Những phong tục truyền thống “cầu may” trong năm mới trên khắp thế giới

Ở một số nơi, bạn phải lựa chọn loại thức ăn phù hợp trong ngày đầu năm, chẳng hạn như những loại hạt hoặc quả hình tròn tượng trưng cho sự sung túc. Còn ở một số quốc gia khác, trang phục mà bạn lựa chọn sẽ quyết định điều gì sẽ đến với bạn trong năm mới, chẳng hạn như sức khỏe, tiền bạc hay tình duyên.

Món Hoppin’ John

Ở vùng Nam Mỹ, người dân có phong tục ăn món Hoppin’ John vào ngày đầu năm. Đây là món đậu Hà Lan hoặc đậu mắt đen (tượng trưng cho tiền xu) và gạo ăn kèm với bánh kẹp hoặc rau xanh nấu chín (màu của tiền) và bánh ngô (màu của vàng). Để tăng thêm sự may mắn, một số gia đình thường đặt tiền xu bên dưới đĩa đựng thức ăn hoặc cho thêm thịt lợn.

Ảnh: Getty.



Ăn những loại quả có hình tròn

Nhiều quốc gia tin rằng, ăn những loại thức ăn có hình tròn vào đêm giao thừa sẽ mang lại sự thịnh vượng. Ở Italy, đậu lăng là món ăn được yêu thích nhất trong ngày tết do có hình tròn (tượng trưng cho tiền xu). Còn ở Philippines có phong tục ăn 12 loại quả hình tròn với mong muốn sẽ được sức khỏe dồi dào trong cả năm. Các loại trái cây thường được đặt ở vị trí trung tâm trong bữa ăn vào lúc giao thừa.

Mặc trang phục đặc biệt

Người dân Philippines không chỉ thích ăn những loại quả hình tròn mà còn thích mặc trang phục có chấm tròn. Mặc quần áo chấm bi là xu hướng thịnh hành trong ngày 31/12, nhằm gia tăng cơ hội may mắn trong năm mới.

Trong khi đó, người dân Brazil lại lựa chọn trang phục màu trắng trong ngày đầu năm mới. Trang phục này tượng trưng cho may mắn và hòa bình.

Nhảy qua 7 con sóng

Tại Brazil, nếu có dịp ra biển trong đêm giao thừa, bạn có thể gia tăng vận may bằng cách lội xuống biển và nhảy qua 7 con sóng. Với mỗi con sóng bạn có thể ước một điều ước.

Đặt quyết tâm trong ngày đầu năm mới

Chắc hẳn, nhiều người trong số chúng ta thường ít nhiều chưa hài lòng về những gì mình đang có hoặc đã qua. Đó là cơ sở để ta tự hứa với bản thân những quyết tâm cần đạt được trong năm mới.

Nhiều người nghĩ rằng việc đặt quyết tâm và lập kế hoạch cho năm mới là trào lưu phổ biến trong những năm gần đây. Nhưng về mặt lịch sử, truyền thống này đã có từ rất lâu, ước tính cách đây hơn 4.000 năm. Các nhà sử học tin rằng, người Babylon từng đón năm mới bằng cách đưa ra những lời hứa chẳng hạn như trả nợ hay trả lại đồ vật đã mượn và tìm mọi cách thực hiện lời hứa này.

Hôn người thân yêu

Ảnh: Getty



Khi chuông đồng hồ điểm thời khắc giao thừa, bạn phải hôn người mình yêu. Theo Washington Post, điều này bắt nguồn từ các câu truyện cổ dân gian của Anh và Đức, trong đó nói rằng, người đầu tiên mà bạn hôn sẽ quyết định vận mệnh của bạn trong cả năm. Vì thế hãy chọn đối tác một cách khôn ngoan.

Đặt 1 nhánh cây dưới gối

Nếu không có ai để hôn cũng không sao. Ở Ireland, người ta nói rằng nếu bạn đặt một nhánh tầm gửi hoặc nhánh tầm xuân dưới gối của mình vào đêm giao thừa, bạn sẽ mơ thấy người bạn đời tương lai. Và chắc chắn bạn sẽ có những giấc mơ thật ngọt ngào.

Trang trí cửa ra vào

Đối với người Hy Lạp, hành tây là biểu tượng của sự may mắn và khả năng sinh sản mạnh mẽ bởi vì chúng có thể nảy mầm ngay cả khi không được ai chăm sóc. Vào đêm giao thừa, các gia đình ở Hy Lạp treo những củ hành tây ở cửa ra vào để cầu may mắn và thịnh vượng sẽ đến với gia đình. Trong ngày đầu năm mới, nhiều cha mẹ sẽ đánh thức con cái dậy bằng cách đặt lên đầu chúng những củ hành tây đã được treo ở bên ngoài.

Ảnh: Getty



Nhảy từ trên ghế xuống

Ở Đan Mạch, mọi người đứng trên ghế và nhảy xuống vào thời khắc giao thừa – theo nghĩa đen – bước sang năm mới, để cầu may mắn và xua đuổi linh hồn xấu. Quốc gia này cũng có truyền thống lấy những chiếc đĩa cũ của mình và ném vào trước cửa nhà ai đó mà bạn muốn họ có được may mắn trong năm mới. Càng nhiều bát đĩa vỡ trước cửa, chủ nhân của ngôi nhà được cho là càng gặp nhiều may mắn.

Chọn đồ lót cẩn thận

Một số quốc gia, đặc biệt là ở khu vực Mỹ Latin tin rằng màu sắc của đồ lót có thể mang lại những điều tốt lành cho bạn trong 12 tháng tới. Màu vàng là màu may mắn, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu còn màu trắng tượng trưng cho hòa bình.

Xách vali chạy vòng quanh

Ảnh minh họa: Getty



Ở Colombia, người dân có phong tục xách vali rỗng và chạy quanh khu nhà một cách nhanh nhất có thể. Điều này được cho là sẽ giúp bạn có thật nhiều chuyến du lịch trong năm mới. Và dĩ nhiên chiếc vali này chỉ mang tính chất tượng trưng, không có đồ gì ở trong.

Đập trái cây

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, lựu là biểu tượng của sự sung túc. Vì thế, loại quả này thường được ăn trong dịp năm mới. Nhưng để có một năm nhiều may mắn hơn, người dân có phong tục đập loại quả này ngay trước cửa nhà. Quả lựu càng bị vỡ thành nhiều mảnh thì gia đình được cho là càng thịnh vượng. Và để tăng thêm phần may mắn, nhiều người có thể rắc muối trước cửa nhà.

Đổ nước qua cửa sổ

Ở Puerto Rico, người ta tin rằng đổ xô nước ra ngoài cửa sổ sẽ giúp xua đuổi tà ma. Tuy vậy, phong tục này sẽ khiến những người qua đường gặp phiền toái vì đôi lúc hứng trọn cả xô nước. Ngoài ra, người dân nơi đây cũng rắc đường ở bên ngoài ngôi nhà của họ để thu hút sự may mắn./.