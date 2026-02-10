Những sai lầm dễ mắc phải khi thay dầu động cơ ô tô

Không theo dõi số kilomet đã đi

Một trong những sai lầm lớn nhất là không theo dõi số km đã đi kể từ lần thay dầu cuối cùng. Bạn cần thay dầu khi ô tô đạt một trong hai điều kiện: Đi đủ số kilomet hoặc sau một khoảng thời gian nhất định.

Việc không ghi nhớ có thể dẫn đến việc thay dầu quá sớm hoặc quá muộn, gây hư hại cho động cơ. Ngay cả khi thay dầu tại gara, bạn cũng nên tự theo dõi để đảm bảo không bỏ lỡ thời điểm thay dầu.

Sử dụng sai loại dầu

Việc chọn loại dầu không phù hợp cũng là một lỗi phổ biến. Độ nhớt của dầu cần phải phù hợp với thời tiết. Vào mùa đông, dầu cần loãng hơn để lưu thông tốt trong động cơ, trong khi mùa hè cần dầu đặc hơn.

Nếu sử dụng dầu quá đặc, nó sẽ khó lưu thông và có thể gây hư hại cho động cơ. Ngoài ra, bạn cũng cần chọn loại dầu phù hợp với tình trạng động cơ của ô tô .

Lắp bộ lọc dầu không đúng cách

Khi tự thay dầu, nhiều người thường mắc lỗi lắp bộ lọc dầu không đúng cách. Bộ lọc dầu cần được thay thế mỗi khi thay dầu và phải được lắp đúng kích cỡ.

Nếu không, có thể xảy ra rò rỉ dầu hoặc không lọc hiệu quả, gây nguy hiểm cho động cơ.

Nguyên tắc chung là sau khi siết chặt bằng tay, hãy dùng cờ lê dầu vặn thêm một phần tư vòng để đảm bảo không bị siết quá chặt.

Không thay thế vòng đệm lọc dầu (o-ring)

Gioăng cao su lọc dầu hay vòng đệm lọc dầu (o-ring) cần được thay thế cùng với bộ lọc dầu. Khi mua bộ lọc, bạn sẽ nhận được một vòng đệm mới. Hãy nhớ làm ướt vòng đệm bằng một ít dầu trước khi lắp để tăng độ kín.

Nếu không tháo vòng đệm cũ ra, nó có thể gây rò rỉ dầu khi khởi động động cơ.

Đổ dầu quá nhiều hoặc quá ít

Việc đổ dầu không đúng lượng cũng là một lỗi thường gặp. Nếu đổ thiếu, áp suất thủy lực và khả năng bôi trơn sẽ bị ảnh hưởng, gây hư hại cho động cơ. Ngược lại, đổ quá nhiều có thể làm sủi bọt dầu và gây rò rỉ.

Để tránh những sai lầm này, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết chính xác lượng dầu cần thiết.

(Theo McCluskey Chevrolet)