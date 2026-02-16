Những người làm việc xuyên Tết Bính Ngọ 2026

Đón năm mới, ai đi xa cũng muốn về bên người thân, gia đình, nhưng với không ít cán bộ, nhân viên ngành hàng không hay đường sắt, du lịch, doanh nghiệp sản xuất...dịp Tết lại đồng nghĩa với cao điểm và phải trực tăng cường. Đã thành thông lệ, họ làm việc xuyên Tết, thậm chí xuyên đêm, góp công sức để những chuyến tàu, chuyến bay, chuyến du lịch được vận hành an toàn, thuận lợi; những đơn hàng được xuất khẩu bay xa.

Với nhiều nhân viên hàng không, đường sắt, việc trực xuyên Tết và đón Tết tại sân bay hay ga tàu đã trở thành thói quen nhiều năm. Anh Trần Văn Đức đã có 15 năm gắn bó với công việc tại đội xe đẩy - Trung tâm khai thác ga Nội Bài và 11 năm đón Tết tại sân bay.

“Trước và sau Tết, hành khách thường đông nhưng ngày cuối năm là 30 âm lịch (năm nay là 29 âm lịch) lại vắng hơn, nhưng chúng tôi vẫn làm việc nghiêm túc. Cảm xúc đi làm vào ngày này đặc biệt lắm, nhất là khi chứng kiến những vị khách cuối năm được gặp người thân, họ vỡ òa xúc động, chúng tôi cũng vui lây như mình vừa gặp lại người thân”, anh Đức tâm sự.

Nhiều nhân viên ngành đường sắt làm xuyên Tết để đảm bảo những chuyến tàu an toàn, tiện lợi. (Ảnh: Tổng Công ty đường sắt)

Cùng cảm xúc, chị Mai Thị Thu Hiền (quê ở Ninh Bình) - nhân viên an ninh soi chiếu quốc nội, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài - với 21 năm công tác tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết: “Tuy vất vả và phải làm tăng ca, xa nhà nhưng không khí sân bay ngày cuối năm vẫn mang lại cảm giác ấm áp, mọi người coi nhau như trong cùng gia đình, vì tất cả đều đang xa người thân. Đáng chú ý, trực Tết trong những ngày này, chúng tôi cũng được quan tâm, thường có các đoàn đi thăm hỏi chúc Tết”.

Với các hãng bay, Tết là dịp mà nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao. Vì vậy, các hãng phải tăng chuyến và nhân sự để xuyên Tết phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

“100% quân số của chúng tôi, nhất là lực lượng tại các sân bay, không nghỉ Tết. Dịp trước Tết, chúng tôi còn huy động tối đa nhân lực từ phía Bắc vào phía Nam để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân về quê đón Tết. Đến đầu năm, chúng tôi lại huy động nhân lực từ phía Nam ra đầu phía Bắc để phục vụ người dân quay trở lại phía Nam làm việc.

Đối với cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc xuyên Tết, ngoài chế độ làm việc theo quy định của Nhà nước về làm việc ngày lễ, ngày Tết, hãng còn động viên người lao động, nhất là đoàn tiếp viên, bằng những phần thưởng về vật chất và tinh thần khác, trong đó lãnh đạo hãng sẽ thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết, động viên tinh thần người lao động”, ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng Ban Truyền thông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines nói.

Cũng để đáp ứng nhu cầu đi lại, du xuân đầu năm của người dân, ngành đường sắt đã tổ chức toàn bộ cán bộ, nhân viên phục vụ xuyên Tết, trong đó có các khâu bán vé, soát vé kiểm tra an ninh, lái tàu và nhân viên phục vụ tàu.

Ông Nguyễn Trường Thọ, trưởng tàu SE5, chuyên tuyến Hà Nội - TP.HCM, cho biết, đã gần 20 năm phục vụ tàu xuyên Tết, chia sẻ: " Riêng năm nay, tàu SE5 chạy từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 29/12 và đúng thời điểm giao thừa, đoàn tàu sẽ đến ga Bình Thuận. 24 cán bộ, nhân viên đoàn tàu sẽ trực 24/24 tại các toa tàu và vị trí được giao để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và đoàn tàu. Chúng tôi đã quen với việc xa nhà ngày Tết, chỉ cần nhìn thấy hành khách trở về gặp gỡ người thân, gia đình là đủ thấy ấm áp”, ông Thọ nói.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, năm nay, 100% lực lượng, quân số của đơn vị trực xuyên Tết, trong đó trung tâm điều hành, các nhà ga, các đoàn tiếp viên, nhân viên tàu, điểm bán vé, trung tâm kiểm soát để trực phục vụ.

