh bởi các thiết bị và công nghệ.

3 người ngồi trên một chiếc ghế dài, họ bị thu hút bởi điện thoại thông minh đến mức không chú ý đến nhau. Điều gì có thể minh họa về thời đại của chúng ta hơn bức điêu khắc này? Khi bạn đi bộ vào ban đêm, hãy nhìn xung quanh và bạn sẽ thấy một bức tranh tương tự - hàng chục người xung quanh với khuôn mặt sáng lên bởi điện thoại di động.

9. Trains to Life — Trains to Death

Đây là tác phẩm của Frank Meisler để tưởng nhớ số phận của những đứa trẻ trong thời kỳ Holocaust (cuộc diệt chủng trong Thế chiến II của người Do Thái Châu Âu)

Tác phẩm ấn tượng này nằm ở Berlin, Đức. Những đứa trẻ nhìn về hai hướng khác nhau tượng trưng cho hai kết quả khác nhau trong Holocaust . Bức điêu khắc này ghi dấu sự kiện 1,6 triệu trẻ em Do Thái được gửi đến các trại tập trung bị thiệt mạng và 10.000 trẻ em đã được lưu lại và vận chuyển đến nước Anh.

10. The Miraculous Journey

Tác phẩm của Damien Hirst mô phỏng các giai đoạn phát triển của em bé trong bụng mẹ.

Tượng đài tuyệt vời này nằm bên ngoài Trung tâm nghiên cứu và y tế Sidra ở Doha, Qatar, bao gồm 14 tác phẩm điêu khắc bằng đồng, mỗi tác phẩm là một giai đoạn phát triển của phôi thai trong bụng mẹ từ khi thụ thai đến khi sinh.

Hirst nói rằng: Mọi người đều nói về hành trình cuộc sống của mình, nhưng không ai nói về một hành trình kỳ diệu trước khi mình sinh ra.

Tác giả hy vọng tác phẩm điêu khắc này sẽ mang đến cho người xem cảm giác kinh ngạc và tự hỏi về quá trình phi thường này của con người.