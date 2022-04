Có lẽ hình ảnh những người đẹp như Huyền My, Tường San hay Tú Anh không còn xa lạ gì với công chúng. Mặc dù vậy, ít người biết rằng những ông bố - những người đã sinh ra những bông hoa đẹp này – cũng có dung mạo và phong thái cực đỉnh:

Bố của Á hậu Huyền My - làm việc tại ĐH Bách khoa, gác lại công việc để lo cho con

Huyền My là người đẹp rất chăm đăng ảnh mới trên facebook cá nhân, và trong số đó, người hâm mộ dễ dàng nhận ra những bức ảnh đầy tự hào của cô dành cho gia đình “cực phẩm”.

Á hậu Huyền My xuất thân từ một gia đình khá giả. Bố của cô đang làm ở Viện hàn lâm Đức thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội còn mẹ làm việc ở thẩm mỹ viện. Từ sau khi con gái tham gia cuộc thi hoa hậu ông thường xuyên sắp xếp công việc để đưa đón, đồng hành cùng con gái yêu.

Nếu như người mẹ thể hiện những nét đẹp đằm thắm đã di truyền lại cho Á hậu, thì hình ảnh người bố hiện lên đầy trẻ trung mà vững vàng, tỏ rõ là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình.

Qua những tấm ảnh, cư dân mạng cũng có thể thấy tình yêu thương gắn bó mà người bố dành cho những đứa con cưng.

Được biết, bố Huyền My là người rất vui vẻ, hài hước, luôn mang lại niềm vui cho vợ và các con. Huyền My giống như một nàng tiểu thư vẫn đang được sống trong vòng tay bao bọc và yêu thương của cha mẹ vậy.

Huyền My từng chia sẻ, sau ngày đăng quang, bố đã giúp cô làm quản lý kiêm lái xe. Còn mẹ là stylist kiêm thủ quỹ. "Bây giờ khi đã quen hơn rồi thì My có thể trực tiếp sắp xếp lịch trình. Tất nhiên là bố mẹ vẫn quan tâm và góp ý cho My nhiều", Huyền My kể.

Các thành viên trong gia đình Á hậu Huyền My

Á hậu Huyền My từng công khai ảnh thời trẻ của bố để chúc mừng sinh nhật ông. Loạt ảnh cho thấy vẻ ngoài điển trai và gout ăn mặc sành điệu, chưa bao giờ lỗi mốt của bố Huyền My.

Bố Á hậu Tú Anh - ông bố "xì tin" thương con gái rất mực

Á hậu Tú Anh cũng khiến dân tình thích thú khi có người bố đẹp trai, phong độ bất chấp tuổi tác.

Dù bề ngoài có vẻ cứng rắn, nhưng theo chia sẻ từ mẹ Á hậu, chính bố cô mới là người dễ lo lắng đến rơi nước mắt mỗi lần Tú Anh phải nhập viện khi còn nhỏ. Rõ ràng tình yêu thương mà người bố này dành cho con gái là rất lớn.

Không chỉ quan tâm và yêu thương con gái, bố của Á hậu Tú Anh còn rất “xì tin” mỗi lúc dành thời gian bên gia đình. Ắt hẳn bầu không khí trong gia đình Á hậu luôn vui vẻ với một người đàn ông hiền lành và trẻ trung đến vậy.

Bố mẹ Á hậu Tường San là doanh nhân, nuôi dạy con độc lập

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng và đằm thắm của Á hậu Tường San, có lẽ các fan cũng không quá bất ngờ trước vẻ ngoài điển trai, phong độ, đầy nam tính của người đã sinh ra và truyền lại cho cô những đường nét đẹp đẽ đó.

Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, bố của Tường San là một trong những ông bố điển trai và thu hút nhất trong số các đấng sinh thành của các người đẹp.

Tường San sinh trưởng trong một gia đình có mẹ làm việc trong ngành thời trang, bố là một doanh nhân. Trên cô còn có một chị gái nhưng hiện đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành thời trang tại Paris. Tường San thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ khi có bố cao 1m80 trong khi mẹ lại vô cùng trẻ trung, duyên dáng.

Trong cuộc sống hàng ngày, ông cũng tỏ ra là một người đàn ông rất thân thiện, hiền lành và gần gũi vợ con. Những bức ảnh do chính Á hậu đăng tải trên trang cá nhân cũng phần nào chứng minh cuộc sống gia đình êm đềm, hòa thuận bên bố mẹ của nàng hậu trước khi lên xe hoa.

Trong một bài phỏng vấn, Tường San từng chia sẻ về cuộc sống được nuôi dạy một cách độc lập, nhiều trải nghiệm của mình. "Bố mẹ tôi đều còn trẻ, tư tưởng cởi mở. Họ khuyến khích tôi va chạm bên ngoài nhiều hơn để có trải nghiệm trong cuộc sống, thay vì bảo bọc tôi như một cô búp bê trong lồng kính. Dù tôi quyết định sống ở đâu, làm việc trong môi trường nào, bố mẹ đều ủng hộ và tin tưởng. Trước mỗi quyết định, tôi đều hỏi bố mẹ và được chỉ dẫn rằng điều này có lợi ích gì, hạn chế gì. Vì thế, một khi đã lựa chọn, tôi không bao giờ hối hận", cô nói.

