Những người trông "KÉM SANG" thường lớn lên trong gia đình có 5 thói quen xấu này!

Nhiều người thường phàn nàn về những nhân sự trẻ có học vấn cao nhưng thái độ làm việc lại gây thất vọng: lười hỏi, hay trì hoãn, sợ trách nhiệm và đặc biệt dễ gục ngã trước áp lực. Những nét tính cách này tạo nên cảm giác thiếu khí chất, "kém sang" ở một con người. Thực tế, khí chất đó không tự nhiên sinh ra mà được thẩm thấu từ chính thói quen của gia đình trong quá trình trưởng thành.

Nếu gia đình có 5 thói quen dưới đây, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý vì chúng rất dễ "đánh cắp" sự tự tin và bản lĩnh của trẻ:

1. Nhà cửa bừa bộn, thiếu ngăn nắp

Một ngôi nhà lộn xộn với bát đĩa chưa rửa, quần áo chất đống sẽ khiến trẻ khó hình thành tư duy logic và tính kỷ luật. Khi lớn lên trong môi trường thiếu trật tự, trẻ dễ nhiễm thói quen làm việc tùy tiện, thiếu đầu đuôi. Sự ngăn nắp không phải là "vẽ chuyện", mà là biểu hiện của sự tôn trọng đối với chính cuộc sống của mình. Một đứa trẻ không quản lý nổi không gian sống của bản thân thì khó lòng được tin tưởng để quản lý công việc hay cuộc đời sau này.

Ảnh minh họa

2. Thói quen "than nghèo kể khổ" để gây áp lực

Nhiều cha mẹ dùng việc thiếu thốn tài chính làm "vũ khí" giáo dục: "Nhà mình nghèo nên con phải học cho giỏi", hay "Mẹ không dám ăn để dành tiền cho con". Lối giáo dục này là một loại "thuốc độc" tinh thần. Nó gieo rắc vào lòng trẻ mặc cảm "không xứng đáng", khiến trẻ luôn cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình. Sự khao khát nhưng không dám chạm tới cái đẹp, cái tốt sẽ tạo nên một tâm thế tự ti, rụt rè bám theo trẻ suốt đời.

3. Cha mẹ nghiện điện thoại, lười học hỏi

Thật mâu thuẫn khi cha mẹ vừa dán mắt vào điện thoại xem video ngắn, vừa quát con phải chăm chỉ đọc sách. Trẻ em là "bản sao" hoàn hảo của cha mẹ. Nếu trong nhà thiếu đi hơi ấm của sách báo, thiếu những cuộc thảo luận sâu sắc, trẻ sẽ lớn lên với một tâm hồn nghèo nàn và tư duy hời hợt. Những đứa trẻ này có thể có điểm số tốt, nhưng thường thiếu năng lực tự học và khả năng tư duy độc lập.

4. Lan tỏa năng lượng tiêu cực

Gia đình thường xuyên than vãn, oán trách xã hội hay đổ lỗi cho người khác sẽ tạo ra một "từ trường" độc hại. Trẻ lớn lên trong môi trường này thường nhìn đời bằng lăng kính u tối, hay tị hiềm và thiếu lòng bao dung. Ngược lại, những cha mẹ có tầm nhìn sẽ xây dựng cho con một "từ trường" năng lượng cao: lạc quan, chủ động và hành xử văn minh trước mọi biến cố.

5. Thiếu tôn trọng người thân trong gia đình

Không ít người "tử tế với người ngoài nhưng lại gắt gỏng với người nhà". Việc cha mẹ sỉ nhục nhau hoặc quát mắng con cái thậm tệ trước mặt người khác sẽ hủy hoại lòng tự tôn của trẻ. Những đứa trẻ này dễ hình thành tính cách hai mặt: nịnh bợ kẻ mạnh và bắt nạt kẻ yếu. Chỉ khi trẻ được sống trong sự tôn trọng thực sự từ tổ ấm, chúng mới biết cách cư xử tử tế và có khí chất của người thành đạt sau này.

Lời kết: Giáo dục không nằm ở những giáo điều cao siêu, mà nằm ở chính lời ăn tiếng nói và cách sinh hoạt hàng ngày của cha mẹ. Muốn con có "khí chất", cha mẹ hãy là người xây dựng những thói quen tốt từ hôm nay.