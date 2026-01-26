Những ngôi nhà độc lạ: như tàng hình, như không gian vũ trụ

Công trình gồm hai khối nhà có kích thước khác nhau, được thiết kế tone màu đối lập tạo cảm giác như tầng trên không tồn tại. Căn hộ được thiết kế ưu tiên đường cong, sử dụng vật liệu có độ bóng cùng các lớp ánh sáng ấn tượng, nhằm làm nổi bật ý tưởng không gian vũ trụ.
Công trình gồm hai khối nhà có kích thước khác nhau, được thiết kế tone màu đối lập tạo cảm giác như tầng trên không tồn tại.
Công trình được thiết kế thành hai khối chính với kích thước khác nhau, nhằm tạo nên những không gian sinh hoạt riêng tư theo nhu cầu của gia chủ. Nửa thân dưới của ngôi nhà làm bằng bê tông và phần trên ốp đá núi lửa, là sự kết hợp mang tính tương phản, tạo cảm giác giống như toàn bộ tầng hai của ngôi nhà đang "tàng hình", hòa vào thiên nhiên xung quanh.
Nửa trên công trình được ốp gỗ, thay vì giữ nguyên chất liệu đá nủi lửa như lớp vỏ ngoại thất, nhằm mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái.
Công trình được thiết kế bởi văn phòng kiến trúc Cadaval Estudio (Mexico), hoàn thiện trong năm 2023. Chi phí không được tiết lộ.
Căn hộ 86 m2 mô phỏng không gian vũ trụ
Gia chủ vốn có cá tính mạnh, đã đưa đề bài khá thử thách với nhóm thiết kế là tạo nên không gian sống có phong cách táo bạo. Theo đó, căn hộ phải vừa gợi nhắc đến không gian ngoài vũ trụ, vừa mang cảm hứng từ bộ phim yêu thích "Breaking Bad", kết hợp cùng lúc màu sắc cổ điển - hiện đại - tương lai.
Nhóm thiết kế đã đưa ra giải pháp cân bằng giữa các công năng cần thiết, đan xen những đường nét thiết kế mạnh mẽ, đáp ứng sở thích và mong muốn của gia chủ.
Phòng làm việc được bố trí ở vị trí đẹp nhất trong căn hộ, liền sát ban công. Hệ thống ánh sáng hiện đại cho phép thay đổi theo nhiều tone màu khác nhau, tùy nhu cầu sử dụng.
Công trình được thi công trong 5 tháng, tổng chi phí không được tiết lộ.