“Chúng tôi cũng tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách các khu đoạn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cung ứng khoảng 7.300 vé với tinh thần phục vụ nhu cầu của hành khách”, bà Nguyễn Thị Năm, Trưởng ban Truyền thông, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, nói.

Hướng dẫn viên du lịch cũng là những người thường xuyên làm việc trong dịp Tết vì người dân ngày càng có thói quen đi du lịch du xuân.

Chị Nguyễn Thị Yến (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có 5 năm kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch cho biết, tiền công cho 1 ngày dẫn tour trong dịp nghỉ Tết sẽ dao động từ 1,5 - 2 triệu đồng đối với lịch trình trong nước; tour nước ngoài tiền thu lao có thể lên tới 3 triệu đồng, chưa kể tiền bồi dưỡng và lì xì của khách thường cũng hậu hĩnh hơn. Chính vì thế, chỉ trong 1 tuần nghỉ lễ Tết, hướng dẫn viên có thể thu nhập lên tới 15 triệu - 20 triệu đồng.

" Chính mức thu nhập cao đã động viên phần nào đối với những hướng dẫn viên phải nghỉ Tết muộn hoặc thậm chí không nghỉ Tết. Những ngày đầu tiên phải dẫn khách đi du xuân trong dịp Tết, mình rất nhớ nhà, nhớ không khí đoàn tụ. Nhưng sau nhiều năm thì đã thành quen ", chị Yến chia sẻ.

Công ty may Việt Tiến tổ chức làm việc xuyên Tết.

Không chỉ những doanh nghiệp dịch vụ mà nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng hối hả chuẩn bị cho những đơn hàng của năm 2026 ngay dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty xuất khẩu trái cây Vina T&T, cho biết, doanh nghiệp đã ký kết đơn hàng với đối tác đến tháng 6/2026. Vì vậy, ngay cả trong kỳ nghỉ Tết, doanh nghiệp đã phải huy động cán bộ, nhân viên làm tăng ca, tăng kíp để đảm bảo sản xuất kịp, đáp ứng yêu cầu của các đối tác về số lượng đơn hàng cũng như thời gian.

"Để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi đã chủ động mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường liên kết với nông dân, chuẩn hóa quy trình thu hoạch - sơ chế - đóng gói và đầu tư công nghệ bảo quản. Mục tiêu là đảm bảo sản phẩm có chất lượng đồng đều, truy xuất rõ ràng và được giao đúng tiến độ theo yêu cầu ngày càng cao của thị trường”, ông Tùng nói.

Còn ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty may Việt Tiến, cho biết, nhu cầu thị trường phục hồi, đơn hàng dồi dào là động lực giúp các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất ngay cả trong kỳ nghỉ Tết. Hiện công ty của ông đang tăng cường sản xuất nhằm vừa nâng cao thu nhập cho người lao động, vừa tăng doanh thu của doanh nghiệp, lại vừa đáp ứng tiến độ giao hàng cho các đối tác.

"Việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tiến độ đơn hàng là yếu tố quan trọng giúp Việt Tiến thu hút và giữ chân các đối tác lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU..." , ông Giang nói.

Cũng theo Giang, ngành dệt may Việt Nam đang rất khả quan với số lượng đơn hàng xuất khẩu tăng đều. Ngay trong và sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ, đa số các doanh nghiệp đã lập tức hoạt động tối đa công suất vì phần lớn có đơn hàng hết quý I/2026, một số đã có đủ đơn hàng đến giữa năm.

"Dự báo, năm nay hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dệt may tương đối thuận lợi, dự kiến có thể đạt mức tăng trưởng 10 - 15%. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn nhiều biến động, để đạt mức tăng trưởng trên 10%, doanh nghiệp phải đổi mới trong quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường", ông Giang nói.