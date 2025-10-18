Những người dân nào sẽ nhận được 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán tới đây?

Theo Kế hoạch số 34/KH-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành ngày 15/10/2025, hàng triệu đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc sẽ được nhận suất quà trị giá 1,3 triệu đồng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Nguồn kinh phí được trích từ quỹ hoạt động thường xuyên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời khuyến khích sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong xã hội.

Đặc biệt, tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, Công đoàn sẽ chủ động hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/suất, bên cạnh nguồn hỗ trợ từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026”

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm giúp công nhân mua sắm hàng Việt với giá ưu đãi, thậm chí “0 đồng”. Năm nay, chương trình được triển khai theo hai hình thức:

Trực tiếp: tại các địa phương có đông công nhân (dự kiến Hà Nội hoặc TP.HCM).

Trực tuyến: thông qua mã giảm giá điện tử dành riêng cho đoàn viên công đoàn.

Người lao động khi tham gia có thể nhận phiếu mua hàng, sản phẩm miễn phí, tư vấn pháp luật, khám sức khỏe, cấp thuốc và thay dầu xe miễn phí. Chương trình hướng đến giảm gánh nặng chi tiêu dịp Tết, giúp công nhân được mua sắm, vui xuân đầy đủ hơn.

Lần đầu tiên có “Bữa cơm tất niên công đoàn”

Điểm mới trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 là hoạt động “Bữa cơm tất niên công đoàn”, lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Mỗi suất ăn trị giá 70.000 đồng, được trích từ nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa. Chương trình nhằm tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động — cùng nhau đón Tết trong không khí sẻ chia và nhân văn.

Các hoạt động quen thuộc như “Tết Sum Vầy”, “Tết Không Xa Nhà”, hay chuyến tàu, xe, máy bay đưa công nhân về quê ăn Tết vẫn được duy trì và mở rộng. Liên đoàn Lao động các tỉnh, ngành cũng được trao quyền chủ động cân đối nguồn lực, huy động tài trợ xã hội để hỗ trợ Tết cho người lao động tối đa 1 triệu đồng/suất.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quy mô và nguồn lực chăm lo Tết năm nay lớn hơn các năm trước, thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành, bảo vệ và sẻ chia khó khăn với người lao động. Toàn bộ hoạt động được triển khai theo tinh thần: “Không để đoàn viên, công nhân nào bị bỏ lại phía sau trong những ngày Tết sum vầy.”



