Những người lính thợ thầm lặng sau những chuyến bay A80

Trước khi những chiếc tiêm kích hiện đại của Không quân Việt Nam cất cánh lên bầu trời, những người lính thợ thuộc Trung đoàn Không quân 927, sân bay Kép - Bắc Ninh luôn kiểm tra kỹ càng các thông số kỹ thuật nhằm đảm bảo chiếc máy bay vận hành an toàn nhất, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.
Những người lính thợ thầm lặng chuẩn bị cho sự kiện A80
Tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 sử dụng hàng chục máy bay, gồm: Máy bay SU-30MK2; YAK-130; L39-NG; trực thăng; máy bay vận tải.
Dự kiến, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay bay chào mừng trong dịp A80 gồm trực thăng, C295, C212i, Yak-130, L-39NG, Su30MK2. Sử dụng ba sân bay cất, hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).