Những mỹ nhân sát trai với list tình sử dài nhất Hollywood: "Rắn" Taylor và Kendall Jenner không đọ được với các tiền bối

Một trong những điều mà kinh đô điện ảnh Hollywood không hề thiếu chính là những mỹ nhân giỏi giang, giàu có, nổi tiếng và xinh đẹp động lòng người. Chính vì quá nhiều người đẹp nên nhan sắc không còn là một ưu điểm nổi bật khiến cánh mày râu Hollywood quá đặt nặng sự chú ý nữa.

Ấy thế mà 7 mỹ nhân dưới đây vẫn dễ dàng tóm gọn trái tim của những người đàn ông vừa điển trai vừa giàu có. Họ có thể không phải những người đẹp nhất nhưng lại sở hữu sức hút đặc biệt khiến người ta không thể cưỡng lại được, thậm chí còn có cả danh sách tình cũ tình mới dài khó tin.

Taylor Swift

Nàng ca sĩ tóc vàng xinh đẹp và những mối tình của cô vốn luôn dành được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và người hâm mộ.

Đúng như lời bài hát "Blank Space": "got a long list of ex-lovers" (có một danh sách người yêu cũ dài dằng dặc), danh sách bạn trai của Taylor bao gồm rất nhiều những cái tên đình đám: Joe Jonas nhà Jonas Brothers , "người sói" Taylor Lautner , ngôi sao "Spider-Man: Far From Home" Jake Gyllenhaal , trưởng nhóm "One Direction" Harry Styles , "Loki" Tom Hiddleston ,…

Điều đặc biệt là mỗi mối tình với những cảm xúc chân thật đều được cô "ưu ái" nhắc đến trong các ca khúc, một điều làm âm nhạc của Taylor có thêm phần sức hút.

Thế nhưng, chính sự đào hoa của Taylor gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người cho rằng Taylor yêu đương quá dễ dãi, người lại bênh vực cô nàng này lận đận trong đường tình duyên.

Madonna

"Nữ hoàng nhạc Pop" Madonna cũng có một đời sống tình cảm đầy thị phi. Theo cuốn tiểu sử năm 2018 về cô do Taraborrelli chắp bút, sau thất bại trong hôn nhân với hai quý ông tài năng của Hollywood - Sean Penn và Guy Ritchie, Madonna đã chuyển sang hẹn hò với khá nhiều chàng "phi công" trẻ tuổi hơn mình như mẫu nam Jesus Luz, vũ công Pháp Brahim Zaibat.

Bên cạnh đó, tượng đài của làng nhạc Pop cũng từng có quan hệ thân thiết với nhiều người đàn ông nắm giữ những vị trí quyền lực khác nhau như đạo diễn Warren Beatty, ca sỹ Lenny Kravitz, cựu cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez,…

Camila Cabello

Khác với các đàn chị của mình, cựu thành viên nhóm Fifth Harmony có tình sử ngắn gọn hơn. Bạn trai cũ của cô là Matthew Hussey, một "chuyên gia hẹn hò" người Anh nổi tiếng trên Youtube. Thế nhưng bên cạnh đó, không ít lần cô nàng bị réo tên hàng loạt tin đồn hẹn hò "trai đẹp".

Một trong những tin đồn tình cảm lớn nhất sự nghiệp là khi cô nàng thường xuyên bị bắt gặp cùng thành viên nhóm "One Dỉrection" Louis Tomlinson . Cho tới bây giờ, hai nhân vật chính vẫn chưa từng chính thức trả lời về nghi vấn tình cảm.

Không chỉ có vậy, nhiều nguồn tin khẳng định rằng cô nàng cũng từng có thời gian bên nhau với Austin Mahone .

Mối tình này cũng không được hai bên xác nhận và giờ đây họ còn không nhìn mặt nhau, khiến fan vừa khó hiểu vừa nuối tiếc. Và gần đây nhất là khi Camila "cặp kè" Shawn Mendes với danh xưng "chỉ là bạn", dư luận một lần nữa nuôi hy vọng và tò mò liệu mối tình này sẽ đi đến đâu.

Kendall Jenner

Sở hữu sắc vóc xinh đẹp, nổi bật, không ngạc nhiên khi Kendall Jenner là một trong những người đẹp đa tình và có nhiều người theo đuổi nhất nhì Hollywood với danh sách tình cũ dài dằng dặc không kém gì "nàng rắn" Taylor Swift.

Một trong những ồn ào tình ái đáng chú ý của siêu mẫu là lần hẹn hò cùng thành viên nhóm nhạc "One Direction" Harry Styles. Năm 2015, cánh săn ảnh phát hiện cả hai thân mật bên nhau tại khu nghỉ dưỡng ở St. Barts. Thời điểm đó, chị ba của Kendall là Khloe Kardashian lên tiếng khẳng định cặp đôi có hẹn hò.

Sau Harry Styles, Jenner trải qua cuộc tình chóng vánh với cầu thủ bóng rổ Jordan Clarkson , trước khi được bắt gặp tay trong tay với rapper A$AP Rocky. Theo tiết lộ, Jenner "mê mệt" ngôi sao ca nhạc 29 tuổi bởi anh là người vui tính, biết lắng nghe và rất tài năng.

