Những ngày tới miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại, nguy cơ xuất hiện băng giá

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.



Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại; tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp, người dân, nhất là ở vùng cao biết, chủ động phòng chống.