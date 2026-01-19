Nhiều người có thể thuộc số thẻ căn cước của mình và cả ngày cấp thẻ, nhưng lại ít chú ý đến dòng chữ “ Có giá trị đến… ” trên thẻ.

Theo Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi - thông tin được đăng trên Báo điện tử Chính phủ .

Như vậy, trong năm 2026, những người sinh vào một số năm nhất định bắt buộc phải làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước, trừ phi có thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong khoảng thời gian 02 năm trước các mốc tuổi trên (tức là nếu đã được cấp đổi, cấp lại trong thời gian như thế rồi thì thẻ có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo):

- Những người sinh năm 2012, năm nay 14 tuổi, cần làm thẻ căn cước lần đầu hoặc cấp đổi thẻ căn cước.

- Những người sinh năm 2001, sinh năm 1986, sinh năm 1966, tức là năm nay lần lượt là 25, 40 hoặc 60 tuổi, đều cần thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước.

Nếu thẻ căn cước không còn giá trị pháp lý mà công dân không làm thủ tục cấp đổi thẻ mới thì có thể bị cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Không chỉ vậy, những người không thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước đúng hạn có thể bị dừng các giao dịch ngân hàng (tức là việc rút tiền, chuyển khoản, thanh toán đều bị ảnh hưởng), gặp khó khăn khi đi du lịch (ví dụ, khi làm thủ tục đi máy bay), có thể không sử dụng được ứng dụng VNeID và các dịch vụ công hoặc các công việc khác cần đến thẻ căn cước.

Như vậy, những công dân sinh vào các năm trên ( 2012, 2001, 1986, 1966 ) và trước mỗi năm đó 1 - 2 năm đều nên xem dòng “ Có giá trị đến… ” trên thẻ căn cước của mình để chủ động sắp xếp thời gian, thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước theo đúng quy định của pháp luật để các giao dịch, công việc khác không bị ảnh hưởng, gián đoạn.