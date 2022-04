Những sự thật 'ma quái' ẩn mình trong cuộc sống thực

Xác ướp nữ ở Ai Cập cổ đại luôn bị phân hủy nhiều hơn so với xác ướp nam. Lý do là bởi thi thể nam giới được ướp sớm hơn rất nhiều so với thi thể nữ giới. Vì thi thể phụ nữ thường được giữ tại nhà của họ cho đến khi bắt đầu phân hủy, để tránh truyền mầm bệnh sang ở những người ướp xác.