Những ô cửa mở ra thế giới

Không chỉ kết nối Việt Nam và quốc tế, những ô cửa văn phòng "view triệu đô" này còn mở ra nguồn cảm hứng bất tận cho nhân viên sáng tạo, cống hiến và mơ lớn.

Thả giấc mơ qua những ô cửa

Mới đây, tại quận Mita, khu vực sang trọng hàng đầu Tokyo, FPT Japan (công ty thành viên của FPT Software) vừa khai trương văn phòng mới với diện tích lên đến 3.000m2. Tọa lạc trên tầng 33 tòa nhà Mita Tower, văn phòng là nơi làm việc của hơn 500 nhân sự Việt Nam và quốc tế. Từ đây có thể thấy rõ tháp truyền hình Tokyo và đỉnh núi Phú Sĩ.

Trong khi văn phòng FPT Korea nằm giữa khu vực Yeouido đắt đỏ bậc nhất Seoul nhìn ra sông Hàn nên thơ, hay văn phòng FPT Malaysia tại Kuala Lumpur nhìn ra tòa tháp đôi Petronas cách đó 10 phút đi bộ thì trụ sở chính của FPT France được đặt tại khu La Défense (Paris), một trong những khu trung tâm tài chính kinh tế lớn nhất của Pháp và cả Châu Âu. Với 3,5 triệu m² diện tích văn phòng và 245.000m² dành cho thương mại, La Défense không chỉ tập trung các công ty đa quốc gia, các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các công ty công nghệ hàng đầu thế giới mà còn sở hữu nhiều công trình kiến trúc mang tính biểu tượng. Từ văn phòng FPT France nhìn ra là Grande Arche de la Défense (Vòm Phòng Thủ Lớn), cách Khải Hoàn Môn chỉ 5km theo đại lộ Charles-de-Gaulle.



Từ văn phòng FPT France nhìn ra là Grande Arche de la Défense (Vòm Phòng Thủ Lớn).

Tại hơn 30 quốc gia khác, văn phòng nào của FPT Software cũng nằm ở trung tâm của các thành phố lớn để thuận tiện cho việc kết nối với đối tác, khách hàng. Văn phòng được thiết kế hiện đại, mang đậm tinh thần work-life blend (kết hợp hài hòa giữa công việc và cuộc sống).



Các hoạt động phong phú của CBNV FPT Software tại các văn phòng Hàn Quốc, Mexico, Slovakia,…

Tại Việt Nam, FPT Software cũng xây dựng không gian làm việc lý tưởng cho nhân lực CNTT người Việt và quốc tế. Lần đầu đặt chân đến F-Ville (Hà Nội), F-Complex (Đà Nẵng) hay F-Town (TP.HCM), nhiều người sẽ choáng ngợp trước không gian rộng rãi, trẻ trung, hiện đại, với các trải nghiệm phong phú và những tiện ích đa dạng như khu vực thể thao (bóng bàn, bóng đá, bóng rổ, gym, yoga,...), chuỗi quán cafe, nhà hàng, căng-tin, cửa hàng tiện lợi, phòng vắt, trữ sữa mẹ, khu spa, gội đầu... Đây là một trong những lý do công ty được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Workplaces in Asia) năm 2021, "Nơi làm việc tuyệt vời" (Great Place to Work) năm 2022.



Việc thành lập các văn phòng ở giữa những trung tâm tài chính, công nghệ là một trong những chiến lược của FPT Software nhằm tiếp cận những tập đoàn hàng đầu thế giới và thu hút nhân lực công nghệ chất lượng cao. Hơn nữa, FPT Software luôn chú trọng duy trì một văn hóa doanh nghiệp đặc sắc: tôn trọng cá tính của từng nhân viên, tạo cơ hội cho nhân viên được là chính mình, thể hiện tài năng khác biệt. Việc chú trọng đầu tư không gian làm việc cũng là cách FPT Software tạo ra nguồn cảm hứng cho CBNV tự do sáng tạo.

Bước ra thế giới

Không chỉ nhìn thế giới qua "view triệu đô", CBNV FPT Software luôn sẵn sàng tâm thế bước ra toàn cầu. Những kỹ sư CNTT FPT Software thường xuyên đi công tác nước ngoài, làm việc trực tiếp tại địa điểm của khách hàng quốc tế, chuyến ngắn thì 6-12 tháng, dài thì 1-3 năm, hoặc lâu hơn nữa.

CBNV FPT Software đắm mình trong các sự kiện văn hóa.

Khi bước ra thế giới, nhân sự của FPT Software không chỉ nâng tầm những kỹ năng chuyên môn, vốn ngoại ngữ, mà hơn hết, thu được những trải nghiệm quý giá.



Anh Vũ Văn Lâm, nhân viên FPT Japan, khi lần đầu đến Nhật Bản làm việc đã bắt đầu cuộc sống mới với nhiều bỡ ngỡ. Trong một lần đặt chân tới ngôi làng cổ Shirakawago, anh nhận ra rằng thiên nhiên, cảnh quan nước Nhật thật đẹp, giúp anh vơi đi nỗi nhớ gia đình, bạn bè, gác lại những bộn bề của cuộc sống.

Những gam màu đa sắc đằng sau ô cửa

Tháng 3/2024, FPT Software chính thức vượt mốc 30.000 CBNV toàn cầu. Vị thế một công ty CNTT đẳng cấp thế giới đang dần hình thành. "Công ty sẽ liên tục bổ sung vào đội ngũ của mình những tài năng, chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới; xây dựng môi trường làm việc đa văn hóa, đa quốc tịch để chinh phục và đồng hành với khách hàng đa quốc gia", Chủ tịch FPT Software Chu Thị Thanh Hà nhấn mạnh.

FPT Software không chỉ đưa trí tuệ Việt Nam đến với thế giới mà còn kết nối nhiều chuyên gia quốc tế đến đóng góp cho ngành CNTT Việt Nam. Tính đến nay, FPT Software đã có hơn 3.200 CBNV người nước ngoài thuộc hơn 70 quốc tịch làm việc ở các văn phòng trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, công ty có khoảng 200 CBNV người nước ngoài với 39 quốc tịch khác nhau.

Môi trường làm việc đa dạng và hòa hợp của FPT Software.

Môi trường làm việc đa dạng và hòa hợp của FPT SoftwareTrong quá trình "bành trướng" trên trường quốc tế, "gen" của FPT Software cũng tiếp tục được bổ sung thêm nhiều nhân viên ‘global’ với sự đa dạng về văn hóa, phong cách làm việc. Có thể nói, thành công thật sự phía sau hành trình bước ra thế giới không chỉ là kết quả kinh doanh khả quan của công ty mà còn là sự phát triển của mỗi cá nhân khi hòa mình vào tập thể.

Nếu bên ngoài ô cửa văn phòng FPT Software là thế giới muôn màu thì chính bên trong những khung cửa kính ấy cũng là một bức tranh đa sắc. Mỗi cá nhân là một nét chấm phá điểm xuyết cho bức tranh thêm phần rực rỡ. Bước vào ngôi nhà FPT Software, cháy hết mình với "đồng đội" để theo đuổi những mục tiêu chung, CBNV nơi đây từ khi nào đã thấy mình trở thành một công dân toàn cầu của công ty công nghệ "đẳng cấp thế giới".