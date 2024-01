Những sự thật bất ngờ về địa lý mà không phải ai cũng biết!

Nơi xa nhất tính từ tâm Trái Đất

Trái Đất không phải là hình tròn tiêu chuẩn và phình ra gần xích đạo. Núi Chimborazo ở Ecuador, Nam Mỹ, nằm gần phần lồi lên của xích đạo Trái Đất. Chimborazo cao khoảng 6.310 mét, tuy không phải là ngọn núi cao nhất thế giới nhưng lại là nơi xa nhất tính từ tâm Trái Đất, cách tâm Trái Đất khoảng 6.384,4 km. Đồng thời, ngọn núi này cũng nằm ở vị trí gần Mặt Trời nhất trên Trái Đất. Khoảng cách giữa Everest và tâm Trái Đất là 6.382,3 km.

Thay đổi nhiệt độ sôi của nước

Ở độ cao bằng với mực nước biển, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C. Nếu lên cao hơn thì nhiệt độ sôi sẽ khác. Cứ lên mỗi 285 mét so với mực nước biển, nhiệt độ sôi của nước sẽ giảm 1 độ C. Ở một thành phố ở độ cao 1.500 mét, nhiệt độ sôi của nước là 94,7 độ C. Độ cao trung bình của cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng của Trung Quốc là hơn 4.000 mét, nếu tính dựa trên 4.000 mét thì nhiệt độ sôi của nước là 87,5 độ.

Hồ lớn nhất châu Phi

Hồ lớn nhất châu Phi là hồ Victoria ở Đông Phi, nằm giữa biên giới Uganda, Kenya và Tanzania, là hồ nước ngọt lớn thứ hai trên thế giới sau hồ Superior ở Bắc Mỹ.

Hồ Victoria được đặt tên vào năm 1858 bởi nhà thám hiểm người Anh John Hanning Speke, người châu Âu đầu tiên nhìn thấy hồ và đặt tên nó để vinh danh Nữ hoàng Victoria.

Quốc gia có nhiều người Hồi giáo nhất

Theo số liệu mới nhất, Indonesia là quốc gia đông dân thứ 4 thế giới và là quốc gia có dân số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới. Đạo Hồi du nhập vào Indonesia từ thời Trung cổ, hiện nay khoảng 87% dân số nước này theo đạo Hồi, do đó Indonesia có dân số 277,5 triệu người và có khoảng 241,5 triệu người theo đạo Hồi.

Rome được xây dựng trên bảy ngọn đồi

Thành phố La Mã cổ đại này được xây dựng trên bảy ngọn đồi và được cho là do Romulus và Remus, hai con trai sinh đôi của Thần Chiến tranh, xây dựng. Những ngọn đồi này không chỉ chứng kiến sự phát triển và thịnh vượng của thành phố Rome mà còn là một phần quan trọng của thành phố Rome hiện đại.

Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất

Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất thế giới là Mông Cổ, nơi có đồng cỏ và sa mạc rộng lớn, dân số 3,3 triệu người, diện tích hơn 1,56 triệu km2, mật độ dân số xấp xỉ 2,12 người/km2. Trong khi đó, mật độ dân số của Trung Quốc là 152 người/km2, đơn vị cấp tỉnh có mật độ dân số cao nhất là Thượng Hải với khoảng 3.800 người/km2, đơn vị cấp tỉnh có mật độ dân số thấp nhất là Khu tự trị Tây Tạng với khoảng 3 người/km2.

Bức tường Hadrian

Bức tường Hadrian nằm ở phía bắc hòn đảo chính của Anh, trải dài từ eo biển Solwaite ở phía tây đến Newcastle gần sông Tyne ở phía đông, với tổng chiều dài gần 120 km.

Ngày nay, một phần bức tường này vẫn được bảo tồn tốt. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên bởi Hoàng đế La Mã Hadrian để ngăn chặn người Caledonians sống ở Scotland xâm chiếm nước Anh.

Hồ nước mặn cao nhất thế giới

Hồ nước mặn cao nhất thế giới là Namtso, có nghĩa là "Hồ bầu trời" trong tiếng Tây Tạng và nằm ở Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Độ cao của Namtso khoảng 4.718 mét, điểm sâu nhất của Namtso là khoảng 33 mét, là hồ sâu nhất Trung Quốc và là hồ nước mặn lớn thứ hai ở Trung Quốc, chỉ sau hồ Thanh Hải ở Thanh Hải.

Namtso có diện tích khoảng 1920 km2, nước hồ có độ mặn cao nhưng nước hồ trong vắt, màu sắc mặt hồ có thể thay đổi nhiều theo từng khoảng thời gian trong năm, môi trường xung quanh cũng rất độc đáo với những đồng cỏ rộng lớn, những ngọn núi có đỉnh núi cao và nguồn tài nguyên động vật hoang dã phong phú.

Hồ sâu nhất nước Mỹ

Hồ sâu nhất ở Hoa Kỳ là hồ Crater ở Oregon, được hình thành trong miệng núi lửa sau khi núi Mazama sụp đổ, có độ sâu lên tới 589 mét.

Nguồn cung cấp và duy trì lượng nước trong hồ phụ thuộc hoàn toàn vào lượng mưa và sự tan chảy của tuyết nên nước hồ rất trong. Hồ miệng núi lửa là hồ sâu thứ bảy trên thế giới, với hàm lượng nước 17,41 nghìn tỷ lít.

Giờ Bắc Cực và Nam Cực

Trái Đất là một quả cầu quay với các đường kinh độ kéo dài từ Cực Bắc đến Cực Nam, nghĩa là tất cả các đường kinh độ đều hội tụ ở hai cực. Nếu bạn đang đứng gần cực, chỉ cần di chuyển một khoảng cách nhỏ sẽ trải dài trên nhiều kinh độ và nhiều múi giờ. Do đó, việc phân chia như vậy ở các vùng cực sẽ gây ra sự nhầm lẫn về thời gian và khiến việc quản lý chênh lệch múi giờ một cách hiệu quả là không thể.

Vì vậy các nhà nghiên cứu ở vùng cực của Trái Đất thường sử dụng các múi giờ gắn liền với trạm nghiên cứu của họ. Ví dụ: giờ New Zealand là múi giờ được sử dụng phổ biến nhất ở Nam Cực vì gần như tất cả các chuyến bay đến Nam Cực đều xuất phát từ New Zealand.

Con sông dài nhất ở châu Âu và Nga

Sông Volga dài khoảng 3.530 km, bắt nguồn từ Cao nguyên Valdai, chảy qua Nga và cuối cùng đổ ra biển Caspian. Vì sông Volga chảy qua phần châu Âu của Nga nên đây là con sông dài nhất ở châu Âu và Nga. Nó cực kỳ quan trọng đối với giao thông đường thủy, năng lượng và nông nghiệp của Nga.

Ngoài ra, sông Volga tuy là con sông dài nhất châu Âu nhưng lại không phải là con sông dài nhất ở Nga. Hiện nay con sông dài nhất ở Nga là sông Yenisei, bắt nguồn từ hồ Torre ở Mông Cổ và chảy qua Nga đến biển Kara ở Bắc Băng Dương. Tổng chiều dài của sông Yenisey là khoảng 3.487 km, nếu tính cả nguồn dài nhất là sông Angara thì tổng chiều dài của sông sẽ vượt quá 5.500 km.

Có bao nhiêu con người đã sống trên Trái Đất

Các nhà nhân khẩu học ước tính trong 192.000 năm, tổng số người từng sống trên Trái Đất là 109 tỷ, cộng thêm số dân số mới nhất là 8,086 tỷ vào tháng 10 năm 2023, tổng số người là từ 109 tỷ đến 117 tỷ.

Tham khảo: Zhihu