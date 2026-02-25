Những người dân này ở Hà Nội sẽ được nhận 1,3 triệu đồng/tháng từ năm nay

Theo quy định tại Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, một số nhóm người cao tuổi sinh sống tại cộng đồng sẽ được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Mức chuẩn và cách tính trợ cấp

Nghị quyết xác định mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố là 650.000 đồng/tháng. Đây là căn cứ để tính mức trợ cấp hằng tháng cho từng nhóm đối tượng cụ thể thông qua hệ số tương ứng.

Điều kiện để được hưởng mức 1,3 triệu đồng/tháng

Không phải mọi người từ 80 tuổi trở lên đều được hưởng khoản trợ cấp này. Nghị quyết quy định rõ, người cao tuổi phải thuộc một trong các trường hợp sau:

Như vậy, người từ đủ 80 tuổi trở lên, thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo và không có điều kiện được gia đình phụng dưỡng theo quy định nêu trên sẽ được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng là 1,3 triệu đồng theo Nghị quyết 63.

Chính sách này nhằm tăng cường hỗ trợ đối với nhóm người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.