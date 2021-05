Những mỹ nhân showbiz từ bỏ hào quang, xông pha ra tuyến đầu, làm bác sĩ, y tá chống dịch Covid-19

Hoa hậu Anh 2019 - Bhasha Mukherjee: "Nhân dân của tôi đang cần một thầy thuốc, không cần một người đẹp"

Hoa hậu Anh Bhasha Mukherjee được thế giới liên tục ngợi ca sau khi quyết định tạm rời bỏ vinh quang của nhiệm kỳ để trở lại làm bác sĩ và cùng đồng đội ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Bhasha Mukherjee đăng quang Hoa hậu Anh vào năm 2019. Cô thành thạo tới 5 ngôn ngữ, có 2 bằng y khoa và có chỉ số IQ 146.Sau khi chiến thắng, Bhasha Mukherjee tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới rồi dành thời gian để đi khắp thế giới, làm bác sĩ cho một số tổ chức nhân đạo.

Bhasha Mukherjee đăng quang cuộc thi Hoa hậu Anh năm 2019.

Khi đang hoạt động tại Ấn Độ, Mukherjee nhận được tin nhắn từ các đồng nghiệp cũ tại bệnh viện Pilgrim ở Boston, miền đông nước Anh, về tình hình khó khăn trong công tác chống dịch COVID-19 ở nơi đây. Không do dự, cô quyết định trở về để giúp quê nhà vào đầu tháng 4/2020.



"Bạn biết đấy! Phụ nữ ai cũng muốn mình thật xinh đẹp, ở mọi lúc, mọi nơi. Nhưng thực sự lúc này này tôi chỉ muốn được về quê nhà và lao thẳng đến bệnh viện, với công việc của một bác sĩ. Nhân dân của tôi cần một người thầy thuốc, không cần một người đẹp!", Bhasha Mukherjee chia sẻ.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, Bhasha Mukherjee quyết định gỡ bỏ chiếc vương miện để trở thành bác sĩ tuyến đầu.

Nữ diễn viên Hollywood - Jennifer Stone: Bỏ nghiệp diễn để làm y tá chống dịch

Jennifer Stone là nữ diễn viên quen mặt với nhiều khán giả truyền hình, đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi qua vai diễn cô bạn thân Harper của cô phù thủy do Selena Gomez thủ vai trong Wizards of Waverly Place. Harper chính là nhân vật đáng yêu và hài hước nhất nhì phim.



Sau thành công của Wizards of Waverly Place, Jennifer Stone thử sức với nhiều tác phẩm. Năm 2019, cô nhận được nhiều giải thưởng nhờ bộ phim The In-Between do chính cô viết kịch bản.

Jennifer Stone rất nổi tiếng sau khi hóa thân thành cô bạn Harper của Selena Gomez trong bộ phim Disney đình đám "Wizards of Waverly Place".

Tuy nhiên sau khi đã khá thành danh tại Hollywood, Jennifer Stone bất ngờ gác lại sự nghiệp diễn xuất để trở thành một y tá. Hiện tại, cô đang cùng các đồng nghiệp của mình "chiến đấu" với đại dịch Covid-19.

Khi sắp đến ngày Y tá thế giới 12/5, Jennifer Stone xúc động chia sẻ: “Nếu 10 năm trước bạn nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành một y tá, tôi không bao giờ tin bạn. Nếu nhiều năm trước bạn nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành một điều dưỡng trong trận đại dịch thế kỷ, tôi cũng chắc chắn không tin bạn.

Xin gửi lời chúc mừng Ngày quốc tế Y tá đến tất cả các đồng nghiệp của tôi, những người không bao giờ mong đợi những gì đã xảy ra trong năm 2020, nhưng vẫn luôn dũng cảm chiến đấu với Covid-19 và chữa trị cho các bệnh nhân “bình thường” khác trong năm 2021”.



Hiện tại, Jennifer Stone đang là y tá ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Ngôi sao Ấn Độ - Shikha Malhotra: "Trước tiên, tôi là một nhân viên y tế, sau đó mới là diễn viên"

Shikha Malhotra là một ngôi sao đang lên tại Ấn Độ. Theo đuổi nghiệp diễn vào năm 2016, cô từng được hợp tác với “vua của Bollywood” Shah Rukh Khan. Năm 2020, Shikha Malhotra nhận được vai chính trong phim Kaanchli - Life in a Slough. Nhờ đó, nữ diễn viên 26 tuổi thực sự thành công và đặt chân đến Bollywood – vùng đất mơ ước của các diễn viên Ấn Độ.

Tuy nhiên, khi đại dịch Covid-19 tấn công Ấn Độ và quê hương Mumbai của Shikha Malhotra, nữ diễn viên đã gác sự nghiệp đang thăng hoa để hành động theo sự thúc giục của con tim.

Shikha Malhotra có bằng điều dưỡng tại cao đẳng y tế. Vì thế, khi chứng kiến cảnh các bệnh nhân vật lộn ngày đêm vì dịch, người đẹp 9X quyết định tới bệnh viện làm y tá không lương. "Trước tiên, tôi là một nhân viên y tế, sau đó mới là diễn viên", Shikha Malhotra nói trên Aljazeera.

Người bệnh đầu tiên của Shikha Malhotra là một bé trai 7 tháng tuổi. Cô ở bên suốt 26 ngày cậu bé nằm viện. Bệnh nhân lớn tuổi nhất 98 tuổi. Shikha còn từng cùng một bệnh nhân tiễn biệt con gái duy nhất của anh tại nhà hỏa táng.

Song sau 7 tháng phục vụ bệnh nhân, Shikha Malhotra nhiễm bệnh. Cô một mình nằm viện điều trị, hồi phục trong một tháng sau đó. Tới tháng 11/2020, nữ diễn viên bị đột quỵ, liệt nửa người bên phải. Shikha Malhotra từng hoang mang và cảm thấy bản thân bất lực nhưng nhờ ý chí của bản thân và sự động viên của cha mẹ, cô đã vực dậy tinh thần và chiến thắng căn bệnh.



Câu chuyện của Shikha Malhotra đã lan tỏa sự tích cực, truyền cảm hứng và nghị lực cho nhiều người. Theo tờ Hindustan Times, nghĩa cử cao đẹp của cô đã được Bộ trưởng Uddhav Thackeray và nhiều diễn viên Bollywood đăng tweet ca ngợi nghĩa cử.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng được Bhagat Singh Koshyari - Thống đốc Maharashtra vinh danh tại giải thưởng Vagdhara Nav Ratna Samman bởi những cống hiến của cô trong thời dịch.



Shikha Malhotra chia sẻ cô sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trong tương lai. Còn giờ đây, cô sẵn sàng khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, xông pha vào những điểm nóng của đại dịch nếu được yêu cầu.