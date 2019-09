Những món "siêu to, khổng lồ" đã ngốn hết bao nhiêu tiền của Bà Tân Vlog?

Bà Tân Vlog là một kênh Youtube mới nổi tại Việt Nam trong mấy tháng trở lại đây. Mặc dù "sinh sau đẻ muộn" nhưng kênh Youtube này nhận được khá nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng xuất hiện, kênh Bà Tân Vlog đã đạt hơn 2,6 triệu người theo dõi, lọt vào top 3 kênh Youtube đạt nút vàng (1 triệu người theo dõi chỉ sau 60 ngày) nhanh nhất thế giới.



Các clip trên kênh này chủ yếu là về các đồ ăn "siêu to, khổng lồ" như: "Cốc sinh tố dưa hấu khổng lồ"; "Xúc xích khổng lồ siêu cay"; "Sữa chua nếp cẩm siêu to khổng lồ"; "Bánh mỳ kẹp trứng đà điểu siêu to khổng lồ"...

Sau một thời gian ngắn xuất hiện, ngày 7/6, kênh Bà Tân Vlog chính thức được bật chức năng kiếm tiền. Anh Hưng – con trai bà Tân cho biết, ngày 26/8, kênh Bà Tân Vlog chính thức nhận được tiền quảng cáo từ Youtube. Tuy nhiên, anh Hưng lại không tiết lộ số tiền mà kênh Youtube này nhận được.

Bà Tân với nồi mỳ siêu cay khổng lồ

Theo tính toán của một số người sành sỏi, dựa vào số lượt xem trên trang Youtube này có thể thấy, Bà Tân Vlog có thể nhận 300 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, được bảo vệ về vấn đề bản quyền cũng như đóng thuế cho kênh, kênh YouTube Bà Tân Vlog đã hợp tác với bên thứ 3 và chi trả 15 % thu thập từ kênh Bà Tân Vlog. Tính toán sơ qua thì khoản tiền đã trừ chi phí của kênh này thu về là hơn 250 triệu đồng.

Hiện tại, kênh Bà Tân Vlog có khoảng 90 video đã được đăng tải. Và để làm ra mỗi video, bà Tân phải lấy từ số tiền từ việc làm nông, phụ hồ để thực hiện.

Người phụ nữ này cũng cho hay, chi phí mua nguyên, vật liệu nhằm phục vụ cho các món ăn trong video của mình rơi vào khoảng vài trăm nghìn đồng mỗi lần. Như vậy, riêng khoản tiền nguyên liệu cũng "ngốn" của bà cả trăm triệu đồng, chưa tính đến các chi phí khác.

Nhưng có thể thấy rằng, nếu số tiền ước tính bà Tân nhận được trong đợt vừa qua là tương đối chính xác thì sau khi trừ toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, thuế và tiền cho bên thứ 3, bà Tân và các thành viên thực hiện kênh Youtube này không những hoàn được vốn ban đầy mà vẫn có một khoản kha khá để làm vốn cho việc đầu tư các video tiếp đó.