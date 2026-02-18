Trong năm 2025, sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trên cả nước trong năm 2025, cả nước đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỉ đồng.

Sân bay Long Thành chính thức khởi công giai đoạn 1 vào ngày 5-1-2021 tại Đồng Nai, với tổng vốn hơn 5,4 tỉ USD. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Trong đó, riêng ngày 19-12-2025 có tới 234 dự án, công trình với quy mô vốn 3,4 triệu tỉ đồng đồng loạt được khởi công, khánh thành trên mọi miền đất nước, trong đó có những dự án mang tầm nhìn thế kỷ, "vượt thời đại".

Một số dự án lớn được khởi công dịp này gồm Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, tổng mức đầu tư 925.000 tỉ đồng; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tổng mức đầu tư 855.000 tỉ đồng…

Siêu dự án sân bay Long Thành

Sáng 19-12-2025, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN1 của Vietnam Airlines chở lãnh đạo Chính phủ và gần 100 hành khách hạ cánh xuống tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Dự án sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25-6-2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm, được chia làm 3 giai đoạn. Dự án chính thức khởi công giai đoạn 1 vào ngày 5-1-2021 trên diện tích hơn 5.000 ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư khái toán ba giai đoạn là hơn 16 tỉ USD, trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỉ USD.

Hình ảnh máy bay Boeing 787 đáp xuống sân bay Long Thành hôm 19-12-2025. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Sau 5 năm liên tục đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với bảo đảm chất lượng "công trình thế kỷ" biểu tượng cho khát vọng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới; sân bay Long Thành đã chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19-12-2025. Lãnh đạo Chính phủ đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để khai thác thương mại trong tháng 6-2026.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay các dự án thành phần 1, 2 và 4 cơ bản hoàn thành hoặc đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp về đích trong năm 2026.

Giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng với 1 nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm, được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4F - cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Dự án không chỉ đóng vai trò là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là biểu tượng hiện thực cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Gần 1 triệu tỉ đồng đầu tư Khu đô thị thể thao Olympic

Đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỉ đồng, diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, triển khai trên địa bàn 11 xã của thành phố Hà Nội (gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa), được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao - đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup…

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic với điểm nhấn của Dự án là Sân vận động Trống Đồng

Điểm nhấn của Dự án là Sân vận động Trống Đồng - công trình cấp quốc gia được triển khai trên diện tích 73,3 ha, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn… Đây cũng là sân có khu vực được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.

Theo kế hoạch, hạng mục sân vận động sẽ phấn đấu hoàn thành vào tháng 8-2028, từng bước hình thành một trung tâm thể thao - đô thị tầm cỡ khu vực và quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là bước đi quan trọng trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch Thủ đô thời kỳ mới. Trong bối cảnh thành phố Hà Nội chuyển từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang phát triển cả theo chiều sâu và tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là trục không gian chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc đô thị Thủ đô đến năm 2050, tầm nhìn 2125.

Phối cảnh Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng được khởi công vào ngày 19-12-2025, có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, bao gồm Trục Đại lộ giao thông dài khoảng 80 km hai bên bờ sông, công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300ha, diện tích giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỉ đồng.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, bao gồm tuyến đại lộ giao thông hai bên bờ sông dài khoảng 80 km, hệ thống công viên cảnh quan – vui chơi giải trí diện tích khoảng 3.300 ha, cùng khoảng 2.100 ha đất giải phóng mặt bằng để tái thiết các khu đô thị hiện hữu.

Phạm vi dự án trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội. Trong đó, phía hữu ngạn sông Hồng gồm 12 xã, phường như Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Phía tả ngạn đi qua 7 xã, phường thuộc Mê Linh, Đông Anh và Long Biên như Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Bát Tràng.

Dự kiến gồm 4 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 (Tả ngạn sông Hồng), gồm Trục đại lộ giao thông bên tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị.

Dự án thành phần 2 (Hữu ngạn sông Hồng), gồm trục đại lộ giao thông bên hữu ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia: Biểu tượng mới của khát vọng vươn mình

Sáng 19-8-2025, trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hàng loạt công trình trọng điểm trên khắp cả nước đã đồng loạt được khởi công, khánh thành. Tâm điểm là Lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) tại Đông Anh (Hà Nội) do Tập đoàn Vingroup đầu tư với tổng mức đầu tư 7.000 tỉ đồng và chỉ sau gần 10 tháng thi công – một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội trở thành tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000 m², được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Điểm nhấn là Tòa nhà triển lãm Kim Quy, công trình biểu tượng với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000m² gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, công trình là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông-Tây-Nam-Bắc); Trung tâm Hội nghị Quốc tế VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m² với 12 sảnh tiệc và hội nghị có sức chứa hơn 5.000 người cùng nhiều khu phụ trợ như công viên cây xanh, hồ điều hòa, khu ẩm thực hơn 3.000 m², bãi đỗ xe rộng 18 ha với sức chứa hơn 10.000 chỗ.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội trở thành tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới

Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hôm 19-12-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ này đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ" của con người và dân tộc Việt Nam.

Chúng ta đã khánh thành nhiều công trình quan trọng, chiến lược, những công trình của "ý Đảng, lòng Dân", trong đó có những công trình "lớn chưa từng có", những công trình "lần đầu tiên", những công trình mới có "ý nghĩa lịch sử".

Chúng ta khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn "vượt thời đại", như siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai, Khu đô thị Cần Giờ; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic...