Những ngôi nhà độc lạ: như tàng hình, như không gian vũ trụ

Ngôi nhà với nửa trên như tàng hình

Công trình gồm hai khối nhà có kích thước khác nhau, được thiết kế tone màu đối lập tạo cảm giác như tầng trên không tồn tại.

Ngôi nhà có quy mô hai tầng, được xây dựng trên khu đất rộng 400 m2 tại Mexico.

Công trình được thiết kế thành hai khối chính với kích thước khác nhau, nhằm tạo nên những không gian sinh hoạt riêng tư theo nhu cầu của gia chủ. Nửa thân dưới của ngôi nhà làm bằng bê tông và phần trên ốp đá núi lửa, là sự kết hợp mang tính tương phản, tạo cảm giác giống như toàn bộ tầng hai của ngôi nhà đang "tàng hình", hòa vào thiên nhiên xung quanh.

Bao bọc xung quanh công trình là sân vườn rộng rãi, có bể bơi và trồng cây. Không gian giữa hai khối nhà giúp tăng đối lưu và thông gió chéo.

Mặt bằng tầng một.

Khối nhà nhỏ được bố trí không gian sinh hoạt chung, với phòng khách và khu vực ăn uống nằm dưới khoảng thông tầng, sân hiên có mái che, một tầng lửng làm phòng xem TV.

Nửa trên công trình được ốp gỗ, thay vì giữ nguyên chất liệu đá nủi lửa như lớp vỏ ngoại thất, nhằm mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái.

Nhờ khoảng thông tầng, giếng trời và tận dụng tốt vách kính, không gian bên trong ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Phòng khách đặt liền kề sân hiên có mái che và bàn ăn lớn, thuận tiện tổ chức các buổi tiệc, tụ họp, do có thể cùng lúc phục vụ nhiều khách ghé chơi.

Phòng bếp với cửa sổ rộng để lấy sáng và thông khí, bố trí đảo bếp giúp thuận tiện bày trí món ăn.

Lối dẫn lên tầng hai nằm trọn phía dưới giếng trời, có trồng cây để tạo mảng xanh.

Tầng lửng được thiết kế thành phòng xem tivi và đặt tủ rượu, là không gian nghỉ ngơi riêng tư cho gia chủ.

Mặt bằng tầng hai.

Công trình được thiết kế bởi văn phòng kiến trúc Cadaval Estudio (Mexico), hoàn thiện trong năm 2023. Chi phí không được tiết lộ.

Căn hộ 86 m2 mô phỏng không gian vũ trụ

Căn hộ có diện tích 86 m2, nằm tại dự án chung cư thuộc TP HCM, là nơi sinh sống của một chàng trai trẻ độc thân.

Gia chủ vốn có cá tính mạnh, đã đưa đề bài khá thử thách với nhóm thiết kế là tạo nên không gian sống có phong cách táo bạo. Theo đó, căn hộ phải vừa gợi nhắc đến không gian ngoài vũ trụ, vừa mang cảm hứng từ bộ phim yêu thích "Breaking Bad", kết hợp cùng lúc màu sắc cổ điển - hiện đại - tương lai.



Nhóm thiết kế đã đưa ra giải pháp cân bằng giữa các công năng cần thiết, đan xen những đường nét thiết kế mạnh mẽ, đáp ứng sở thích và mong muốn của gia chủ.

Căn hộ có quy mô một phòng ngủ, khách - bếp - ăn liên thông khu làm việc và hai vệ sinh.

Phòng làm việc được bố trí ở vị trí đẹp nhất trong căn hộ, liền sát ban công. Hệ thống ánh sáng hiện đại cho phép thay đổi theo nhiều tone màu khác nhau, tùy nhu cầu sử dụng.



Liền kề góc làm việc là không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp - ăn. Để làm nổi bật chủ đề, nhóm thiết kế lựa chọn các vật liệu chủ đạo gồm inox, kim loại, gương kính, đi kèm những chi tiết nội thất có thiết kế lạ mắt.

Phòng bếp thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia chủ.

Đường nét bay bổng trên trần nhà, cùng các ô cửa tròn và cách chọn tone màu ánh sáng gợi nhắc đến không gian bên trong một con tàu vũ trụ.

Phòng ngủ không nằm tách biệt mà kết nối với khu sinh hoạt chung bởi vách kính trong suốt. Từ phòng ngủ, gia chủ vẫn có thể quan sát các không gian khác trong căn hộ.

Phòng vệ sinh được chia thành hai khu riêng biệt, một bên là vách tắm đứng, phía còn lại là bồn sục. Ngay từ cửa vào là bồn rửa tay.

Nhà tắm được bố trí bồn sục để tăng cảm giác thư giãn cho gia chủ.

Mặt bằng căn hộ.

Công trình được thi công trong 5 tháng, tổng chi phí không được tiết lộ.



