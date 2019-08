Những nàng hậu kỳ lạ, "độc nhất vô nhị" trong 70 năm lịch sử các kỳ nhan sắc Việt

Các cuộc thi sắc đẹp diễn ra hàng năm vẫn là một trong những đề tài được công chúng đặc biệt qua tâm. Dù hiện nay, có rất nhiều đấu trường sắc đẹp xuất hiện nhưng Hoa hậu Việt Nam với lịch sử hơn 30 năm hay Hoa hậu Hoàn vũ vẫn được công chúng đón xem nồng nhiệt nhất.



Tuy nhiên, nếu sau mỗi cuộc thi có rất nhiều những cô Hoa hậu xuất hiện theo từng thời kỳ thì trong suốt lịch sử nhan sắc Việt, có những nàng hậu được xếp vào danh sách "độc nhất vô nhị" không thể có thêm bản sao bởi 1 lý do vô cùng đặc biệt: Cuộc thi Hoa hậu đó chỉ diễn ra duy nhất một lần rồi dừng lại mãi mãi!

"Hoa hậu Đền Hùng" Giáng My

Cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm đó do báo Tiền Phong năm 1989. Sau khi lỡ hẹn với Hoa hậu Việt Nam mùa đầu tiên, người đẹp Giáng My ghi danh đấu trường sắc đẹp này. Tại cuộc thi, BTC không bắt thí sinh chuẩn bị khăn là áo lượt, hay trang điểm cầu kỳ, trình diễn này kia mà yêu cầu thí sinh phải thể hiện sự am hiểu về lịch sử.

Thay vì tập luyện để tạo dáng như các người đẹp khác, Giáng My và các thí sinh phải học thuộc và hiểu về văn hóa cũng như lịch sử thời Hùng Vương.

Trải qua các vòng thi nhan sắc, hình thể nổi bật, cùng cách trả lời ứng xử duyên dáng, thông minh, thể hiện trí tuệ và sự hiểu biết đã giúp Giáng My chiếm trọn vẹn tình cảm của BGK và đăng quang trở thành Hoa hậu Đền Hùng.

Nhan sắc xinh đẹp của Giáng My thời điểm dự thi Hoa hậu.

Người đẹp sở hữu vẻ dịu dàng, nữ tính.

Gần 30 năm trôi qua, cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng chỉ tổ chức duy nhất một lần, nên Giáng My vẫn là Hoa hậu Đền Hùng duy nhất cho đến thời điểm này. Gần chạm ngõ 50, thế nhưng Giáng My vẫn khiến người ta phải xuýt xoa về một nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung.Cô luôn xứng đáng được coi là người đàn bà không tuổi của showibz Việt. Ngoài ra, vẻ đẹp của Giáng My còn được truyền lại cho cô con gái Anh Sa 24 tuổi đã nổi bật rạng ngời.

Nhan sắc rạng rỡ tuổi 48 của Giáng My.

Người đẹp xứng danh "mỹ nhân không tuổi" của Vbiz.

Cô con gái của Giáng My cũng vô cùng xinh đẹp.

"Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008" Phan Thị Ngọc Diễm

Và năm 2008, Hoa hậu du lịch Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Trải qua nhiều vòng thi gay cấn như trang phục áo dài, trang phục biển và trang phục dạ hội, Phan Thị Ngọc Diễm đã đoạt vương miện cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam trong đêm Chung kết. Khi đó, cô còn đang là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương.

Ngọc Diễm là Hoa hậu du lịch Việt Nam duy nhất từ 2008 đến nay.

Sau khi tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương, Hoa hậu Ngọc Diễm theo học khóa thạc sĩ truyền thông để xây dựng ước mơ của mình. Đăng quang đã 10 năm, Ngọc Diễm vẫn là đương kim Hoa hậu Du lịch Việt Nam vì từ đó đến nay, cuộc thi chưa từng được tổ chức lại mà có những cuộc thi tương tự như Nữ hoàng du lịch, Hoa khôi du lịch,...

Sau 10 năm, nhan sắc Ngọc Diễm vẫn rất mặn mà, xinh đẹp.

"Hoa hậu miền biển Việt Nam 2007" Đặng Minh Thu

Hoa hậu miền biển Việt Nam lần đầu được tổ chức năm 2007. Vượt qua 19 thí sinh đến từ 11 tỉnh thành miền duyên hải trong cả nước ở cả bốn phần thi: trang phục áo dài truyền thống, áo tắm, trang phục tự chọn và ứng xử, cuối cùng nữ sinh Đặng Minh Thu, SBD 46 đã giành vương miện Hoa hậu miền biển Việt Nam 2007 tại khu du lịch quốc tế Hòn Dáu, Đồ Sơn (Hải Phòng).

Nhan sắc của Đặng Minh Thu.

Sau khi giành ngôi vị Hoa hậu miền biển Việt Nam 2007, cũng trong năm đó, Đặng Minh Thu tiếp tục chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt. Một lần nữa may mắn lại mỉm cười với cô sinh viên năm nhất trường đại học mở Hà Nội khi cô giành vị trí Á hậu 2, cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 (năm Ngô Phương Lan giành ngôi Hoa hậu).

Liền ngay sau đó, cô được cử tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Trung Quốc vào năm 2008. Dù rất cố gắng nhưng Minh Thu cũng không có được vị trí trong Top 16 chung cuộc.

Có thể nói, nhiều năm qua Hoa hậu Minh Thu vẫn sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, hiền hậu và tính cách hiền lành, chân chất. Tuy nhiên, trái ngược với nhiều người đẹp theo đuổi hào quang nổi tiếng thì năm 2011, Minh Thu quyết định lấy chồng sinh con và rời xa ánh đèn showbiz.

Cuộc thi "Hoa hậu miền biển Việt Nam" sau đó cũng không còn được tổ chức, hiện nay có những cuộc thi tương tự như Hoa hậu Biển Việt Nam, Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu,...