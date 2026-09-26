HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Những người từng gửi tiền tiết kiệm cho nữ Phó Giám đốc ngân hàng Nguyễn Thị Vân SN 1987, khẩn trương trình báo công an

Nam An
|

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tìm những người từng gửi tiền tiết kiệm, giao dịch với cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, người bị cáo buộc chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2026 tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 791/QĐ-CSKT (Đ2) ngày 20/8/2026.

Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can số 2537/QĐ-CSKT (Đ2) và Lệnh bắt bị can để tạm giam số 6019/LB-CSKT (Đ2) đối với Nguyễn Thị Vân, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa. Theo thông báo, quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1987, trú tại số 02A-308 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đã lợi dụng danh nghĩa Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa để vận động người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao tại ngân hàng.

Công an thanh hóa truy tìm người gửi tiền tiết kiệm liên quan đến Nguyễn Thị Vân - Ảnh 1.

Công an công bố lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị Vân không hạch toán số tiền khách hàng gửi tiết kiệm vào hệ thống của ngân hàng mà lập sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi; sử dụng chữ ký của Phó Giám đốc và con dấu của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa nhằm làm cho người giao tiền tin tưởng đây là khoản tiền gửi tại ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 6,5 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ những người bị hại và số tiền Nguyễn Thị Vân đã chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cá nhân, tổ chức liên quan có giao dịch gửi tiền tiết kiệm, tiền gửi, vay, huy động vốn hoặc các hình thức khác với Nguyễn Thị Vân dưới danh nghĩa, chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp làm việc theo quy định.

Nơi tiếp nhận thông tin, tài liệu: Cơ quan CSĐT (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa, số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Thông tin liên hệ: Điều tra viên thụ lý Trần Đăng Nam, số điện thoại 0911.539.999.

Tags

Nguyễn Thị Vân

Hợp tác xã

lạm dụng chức vụ

chiếm đoạt tài sản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại