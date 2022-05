Những sự thật thú vị về đại dương có thể bạn chưa biết

Nước dưới đáy đại dương vô cùng nóng: Trong khi nhiều nơi sâu nhất dưới đại dương, nhiệt độ chỉ khoảng 2 - 4 độ C thì nước ở những miệng phun thủy nhiệt dưới đáy biển, nhiệt độ có thể lên tới 400 độ C. Điều khiến cho nước không sôi ở đây được cho là do áp suất quá lớn tại những điểm sâu này.