Những ngôi nhà độc đáo nhất ở nước Nga

1. Ngôi nhà trên tháp nước (ở Tomsk)

Ngôi nhà kỳ lạ này được xây dựng trên tháp nước. Phải mất 8 năm để hoàn thiện ngôi nhà này. Tòa tháp được chia thành 6 tầng, mỗi tầng có một phòng.

2. Ngôi nhà in 3D (ở Yaroslavl)

Công ty sản xuất máy in 3D ở Yaroslavl xây dựng ngôi nhà diện tích gần 300 m2. Đây là ngôi nhà in 3D lớn nhất châu Âu. Mất một tháng để in ngôi nhà này song nội thất mất 2 năm để lắp ráp. Hiện tại, công ty này đang xây dựng toàn bộ khu định cư bằng công nghệ tương tự.

3. Nhà "mèo" (ở Yaroslavl)

Ngôi nhà độc đáo này cũng được xây dựng bằng máy in 3D. 150 bộ phận của ngôi nhà đã được in tại xưởng và sau đó được lắp ráp tại chỗ. Diện tích bên trong chỉ 23 m2 và tổng chiều cao là 5,4 m.

4. Nhà trứng (ở vùng Moskva)

Ngôi nhà hình quả trứng này được lên ý tưởng bởi nhà điêu khắc nổi tiếng Grigory Orekhov. Ông đã xây dựng ngôi nhà này cho con gái Agatha của ông. Ý tưởng cho công trình ra đời từ quá trình tìm kiếm nhà vui chơi cho trẻ em.

5. Nơi cư trú NN (ở khu vực Moskva)

Ngôi nhà độc đáo này có diện tích 5.600 m2, xuất hiện vào năm 2019 ở Moskva. Ngôi nhà này được thiết kế bởi công ty thiết kế J. Mayer H của Đức. Mất 2,5 năm để hoàn thành công trình này. Nhìn từ trên cao, ngôi nhà có hình chiếc lá, rất khó để phân biệt ngôi nhà với môi trường tự nhiên xung quanh.

6. Nhà Kolos (ở Moskva)

Tòa nhà chung cư hình tròn này nằm ở phía nam Moskva, được xây dựng vào cuối những năm 1990. Đây là chuỗi ngôi nhà 24 tầng thử nghiệm với tên gọi là "Kolos". Ba tầng dưới của toà nhà được dùng làm cửa hàng, trong khi các tầng trên là căn hộ để ở.

7. Nhà Voi (ở ùng Moskva)

Ngôi nhà hình voi này nằm ở quận Ostrovtsy ngoại ô Moskva. Ngôi nhà được xây dựng bởi nhà thiết kế Sergey Kozhuro. Hiện nay, đây là một trong những điểm tham quan, thu hút nhiều du khách.

8. Nhà mái vòm (ở Novosibirsk)

Kiến trúc sư Ivan Dyrkin bắt đầu xây dựng những ngôi nhà hình cầu ở thành phố Novosibirsk - là thành phố lớn nhất ở Siberia. Ông Ivan Dyrkin thường tổ chức các buổi diễn thuyết, triển lãm và tiệc ở ngôi nhà này.

9. Nhà bong bóng (ở dãy núi Altai)

Ngôi nhà này là một điểm du lịch nổi tiếng. Chủ nhà cũng cho khách du lịch thuê để lưu trú. Ngôi nhà độc đáo này có 6 phòng ngủ, một nhà bếp đầy đủ tiện nghi và một phòng khách với diện tích rộng.

10. Nhà vỏ sò (ở vùng Sverdlovsk)

Ngôi nhà hình thù kỳ lạ xuất hiện ở làng Tavatuy vào năm 2012. Ngôi nhà này được xây dựng bởi một kiến trúc sư địa phương tên là Yuri Gaidukov. Nhà có 3 tầng: tầng một là sảnh và thư viện, tầng hai là nhà bếp và phòng khách, tầng trên cùng của ngôi nhà là phòng ngủ.