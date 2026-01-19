Những người dân nào có thể bị thu hồi bằng lái xe theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an?

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2025/TT-BCA về cấp, đổi và cấp lại giấy phép lái xe (GPLX). Điểm đáng chú ý tại dự thảo lần này là đề xuất bổ sung, làm rõ thủ tục thu hồi GPLX để hủy bỏ, đồng thời hủy tích hợp giấy phép lái xe điện tử trên các hệ thống dữ liệu và ứng dụng liên quan.

Thu hồi để “hủy bỏ” GPLX: đề xuất siết quy trình, rút thời gian xử lý

Theo nội dung dự thảo, Bộ Công an đề xuất sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 25 Thông tư 12/2025 theo hướng: trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện người có GPLX thuộc diện bị thu hồi, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông sẽ ra quyết định thu hồi để hủy bỏ giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, quyết định thu hồi phải nêu rõ lý do, đồng thời cơ quan chức năng sẽ thực hiện hủy bỏ việc tích hợp GPLX điện tử trên:

Hệ thống dữ liệu điện tử;

Tài khoản định danh điện tử;

Các ứng dụng của lực lượng Công an nhân dân theo quy định.

Đây được xem là bước điều chỉnh nhằm tăng tính minh bạch và đồng bộ quản lý, hạn chế tình trạng giấy phép vẫn “tồn tại” trên môi trường số dù đã thuộc diện phải thu hồi, hủy bỏ.

Những trường hợp GPLX bị thu hồi theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Dự thảo dẫn chiếu Khoản 5 Điều 62 quy định các trường hợp GPLX bị thu hồi khi thuộc một trong các nhóm sau:

1) Không đủ điều kiện sức khỏe để lái xe

Người được cấp GPLX không đáp ứng điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với từng hạng GPLX.

2) GPLX được cấp sai quy định

Trường hợp giấy phép được cấp không đúng trình tự, điều kiện, tiêu chuẩn… theo quy định pháp luật.

3) Hết thời hạn tạm giữ nhưng không đến nhận

GPLX bị thu hồi nếu đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng.

Thu hồi GPLX gắn với quản lý số: hủy tích hợp giấy phép điện tử

Một nội dung liên quan trực tiếp đến việc thu hồi là dự thảo tiếp tục định hướng GPLX sẽ được cấp dưới dạng điện tử, còn bản vật liệu PET chỉ cấp khi người dân có nhu cầu.

Trong bối cảnh số hóa, việc bổ sung quy trình thu hồi để hủy bỏ và hủy tích hợp GPLX điện tử được đánh giá là phù hợp, giúp cơ quan quản lý:

Đồng bộ dữ liệu quản lý người lái xe

Giảm rủi ro khi giấy phép không còn hợp lệ nhưng vẫn hiển thị trên hệ thống

Tăng hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông

Bên cạnh nội dung thu hồi, dự thảo cũng liệt kê các trường hợp người dân phải thực hiện đổi GPLX, như: GPLX bị hỏng/mờ, sắp hết hạn, hết hạn, thay đổi thông tin cá nhân, hoặc đổi sang bản PET…

Tuy nhiên, đổi GPLX chủ yếu nhằm cập nhật, đồng bộ và thuận tiện sử dụng; còn thu hồi để hủy bỏ GPLX là biện pháp quản lý mang tính bắt buộc, tác động trực tiếp đến quyền điều khiển phương tiện của người lái xe.

Dự thảo cũng nêu rõ việc lưu trữ hồ sơ đổi GPLX trong trường hợp GPLX quá hạn dưới 1 tháng vì các lý do bất khả kháng như ốm đau, thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh… sẽ cần giấy tờ chứng minh phù hợp.

Riêng với trường hợp đổi GPLX trong Công an nhân dân khi thôi không còn phục vụ trong lực lượng, dự thảo cũng bổ sung các loại giấy tờ như bản sao GPLX, bản cam kết mất GPLX (còn hồ sơ gốc), giấy tờ chứng minh thôi phục vụ…