Hai cầu thủ bóng rổ khác là Blake Griffin, Ben Simmons và cặp "trai hư" nổi tiếng bậc nhất Hollywood Justin Bieber và Nick Jonas cũng từng dính tin đồn tình cảm với nữ siêu mẫu.

Britney Spears

Danh sách này cũng góp mặt "công chúa nhạc Pop" năm nào. Dù có một sự nghiệp thành công rực rỡ, Britney Spears lại có đường tình duyên không mấy thuận lợi khi trải qua khá nhiều mối tình với các nhân vật nổi tiếng như Reg Jones, Justin Timberlake, Robbie Carrio, Wade Robson, Jason Allen Alexander, Kevin Federline, Isaac Cohen, bạn tình J.R. Rotem, Adnan Ghalib, Jason Trawick, David Lucado, Charlie Ebersol,…

Năm 2016, cô quen Sam Asghari sau màn hợp tác trong MV "Slumber Party" và công chúng vẫn hy vọng mối quan hệ công khai này sẽ là bến đỗ cuộc đời Britney.

Rita Ora

Nữ ca sỹ, diễn viên kiêm người mẫu được đào tạo để gây nên cơn sốt ở cả hai thị trường Anh, Mỹ. Có lẽ cũng bởi vậy, người đẹp đa tài này cũng từng xuất hiện trước công chúng với nhiều người đàn ông điển trai trong giới showbiz.

Cô nàng đã từng hẹn hò với ca sỹ Bruno Mars từ 2009 đến 2011. Rob Kadarshian, rapper Drake cũng là một trong những mối tình của cô ca sỹ nóng bỏng này. Chưa kể tới việc Ota từng có quan hệ thân thiết với DJ nổi tiếng thế giới Calvin Harris trong khoảng 1 năm rồi chia tay vào năm 2014.

Đến 2017 sau lần đầu gặp gỡ, cậu cả nhà Beckham, Brooklyn đã vui vẻ tán tỉnh và có nhiều cử chỉ thân mật với Rita. Vợ chồng nhà Beck từng cấm con trai gặp gỡ giọng ca gốc Cuba này và yêu cầu Brooklyn quay về New York.

hẳng bấy lâu sau, Rita lại hẹn hò với nhà sản xuất âm nhạc Andrew Watt và gần đây nhất, chàng "nhện" Andrew Garfield cũng dính phải lưới tình với bông hồng Anh Quốc này.

Jennifer Lopez

Trước khi đính hôn với cựu siêu sao bóng chày Alex Rodriguez vào ngày 9/3 mới đây ở tuổi 50, Jennifer Lopez cũng có một danh sách người tình kinh điển. Tình sử phức tạp của giọng ca "On the floor" bắt đầu từ năm 1997 khi cô cưới chàng bồi bàn điển trai Ojani Noa.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ngọt ngào chỉ tồn tại sau 11 tháng chung sống và Noa đã nhiều lần nói xấu vợ cũ trên truyền thông tới mức xảy ra kiện tụng.

Tới cuối thập niên 90, JLo chìm đắm trong tình yêu với ngôi sao Diddy Sean Combs của làng nhạc Hip Hop. Mối tình đã kết thúc sau nhiều lùm xùm pháp lý xuất phát từ một vụ bắt giữ khi cặp đôi đang tiệc tùng tại Manhattan.

Chẳng bấy lâu sau, cô ca sỹ nóng bỏng lại hẹn hò và tiến đến hôn nhân với vũ công kiêm nhạc sỹ Cris Judd để rồi lại ly hôn với lý do "không hợp".

Đạo diễn kiêm diễn viên Ben Affleck và "hoàng tử Latin" Marc Athony cũng là những bóng hình xuất hiện trên con đường tình của Lopez. Cho đến bây giờ, chắc hẳn người ta vẫn có nhiều lý do để nghi ngờ về việc Rodriguez sẽ là bến đỗ cuối cùng của cô.

Mariah Carey

Nữ diva đã luôn khiến khán giả phải chú ý vào đời sống tình cảm vì luôn hẹn hò với những chàng trai trẻ hấp dẫn hay những tỷ phú thành đạt có vị thế trong xã hội. Năm 1993, ca sỹ kết hôn lần đầu với giám đốc âm nhạc Tommy Mottola nhưng ly hôn sau 4 năm và không có đứa con chung nào.

Diva từng mô tả cuộc hôn nhân này là "địa ngục trần gian với lạm dụng tinh thần và tình cảm".

Sau đó, ngôi sao tuổi 50 đã hẹn hò đông nghiệp Luis Miguel, nhạc sỹ Eric Benet và nhà sản xuất âm nhạc Mark Sudack.

Người mẫu Christian Monzon, Nick Cannon, tỷ phú Poker James Packer cũng từng là những người tình của cô. Cho tới nay, Mariah đang sống hạnh phúc bên vũ công Byan Tanaka tuy có không ít tranh cãi vì sự ghen tuông của anh với bạn gái hơn mình 13 tuổi.