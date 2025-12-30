Những sản phẩm “cộp mác” tạo nên danh tiếng “Ăn Cùng Bà Tuyết” - thử là ghiền!

Dấu ấn thương hiệu bắt đầu từ những sản phẩm chủ lực

Tên gọi "Ăn Cùng Bà Tuyết" gợi lên sự gần gũi, quen thuộc như những lần được mời thưởng thức đồ ăn vặt do bà hay người lớn trong nhà tự tay chuẩn bị. Không chỉ bán sản phẩm, thương hiệu còn mang đến trải nghiệm cảm xúc - ăn cùng ký ức, ăn cùng niềm vui. Chính lựa chọn này đã giúp "Ăn Cùng Bà Tuyết" trở thành điểm sáng khác biệt: một thương hiệu khởi nguồn từ môi trường số nhưng phát triển theo các chuẩn mực nghiêm ngặt của ngành hàng tiêu dùng.

Trên thị trường đồ ăn vặt, tên tuổi của "Ăn Cùng Bà Tuyết" gắn liền với những sản phẩm "cộp mác" như chân gà rút xương, quẩy đùi gà tê cay, quẩy đùi gà phô mai, quẩy đùi gà bơ sữa. Các dòng bim bim cũng rất phổ biến với những tên gọi đặc trưng như mái tôn, mái ngói, mái bờ lô, tam thể cùng loạt tăm cay phiên bản truyền thống đến các phiên bản nâng cấp.

Những sản phẩm của "Ăn Cùng Bà Tuyết" ghi điểm với hàng triệu khách hàng nhờ hương vị thơm ngon, hợp gu giới trẻ. Thiết kế bao bì đồng nhất với hình ảnh người đại diện thương hiệu Đỗ Thị Tuyết cùng tông màu cam - trắng, giúp sản phẩm dễ nhận diện và nổi bật giữa nhiều lựa chọn trên các nền tảng thương mại điện tử.

Khi quyết tâm xây dựng thương hiệu riêng, việc đầu tiên bà Tuyết cùng con trai và đội ngũ cộng sự thực hiện không phải là sản xuất hàng loạt sản phẩm, mà là đăng ký bảo hộ độc quyền cho thương hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết", đồng thời xây dựng nhà máy sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Hiện nay, nhà máy được trang bị dây chuyền máy móc công nghệ tiên tiến, đảm bảo quy trình chế biến khép kín.

Toàn bộ sản phẩm được sản xuất theo quy trình khép kín, hiện đại

Hướng tới nhóm khách hàng là trẻ em, học sinh - đối tượng tiêu dùng đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn cao - "Ăn Cùng Bà Tuyết" đặt sự thận trọng lên hàng đầu trong từng khâu. Từ lựa chọn nguyên liệu, cân chỉnh công thức, thử nghiệm độ giòn, cay, mặn, ngọt đến thiết kế bao bì, mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng để vừa phù hợp khẩu vị giới trẻ, vừa giữ được tinh thần gần gũi của thương hiệu.

Khi ra mắt thị trường, các sản phẩm nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ cộng đồng học sinh, sinh viên. Sự ủng hộ này không chỉ đến từ hương vị dễ ăn, mà còn từ niềm tin vào một thương hiệu làm sản phẩm tử tế, có kiểm soát chất lượng rõ ràng, giúp người tiêu dùng yên tâm lựa chọn giữa thị trường đồ ăn vặt còn nhiều sản phẩm trôi nổi, khó kiểm chứng nguồn gốc.

Danh mục sản phẩm đa dạng, hợp khẩu vị giới trẻ

"Ăn Cùng Bà Tuyết" trước bài toán hàng giả trên thị trường đồ ăn vặt

Khi thương hiệu ngày càng được thị trường đón nhận và tạo dựng được niềm tin, các sản phẩm của "Ăn Cùng Bà Tuyết" cũng bắt đầu đối mặt với tình trạng bị làm giả. Trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm mạo danh với bao bì, màu sắc và logo gần giống hàng chính hãng nhưng chất lượng không đảm bảo, tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Đối mặt với tình trạng này, bà Tuyết và đội ngũ của mình đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, xây dựng các tiêu chuẩn nhận diện và hướng dẫn phân biệt hàng thật - giả để hỗ trợ người tiêu dùng. Theo đó, các sản phẩm chính hãng có bao bì in ấn rõ nét, thông tin đầy đủ, màu sắc đồng đều, trong khi hàng giả thường có chữ in nhòe, sai lệch tên gọi, màu bao bì lệch tông và chất lượng sản phẩm bên trong không đồng nhất.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, việc hàng giả vẫn xuất hiện cho thấy lỗ hổng trong khâu kiểm soát thị trường và sự liều lĩnh của các đối tượng trục lợi. Điều này đòi hỏi người tiêu dùng cần thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm, ưu tiên mua tại các kênh phân phối chính thức, tránh mua hàng trôi nổi, giá rẻ bất thường.

Bà Tuyết thường xuyên quay video để hướng dẫn cách nhận diện hàng thật và giả

Anh Nguyễn Minh Trường - con trai bà Tuyết chia sẻ: "Thương hiệu của chúng tôi lớn nhờ niềm tin. Hàng giả không chỉ làm sai lệch sản phẩm, mà còn có thể phá hỏng mối quan hệ đó".

Để bảo vệ người dùng, anh cùng mẹ dốc sức cải tiến bao bì, mẫu mã và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, sản phẩm một cách chi tiết, rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, bà Tuyết cũng thường xuyên quay video để hướng dẫn người dùng nhận biết được đâu là sản phẩm thật, đâu là sản phẩm có dấu hiệu giả mạo.

Một số dấu hiệu nhận biết hàng giả - hàng thật

Với "Ăn Cùng Bà Tuyết", cuộc chiến chống hàng giả không chỉ là câu chuyện bảo vệ một thương hiệu, mà còn là hành trình giữ gìn niềm tin của người tiêu dùng. Trong khi các biện pháp kỹ thuật và pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, thương hiệu sẽ kiên định với con đường phát triển dựa trên chất lượng và sự minh bạch. Đó cũng là cách để thương hiệu tiếp tục giữ được vị thế trên thị trường đồ ăn vặt, không phải bằng sự ồn ào, mà bằng giá trị thật và sự an tâm mà người tiêu dùng có thể cảm nhận mỗi ngày.