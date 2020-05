Những ngôi sao giàu có bậc nhất thế giới nhưng vẫn ở nhà rẻ tiền

Robert Pattinson: Khi còn hẹn hò với Kristen Stewart, cặp đôi đã ở trong một căn biệt thự rộng gần 400m2 ở Los Angeles, Mỹ. 6 tháng sau khi chia tay, Robert Pattinson đã quyết định bán biệt thự của mình và chuyển đến một ngôi nhà gần đó với diện tích nhỏ hơn, khoảng 186m2.

Pattinson sở hữu khối tài sản ước tính 100 triệu đô la, vậy mà anh chỉ ở trong ngôi nhà có giá hơn 2 triệu USD.

Vincent Kartheiser: Nam diễn viên người Mỹ nổi tiếng với vai Connor trên series phim truyền hình của WB là "Angel" và vai Pete Campbell trong series phim truyền hình của AMC "Mad Men". Không ai ngờ rằng một ngôi sao phim truyền hình lại sống trong căn hộ chỉ rộng khoảng 46,5m2.

Lấy cảm hứng từ khái niệm nhà công nghiệp ở Nhật Bản, Kartheiser đã cải tạo căn hộ với mọi tiện nghi, đồng thời tận dụng mọi không gian có sẵn.

Jennifer Lawrence: Năm 2015, Jennifer là nữ diễn viên được trả lương cao nhất theo thống kê của Forbes. Chỉ riêng trong năm đó, cô kiếm được 52 triệu USD. Mặc dù nổi tiếng và giàu có, nhưng nữ diễn viên chỉ sống trong căn hộ có diện tích 131m2 ở Santa Monica.

Vào năm 2012, cô đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cô đã từng sống ở những nơi bình thường, vì vậy sẽ rất lạ khi cô thấy mình cô đơn trong một căn biệt thự lớn. Mặc dù vậy, sau đó Jennifer Lawrence đã thực hiện 2 khoản đầu tư đáng kể: năm 2014, cô đã mua một căn nhà ở Los Angeles rộng hơn 500m2 và năm 2017, cô bỏ 9 triệu USD để mua một căn hộ rộng 288m2.

Matthew McConaughey: Matthew McConaughey nổi tiếng với đam mê xê dịch trên chiếc xe cũng là nhà di động. Anh từng sống trong chiếc xe với diện tích chỉ khoảng 2,6m2. Ngay cả khi đã rời căn nhà di động để thuê nhà ở chung với bạn gái khi cô sinh đứa con đầu cho ông, Matthew vẫn sử dụng căn nhà di động đó làm văn phòng làm việc.

Căn nhà di động này có ăn ten vệ tinh trên nóc, bếp nướng thịt barbecue ở phía sau cùng một vài cái giá để anh để sách và kịch bản.

Elijah Wood: Năm 2013, nam diễn viên đã mua căn nhà Austin của mình với giá chỉ hơn 1 triệu USD. Căn nhà của nam diễn viên nổi tiếng với vai Frodo trong "The Lord of the Rings" được thiết kế theo phong cách Victoria, và mặc dù giá của nó chỉ hơn 1 triệu USD, nhưng nó có diện tích khá rộng rãi, khoảng gần 300m2.

Kesha: Từ năm 2014 đến 2015, Kesha sống trong một ngôi nhà gỗ kiểu Tây Ban Nha rộng khoảng 130m2 nằm ở Bãi biển Venice.

Căn nhà được xây dựng với một phòng khách rất lãng mạn và những cánh cửa kiểu Pháp dẫn đến một khoảng sân vắng với lò sưởi ngoài trời. Nữ ca sĩ đã mua căn nhà này với giá 1,6 triệu USD và bán nó một năm sau đó với giá hơn 1,8 triệu USD.

Tori Spelling: Nữ diễn viên nổi tiếng của "Beverly Hill, 90210" sống trong một ngôi nhà gỗ cùng gia đình. Ở đó, cô có khu vườn của riêng mình, nơi cô trồng rau và trái cây. Cô cũng có một con gà cưng và một con lợn .

Warren Buffett: Mặc dù nắm giữ vốn chủ sở hữu trị giá khoảng 70,5 tỷ USD, Warren Edward Buffett , Chủ tịch và Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway, vẫn sống trong cùng một ngôi nhà mà ông đã mua vào năm 1957 với giá khoảng 31.500 USD (hiện có giá trị hơn 600.000 USD).

Ngôi biệt thự của ông nằm ở Omaha, Nebraska rộng khoảng hơn 600m2, có 5 phòng ngủ. Căn biệt thự tuy lớn, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ bé trong khối tài sản khổng lồ của Warren. Tỷ phú 89 tuổi này có thể sống bất cứ nơi nào trên thế giới mà ông muốn nhưng đã chọn ở lại thành phố nơi ông sinh ra.

Lea Michele: Năm 2012, khi chương trình "Glee" đang ở đỉnh cao nổi tiếng, nhân vật chính của loạt phim, Lea Michele, sống trong một ngôi nhà ấm cúng ở Los Angeles mà cô đã mua với giá 1,4 triệu USD. Nữ diễn viên sống ở đó cho đến năm 2015 khi cô quyết định chuyển đến một biệt thự trị giá 3 triệu USD, trong đó có một phòng tập thể dục 2 tầng.

Cha đẻ Facebook sống trong biệt thự trị giá 7 triệu USD, một mức giá không hề thấp.

Tuy nhiên, xem xét rằng nó nằm ở Thung lũng Silicon, một khu vực quá đắt đỏ nếu chúng ta đang nói về bất động sản và tính đến việc Zuckerberg kiếm được khoảng 76,4 tỷ USD từ Facebook, có thể nhanh chóng kết luận rằng ngôi nhà này không phải là một thứ xa xỉ quá mức. Mark Zuckerberg đã chi trả khá đắt cho sự riêng tư.

Anh bỏ 30 triệu USD để mua 4 bất động sản xung quanh nhà chỉ để chia chúng và xây dựng những căn nhỏ hơn.