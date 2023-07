Những ngày tháng ảm đạm của Thế giới Di động vẫn nối dài, bán rau, thịt, cá... còn nhiều hơn cả điện thoại, máy tính

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố báo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm. Theo đó, trong tháng 6, doanh thu của MWG ước đạt hơn 9.400 tỷ đồng, giảm 8% so với tháng 5 trước đó và giảm gần 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6, tổng doanh thu của chuỗi Thế giới Di động (TGDĐ) và Điện máy Xanh (ĐMX) đạt khoảng 6,7 nghìn tỷ đồng. So với tháng liền trước, tổng doanh thu của TGDĐ và ĐMX giảm 13%, chủ yếu đến từ sự sụt giảm của máy lạnh trong khi các sản phẩm khác vẫn tiếp tục cải thiện doanh số. Sau giai đoạn kinh doanh khả quan trong tháng 4 và tháng 5, sức mua máy lạnh yếu hơn trong tháng 6 do các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi diễn biến thời tiết thất thường và tình trạng thiếu điện cục bộ. So với cùng kỳ tháng 6/2022, tổng doanh thu của TCDĐ và ĐMX giảm 25%.

Lũy kế 6 tháng 2023, tổng doanh thu của 2 chuỗi đạt hơn 41,5 nghìn tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu trên kênh online 6 tháng đầu năm đạt khoảng 7,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 19% doanh thu của TGDĐ và ĐMX.

Đối với chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX), doanh thu của BHX trong tháng 6 là 2,53 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và tăng 3% so với tháng liền trước. Tăng trưởng chủ yếu đến từ tăng số lượng hóa đơn mua hàng, bao gồm cả thu hút thêm khách hàng mới và tăng tần suất mua của khách hàng hiện hữu.

Doanh thu bình quân trên cửa hàng vượt 1,45 tỷ đồng trong tháng 6. BHX dự kiến tiếp tục cải thiện doanh số mạnh mẽ trong tháng 7.

Doanh thu lũy kế của BHX trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 13,6 ngàn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu từ kênh online tăng trưởng 11%.

Tổng chung, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu 56.570 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ và mới hoàn thành được 42% so với kế hoạch doanh thu 135.000 tỷ đồng trong năm 2023.

Trong đó, doanh thu của chuỗi TGDĐ và Topzone ước đạt 13.351 tỷ đồng (tỷ lệ 23,6%), ĐMX đạt 28.228 tỷ đồng (chiếm 49,9%). Ngược lại, doanh thu chuỗi Bách hóa Xanh tăng 7% so với cùng kỳ lên 13.600 tỷ đồng. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp trong năm 2023 doanh thu từ BHX vượt TGDĐ.

Tính đến hết tháng 6, TGDĐ có 1.180 cửa hàng, giảm 10 điểm so với cuối năm 2022. BHX có 1.706 cửa hàng cuối tháng 6, giảm 23 cửa hàng so với thời điểm cuối tháng 2/2023. Điện máy Xanh tăng 5 điểm bán hàng so với cuối năm 2022, đạt 2.289 cửa hàng.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 135.000 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.200 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện trong năm 2022 với giả định sức mua sẽ hồi phục tích cực từ quý 3/2023.

Dự đoán về hoạt động kinh doanh của MWG trong năm 2023, trong một bài phân tích cách đây ít ngày, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo lợi nhuận ròng của MWG giảm mạnh 70,0% so với năm ngoái xuống còn 1.231 tỷ đồng.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng kỳ vọng nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm công nghệ sẽ cải thiện 9% trong nửa cuối năm 2023. Trong năm 2023, VDSC dự phóng MWG sẽ ghi nhận doanh thu 114.000 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.500 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ.