Không phải sao nhí nào cũng đủ sức để theo đuổi đến tận cùng công việc diễn xuất. Có những cái tên từng vô cùng nổi tiếng, ai cũng biết đến nhưng lại không thể duy trì được danh tiếng trong quá trình trưởng thành. Có người tìm lại được hào quang ở lứa tuổi khá lớn, cũng có người hoàn toàn rời khỏi ánh hào quang.

Quan Kế Huy

Vào thập niên 80, cái tên Quan Kế Huy đã từng nổi đình đám trên màn ảnh Hollywood thông qua siêu phẩm Indiana Jones and the Temple of Doom. Trong phim, cậu vào vai tên nhóc Short Round nghịch ngợm, thế nhưng được yêu thích nhờ tinh thần phiêu lưu quả cảm. Cùng với tài tử Harrison Ford, cả hai làm nên cặp đôi ăn ý trong phim.

Sau Indiana Jones, ngôi sao gốc Việt sinh năm 1971 tiếp tục tham gia phim The Goonies rồi lặn mất tăm khỏi Hollywood suốt 3 thập kỷ. Chỉ trong năm nay, Quan Kế Huy mới bất ngờ trở lại, được khán giả chú ý khi đóng Everything Everywhere All at Once cùng Dương Tử Quỳnh và sắp tới tham gia Vũ trụ điện ảnh Marvel thông qua mùa 2 của Loki.

Mackenzie Foy

Từng gây sốt khi đóng vai con gái của Bella trong Chạng Vạng, Mackenzie Foy được dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân tiếp theo của màn ảnh Hollywood. Sao nhí sinh năm 2000 góp mặt trong các siêu phẩm như The Conjuring, Interstellar, và thậm chí còn "bén duyên" với Disney trong phim Kẹp Hạt Dẻ Và Bốn Vương Quốc.

Thế nhưng sau thất bại của bộ phim này, Mackenzie Foy đã không thể bật lên được, dần dần chìm vào lãng quên đáng tiếc. Hiện tại ở tuổi ngoài 20, Foy chỉ tham gia các phim độc lập nhỏ lẻ, chưa có dấu hiệu trở lại với các dự án lớn.

"Cô gái đại dương" Marzena Godecki

Khán giả 9X không ai là không biết đến tựa phim Cô Gái Đại Dương, cũng như cô nàng nữ chính xinh đẹp Neri. Hình ảnh khỏe khoắn, thu hút của nữ chính do Marzena Godecki thủ vai đã khắc sâu trong tâm trí khán giả, thế nhưng sự nghiệp của riêng Godecki lại không như vậy. Từng đánh bại tận 500 ứng viên để có được vai trong Cô Gái Đại Dương, Godecki đã buông bỏ kì vọng của mọi người để chọn cho mình con đường riêng.

Sau Cô Gái Đại Dương, Marzena Godecki cố gắng trụ lại với diễn xuất nhưng không thành. Cô dành thời gian cho việc học, sau đó theo đuổi nghề sales và thiết kế đồ họa. Hiện tại cô đã có gia đình riêng, sống khá kín tiếng và không còn liên quan gì đến làng giải trí.

Bộ ba Karate Kid

Karate Kid là một trong những bộ phim võ thuật thiếu niên của Hollywood được khán giả Việt vô cùng yêu thích. Trong phim, bộ ba Dre - Trình - Mỹ Anh được yêu thích vì mang là tuyến câu chuyện chính xuyên suốt phim. Thành công của Karate Kid vào năm 2010 cũng tạo điều kiện cho 3 cái tên này vươn lên tầm cao mới trong diễn xuất, song thực tế lại không thể được như vậy.

Nam chính Jaden Smith là cái tên nổi tiếng nhất trong bộ ba khi là con trai của tài tử Will Smith. Sau Karate Kid, anh có nhiều cơ hội phim ảnh, thậm chí đóng chung với bố. Tuy nhiên trong vài năm gần đây Jaden Smith gần như vắng bóng, không xuất hiện trong các bom tấn như trước. Tương tự với Jaden Smith, cô nàng Hàn Văn Văn (vào vai Mỹ Anh) cũng đã dẹp lại sự nghiệp diễn xuất để có cuộc sống riêng. Chỉ có Vương Chấn Uy - nam "phản diện" Trình của Karate Kid là vẫn hoạt động năng nổ với phim ảnh, thế nhưng với vai trò đóng thế là chủ yếu.

Bộ ba The Karate Kid hiện tại

Nguồn: Screen Rant