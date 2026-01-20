Những sứ giả 5 sao của bầu trời

Tại Vietnam Airlines, phía sau vẻ ngoài chỉn chu ấy là một hành trình nghề nghiệp được rèn luyện bằng kỷ luật, bản lĩnh và sự thấu cảm, nền tảng làm nên chuẩn mực dịch vụ 5 sao. Năm 2026, hãng Hàng không Quốc gia tiếp tục chú trọng phát triển đội ngũ tiếp viên để trở thành những "sứ giả bầu trời", mang hình ảnh Việt Nam sải cánh vươn xa.

Nơi lòng hiếu khách dệt nên những hành trình cảm xúc

Nghề tiếp viên hàng không thường được nhắc đến như một phép thử của sự kiên nhẫn và khả năng chịu áp lực, nhưng tại Vietnam Airlines, các thế hệ tiếp viên lại có một cách nhìn nhận đầy cảm hứng hơn: Mỗi chuyến bay là một cơ hội để tỏa sáng và lan tỏa vẻ đẹp tâm hồn Việt, nơi sự chuyên nghiệp được bắt đầu từ những rung động chân thành nhất của trái tim. Cách tiếp cận này biến những quy định khắt khe trở thành niềm vui được phụng sự, biến mỗi sải bước trong cabin thành một hành trình kết nối cảm xúc giữa người với người.

Chị Bùi Ngọc Hà, người đã dành hơn 36 năm gắn bó với Vietnam Airlines chia sẻ: khoảnh khắc khoác lên mình bộ đồng phục không đơn thuần là bắt đầu một ca làm việc, mà là bước vào một môi trường nơi niềm tự hào nghề nghiệp song hành trên từng dặm bay. Sự chuyên nghiệp của tiếp viên Vietnam Airlines được thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ nhất: một ánh mắt thấu cảm khi hành khách lo lắng, một thao tác chuẩn xác khi đảm bảo an toàn bay, hay cách truyền tải nét văn hóa Việt tinh tế qua phong thái phục vụ.

Tại Vietnam Airlines, mỗi chuyến bay là một cơ hội để tỏa sáng và lan tỏa vẻ đẹp tâm hồn Việt

Mỗi tiếp viên ý thức rõ vai trò của mình như một đại sứ văn hóa, góp phần kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế trên từng hành trình bay. Từ tác phong đến ngôn ngữ, họ mang đến trải nghiệm dịch vụ 5 sao được hành khách quốc tế ghi nhận, qua đó góp phần nâng tầm hình ảnh quốc gia một cách tự nhiên và đầy thuyết phục trên bầu trời thế giới. Chính phẩm cách ấy đã giúp đội ngũ tiếp viên Vietnam Airlines trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống vận hành đồng bộ, nơi sự tin cậy được xây dựng từ kỷ luật và lòng tận tâm.

Tiếp viên Vietnam Airlines luôn mang đến trải nghiệm dịch vụ 5 sao được hành khách quốc tế ghi nhận

Nơi đam mê được bồi đắp bằng những giá trị bền vững

Lựa chọn trở thành tiếp viên hàng không vào năm 2026 đồng nghĩa với việc các bạn trẻ đang chọn cho mình một lộ trình phát triển bản thân toàn diện trong môi trường dịch vụ đẳng cấp thế giới. Nhiều người trẻ gia nhập Hãng đã nhanh chóng trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, sự điềm tĩnh trước áp lực và những kỹ năng cốt lõi giúp họ xây dựng sự nghiệp vững vàng trong ngành hàng không và nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Lộ trình phát triển bản thân toàn diện luôn được chú trọng trong môi trường của Vietnam Airlines

Với vị thế Hãng Hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines không ngừng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi người trẻ có thể an tâm gắn bó và phát triển sự nghiệp bền vững. Song hành cùng những chuẩn mực về môi trường làm việc là chính sách đãi ngộ được thiết kế minh bạch, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp. Thu nhập của tiếp viên được cấu thành từ lương cơ bản, phụ cấp bay theo giờ, các khoản phụ cấp đặc thù cùng cơ chế ghi nhận hiệu quả khai thác.

Sự chuyên nghiệp của tiếp viên Vietnam Airlines được thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ nhất

Bên cạnh đó, các chính sách phúc lợi toàn diện như bảo hiểm sức khỏe cao cấp, chế độ nghỉ dưỡng và đặc biệt là "đặc quyền bầu trời" với vé máy bay ưu đãi trên mạng bay rộng khắp thế giới dành cho bản thân và gia đình chính là những món quà tinh thần vô giá. Đó là cơ hội được tận mắt ngắm nhìn bình minh trên dãy Alps, tản bộ dưới mùa hoa anh đào tại Nhật Bản hay cảm nhận nhịp sống hối hả của Paris sau mỗi ca làm việc. Những chuyến đi không chỉ mở mang vốn sống, hiểu biết đa văn hóa mà còn mang lại cơ hội trải nghiệm những miền đất mới, giúp người tiếp viên được truyền cảm hứng để "bay cao hơn" mỗi ngày.

Đặc quyền bầu trời với vé máy bay ưu đãi trên mạng bay rộng khắp thế giới chính là những món quà tinh thần vô giá dành cho tiếp viên Vietnam Airlines

Vietnam Airlines tạo dựng một môi trường làm việc đáng mơ ước, nơi con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm

Với hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, là thành viên của Liên minh hàng không SkyTeam và được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu uy tín về an toàn, chất lượng dịch vụ như Top 20 Doanh nghiệp Văn hóa hay Top các hãng hàng không an toàn nhất thế giới, Vietnam Airlines tạo dựng một môi trường làm việc đáng mơ ước, nơi con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Tại đó, nghề tiếp viên là quá trình rèn luyện, trưởng thành và đồng hành cùng Hãng Hàng không Quốc gia trên chặng đường bay cao, bay xa.