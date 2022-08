Những nghệ sĩ được 'đo ni đóng giày' cho vai lãnh đạo ngành công an

Nghệ sĩ Bình Xuyên



Bình Xuyên "công an" chính là biệt danh mà nghệ sĩ Bình Xuyên được bạn bè, đồng nghiệp gọi, bởi lẽ vì hình tượng chiến sĩ công an quen thuộc mà ông thường đảm nhận trên màn ảnh nhỏ.

Những vai diễn nổi bật của ông trong màu áo cảnh phục có thể kể đến như Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Vượng trong Bí mật tam giác vàng , vai Trung tá Trần Bình - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự trong bộ phim Bản di chúc bí ẩn, Trưởng ban Nội chính Lê Văn Bá trong tác phẩm về đề tài tham nhũng Sinh tử…

Nam nghệ sĩ từng có thời gian làm diễn viên trong Đoàn kịch Hà Nam Ninh, sau đó vào quân ngũ và hoạt động trong đội kịch nói của Tổng cục Hậu Cần. Thời gian tiếp đó, ông công tác tại Đoàn kịch nói Công an Hà Nội và chuyển công tác về Phòng Cảnh sát trật tự của Công an Hà Nội. Năm 1994, Bình Xuyên gia nhập lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113.

Từng chia sẻ trên báo Công An Nhân Dân, ông tâm sự, mỗi khi được giao vào vai Công an là làm sao để diễn cho thật nhất và rất chú trọng tới thể hiện cảm xúc, nội tâm nhân vật. Khi được hỏi muốn được mọi người nhớ tới như một chiến sĩ Công an hay nghệ sĩ với những vai diễn, nghệ sĩ Bình Xuyên cho hay, đã từ lâu hai công việc này đã gắn bó với ông như máu thịt.

Nghệ sĩ Văn Báu

Với ngoại hình toát lên vẻ nghiêm nghị, kiên quyết, nghệ sĩ Văn Báu như được “đo ni đóng giày” để vào vai công an. Ông thường vào vai thủ trưởng cơ quan điều tra trong hầu hết các bộ phim tham gia. Để lại ấn tượng sâu đậm nhất có lẽ là vai chiến sĩ cảnh sát Chu Văn Hòa trong series phim Cảnh sát hình sự .

Nam nghệ sĩ sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có ông nội là NSND Nguyễn Văn Thịnh - một trong những người sáng lập Đoàn Chèo Trung Ương và cha là NSƯT cải lương Nguyễn Văn Bái. Dù thế, con đường đến với nghệ thuật của ông không hề bằng phẳng.

Ít tai biết, nghệ sĩ Văn Báu từng là ca sĩ của Đoàn Ca múa Tổng cục Hậu cần, rồi chuyển về công tác trong Đội Văn công Trường Sơn. Sau đó, ông là phát thanh viên của Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng. Ở tuổi 43, ông mới chính thức bén duyên với nghiệp diễn.

Lời sám hối muộn màng, Làng cát, Trò chơi sinh tử, Chạy án 1, Chạy án 2, Bí mật tam giác vàng…là những bộ phim nam diễn viên hóa thân vào vai cảnh sát. Năm 2021, ông tái xuất với vai Trần Khang - một vị Tướng công an trong web-drama Luật đời.

Cố NSƯT Thế Bình

Trung tá, cố NSƯT Thế Bình quen mặt với khán giả cả nước qua các vai diễn chiến sĩ công an trong những bộ phim điện ảnh và truyền hình. Ông sinh năm 1955, nguyên cán bộ Đoàn kịch nói Công an nhân dân (nay là Nhà hát Công an nhân dân).

Sinh thời, ông có nhiều vai diễn nổi bật như vai đại tá, tỉnh trưởng ngụy trong phim Tiếng cồng định mệnh, thiếu tướng thông tin trong phim Giải phóng miền Nam và vai trưởng phòng cảnh sát hình sự trong loạt phim truyền hình Cảnh sát hình sự: Cổ cồn trắng, Chạy án, Kẻ giấu mặt, Biệt thự màu tro lạnh…

Năm 2021, ông đột ngột qua đời ở tuổi 66 khiến nhiều nghệ sĩ và công chúng bất ngờ, xót xa.