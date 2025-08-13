Những người lính thợ thầm lặng sau những chuyến bay A80

Những người lính thợ thầm lặng chuẩn bị cho sự kiện A80

Những ngày này, hàng loạt chiếc máy bay tiêm kích hiện đại rộn ràng cất cánh trên đường bay của sân bay Kép, tỉnh Bắc Ninh để tập luyện cho nhiệm vụ bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80).

Ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ kỹ thuật thuộc Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã có mặt tại sân bay để nhận nhiệm vụ.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Thượng tá Chu Quốc Khánh - Phó Trung đoàn trưởng - Quân huấn, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân, cho biết mỗi tổ kỹ thuật phụ trách 1-2 chiếc máy bay. Trước khi những chiếc tiêm kích lăn ra đường băng và cất cánh, các kỹ thuật viên mặt đất phải kiểm tra toàn bộ tình trạng hoạt động của máy bay, trong đó có khu vực ghế lái của phi công, càng đáp, cánh...

Trong khu vực nhà chứa máy bay, những người lính kỹ thuật liên tục "thăm khám" toàn bộ chi tiết máy bay như những bác sĩ thực thụ.

Anh Nguyễn Công Tuấn - thợ kỹ thuật thuộc Trung đoàn 927, cho biết công tác kỹ thuật được tiến hành theo nhiều bước, bao gồm: Kiểm soát toàn bộ máy bay, nạp nhiên liệu, nạp thông số bay...

Tất cả thông số, tham số sẽ được ghi lại tỉ mỉ trên sổ sách lý lịch bay để đảm bảo mọi khâu an toàn đều được thực hiện.

"Sau khi thực hiện xong, các phân đội trưởng chuyên ngành sẽ báo cáo tổng hợp kết quả chuẩn bị bay cho phó phi đội trưởng kỹ thuật phê chuẩn. Phi công cũng sẽ kiểm tra lại toàn bộ các vị trí trên máy bay một lần nữa trước khi đưa máy bay ra đường băng chuẩn bị cất cánh", anh Tuấn chia sẻ.

Càng gần đến sự kiện A80, những người lính kỹ thuật thuộc Trung đoàn 927 tại sân bay Kép - Bắc Ninh càng cảm thấy hồi hộp. Họ cảm thấy tự hào vì góp phần nhỏ của mình cho những chuyến bay an toàn và tạo nên thành công của nhiệm vụ trọng đại này.

Sau mỗi chuyến bay, các máy bay sẽ lần lượt hạ cánh quay lại nhà chứa để kiểm tra và bảo dưỡng chuẩn bị cho những buổi bay tiếp theo.

Hiện tại, sân bay Kép - Bắc Ninh đang có hàng chục chiếc máy bay tham gia sự kiện A80 tại Hà Nội, như Su-30MK2, Yak130 và L39-NG...

Nhiệm vụ bay A80 lần này được đánh giá là có quy mô lớn và mức độ phức tạp cao nhất từ trước đến nay.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 sử dụng hàng chục máy bay, gồm: Máy bay SU-30MK2; YAK-130; L39-NG; trực thăng; máy bay vận tải.

Dự kiến, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay bay chào mừng trong dịp A80 gồm trực thăng, C295, C212i, Yak-130, L-39NG, Su30MK2. Sử dụng ba sân bay cất, hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).