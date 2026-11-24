"Ai cũng là bạn của bạn khi vận may mỉm cười, nhưng những người ủng hộ bạn lúc hoạn nạn mới là bạn thật sự".

Theo suckhoe24h Copy link Link bài gốc Lấy link https://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/nhung-nguoi-ban-luc-nang-am-that-vo-nghia-elon-musk-ngay-lap-tuc-len-tieng-sau-khi-jensen-huang-duoc-phuc-chuc?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAcGRvZgRzcnRjBmFwcF9pZA80Mzc2MjYzMTY5NzM3ODgAAR9Aux8vwH54H3ywDCVm3YiPSb4bStXlq4WPqPEJ0pvCsdWPTcO5OzbQxjEGyA_aem_T4me8NuNOYsz9khmVNqqyw