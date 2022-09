Nhắc đến phim hài - lãng mạn thì không thể không có Ngôi Nhà Hạnh Phúc - một trong những "viên gạch" đầu tiên góp phần giúp thể loại này lớn mạnh. Từ phiên bản truyện tranh gốc của tác giả Won Soo Yeon, Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã có nhiều phiên bản phim khác nhau, khiến khán giả vô cùng choáng ngợp. Trong đó, mỗi phiên bản nữ chính đều có một nét độc đáo riêng.



Song Hye Kyo

Sẽ chẳng có phiên bản nữ chính Ngôi Nhà Hạnh Phúc nào có thể vượt qua được thành công của Song Hye Kyo vào năm 2004. Đây cũng chính là bản phim đầu tiên từng được ra mắt, mang về tỷ suất người xem thuộc hàng kỷ lục, với tập cuối chạm đến con số hơn 42%. Một Han Ji Eun kính cận, quyết đoán nhưng cũng đáng yêu, đằm thắm đã khắc sâu trong trái tim người xem. Chính nhờ diễn xuất tự nhiên của không chỉ Song Hye Kyo mà cả Rain, Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã mở ra cả một thế hệ phim hài - lãng mạn (rom-com) đến tận bây giờ.

Minh Hằng

Sau đúng 5 năm kể từ thành công của bản Hàn, Việt Nam đã bắt tay thực hiện một Ngôi Nhà Hạnh Phúc của riêng mình. Nữ chính lần này tên Minh Minh và do nữ diễn viên - ca sĩ Minh Hằng thể hiện. Với nét diễn trẻ trung, đáng yêu vốn có và "hảo cảm" từ những phim như Gọi Giấc Mơ Về hay Giải Cứu Thần Chết trước đó, Minh Hằng đã được công chúng yêu thương, góp phần giúp phim trở thành một trong những dự án "làm lại" từ xứ Hàn gây tiếng vang. Bên cạnh bộ phim thì ca khúc chính Ngôi Nhà Hạnh Phúc của Thủy Tiên cũng trở nên đình đám không kém cạnh.

Heart Evangelista

Cùng năm với Ngôi Nhà Hạnh Phúc bản Việt còn có phiên bản của Philippines. Heart Evangelista - nguyên mẫu Con Nhà Siêu Giàu Châu Á chính là cái tên được ekip "chọn mặt gửi vàng" để thủ vai nữ chính. Tuy sở hữu tỷ suất người xem khá ổn lên đến hơn 26%, Ngôi Nhà Hạnh Phúc của Heart và Richard Gutierrez lại sở hữu số lượng tập phim dài kỷ lục lên đến 65 tập.

Sucharat Manaying

Thái Lan cũng không nằm ngoài "cơn sốt" Full House khi vào năm 2014, mỹ nhân Sucharat Manaying được lựa chọn để trở thành nữ chính của phim. Không phải là phiên bản được đánh giá cao về chất lượng nhưng nhìn chung, Ngôi Nhà Hạnh Phúc bản Thái vẫn được đón nhận nồng nhiệt, đặt bệ phóng cho dàn diễn viên trở nên nổi tiếng, trong đó có Mike D. Angelo.

Dương Siêu Việt

Đây là phiên bản duy nhất có nhan đề khác biệt hoàn toàn - Em Đến Cùng Mùa Hè. Trong phim, Dương Siêu Việt vào vai Lạc Thiên Thiên - cô gái bị làm phiền bởi sao nam nổi tiếng Cận Trạch Nhất (Hứa Ngụy Châu), dẫn đến việc sống chung và dần dần yêu nhau. Tuy sở hữu cặp diễn viên trẻ đẹp nhưng Em Đến Cùng Mùa Hè lại là phiên bản kém hấp dẫn, cũng như kém tiếng nhất trong "vũ trụ" Ngôi Nhà Hạnh Phúc.

Hwang Jung Eum

Hàn Quốc vẫn còn một phiên bản Ngôi Nhà Hạnh Phúc từng được ra mắt vào năm 2012 với tên gọi Full House Take 2. Được mệnh danh là "nữ hoàng phim hài - lãng mạn", Hwang Jung Eum được lựa chọn để vào vai nữ chính lần này, qua đó gây bất ngờ lớn với diện mạo có phần luộm thuộm, đầu tóc luôn rối bù xù chứ không trau chuốt như các phiên bản nêu trên.

Gây ngạc nhiên hơn cả, Full House Take 2 là phiên bản hiếm hoi chỉ lấy cảm hứng từ truyện gốc chứ không giống hoàn toàn. Phim kể về việc Man Ok - chuyên gia tư vấn trang phục của nhóm nhạc nam TAKE ONE - đến ở nhà của nhóm này và xảy ra những câu chuyện "dở khóc dở cười". Thế nhưng có lẽ vì nội dung có sự thay đổi nhất định, cộng thêm cái bóng của bản 2004 quá lớn mà dự án này ít được biết đến hơn.

Nguồn ảnh: KBS