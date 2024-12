Những phụ kiện không nên lắp cho ô tô

Vì thế bên cạnh những phụ kiện mang lại nhiều lợi ích cho xe như cảm biến áp suất lốp, camera hành trình, gương chiếu hậu... thì cũng có nhiều phụ kiện không nên lắp do có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe.

Bọc vô lăng

Nhiều chủ xe sử dụng bọc vô lăng với mục đích đảm bảo tính thẩm mỹ và giữ cho lớp vật liệu vô lăng nguyên bản. Thế nhưng, đây lại là phụ kiện nhiều chuyên gia ô tô khuyến nghị không nên dùng vì trong các tình huống khẩn cấp, sẽ khiến việc kiểm soát vô lăng không còn chính xác.

Hơn nữa, phía dưới bọc vô lăng dễ tích tụ nước, chất bẩn... vô tình thành ổ vi khuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Ốp phụ kiện crôm bóng

Ốp phụ kiện mạ crôm tại các vị trí như hõm cửa, tay nắm, bệ bước chân... có thể tạo sự phá cách cho xe nhưng lại giúp bụi bẩn dễ tích tụ. Nếu không vệ sinh thường xuyên sẽ gây tróc sơn. Đặc biệt, nếu crôm bóng không được mài nhẵn có thể gây nguy hiểm cho hành khách và người lưu thông trên đường.

Vè che mưa

Tác dụng của vè che mưa là giúp tránh nước bắn vào trong khi hạ kính xuống tạo khe hở trong điều kiện trời mưa hoặc đỗ xe dưới trời nắng để không khí lưu thông tốt hơn.

Nhưng thực tế, nhiều chủ xe cho biết, vè che mưa có thể che khuất tầm nhìn. Phụ kiện này còn làm tăng độ cản gió, tạo tiếng "ù ù" vào trong xe.

Thay màu đèn pha và đèn sương mù

(Ảnh: PhutungHQ)

Không ít chủ xe lầm tưởng rằng việc thay màu đèn pha, đèn sương mù có thể cải thiện tầm nhìn. Tuy nhiên, nếu thay không đúng tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng đến trọng tâm của chùm sáng, dẫn đến giảm khả năng chiếu sáng của đèn pha.

Phụ kiện trang trí trên táp lô

Nhiều chủ xe bày đủ thứ trên mặt táp lô như tượng gỗ, tượng đá, đồ chơi mô hình... Những đồ vật này đôi khi làm rối mắt, cản trở tầm nhìn khiến tài xế mất tập trung.

Nếu xe tăng tốc nhanh hoặc gặp va chạm, những phụ kiện này có thể làm vỡ kính lái hoặc gây thương tích cho hành khách.

Chốt dây an toàn giả

Trên thị trường, chốt dây an toàn giả được bày bán nhiều với giá rất rẻ. Nhiều chủ xe đã mua và sử dụng chốt dây an toàn giả để tránh phải nghe tiếng cảnh báo phát ra liên tục. Trên thực tế, khi xảy ra va chạm, việc không đeo dây an toàn khiến tỷ lệ thương vong cao hơn.

Bọc ghế ngồi bằng hạt gỗ

Bọc ghế ngồi bằng hạt gỗ được nhiều chủ xe sử dụng với mục đích giúp ghế ngồi thoáng mát. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, chuỗi hạt này có thể gây mất an toàn khi lái xe. Bởi, chuỗi hạt trơn, dễ xộc xệch khiến tài xế ngồi không thoải mái, nhất là khi đạp côn, phanh.