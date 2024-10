Những mẫu xe mạnh nhất phân khúc SUV hạng C: Góp mặt toàn tên tuổi gạo cội, xe 'made in Việt Nam' vượt trội

Ảnh minh họa.

SUV hạng C đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều khách hàng bởi thiết kế vừa phải, gầm cao và phù hợp nhiều mục đích di chuyển.

VinFast VF 7

Chính thức trình làng thị trường Việt vào cuối 11/2023, mẫu SUV hạng C của VinFast - VF 7 đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người tiêu dùng khi sở hữu nhiều thông số nổi trội.

Đáng chú ý, VinFast VF 7 là mẫu xe điện duy nhất trong phân khúc góp mặt trong danh sách đồng thời cũng là chiếc SUV có sức mạnh ấn tượng nhất.

Tại thị trường Việt, VinFast VF 7 có 2 phiên bản gồm bản S và Plus. Trong đó, bản tiêu chuẩn được trang bị mâm 19 inch, 1 động cơ điện ở cầu trước cho công suất tối đa 130kW (khoảng 174 mã lực) và mô-men cực đại 250Nm. Xe đạt tốc độ tối đa 150km/h và mất khoảng 10-11 giây để tăng tốc 0-100km/h. Quãng đường đi được cho 1 lần sạc đầy pin là 375km.

Phiên bản Plus sử dụng mâm 20 inch, dẫn động 2 cầu toàn thời gian công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, vận tốc tối đa được nâng lên 175km/h và thời gian tăng tốc 0-100km/h rút còn 5,8 giây. Bộ pin lớn hơn (75,3kWh so với 59,6kWh) nên VF 7 Plus đi được 431km sau mỗi lần sạc đầy.

Như vậy, để sở hữu cỗ máy có những thông số tương tự như VinFast VF 7 Plus người tiêu dùng sẽ phải chi tối thiểu 4-5 tỷ đồng cho các mẫu xe xăng đến từ Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover... Đơn cử như Mercedes-Benz S-Class S450 và S450 Luxury sử dụng động cơ 3.0L cho công suất tối đa 367 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 500 Nm. Hay BMW X5 trang bị động cơ TwinPower Turbo dung tích 3.0L, 6 xy-lanh với công nghệ tăng áp cuộn kép cho công suất tối đa 340 mã lực và 450 Nm mô-men xoắn cực đại.

Trong khi đó, VinFast VF 7 S có giá 850 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 999 triệu đồng (đã bao gồm pin); bản Plus có giá 999 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 1,199 tỷ đồng (đã bao gồm pin).

Mẫu xe này cũng vừa "thắng lớn" tại lễ trao giải Better Choice Awards 2024 với 2 giải thưởng "xe dẫn đầu xu hướng" và "đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại". 

Haval H6 HEV

Tiếp nối thành công tại khu vực Đông Nam Á, mẫu xe điện Trung Quốc - Haval H6 HEV đã chính thức xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào tháng 8/2023.

Haval H6 HEV sử dụng động cơ hybrid gồm máy xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 243 mã lực , mô-men xoắn 530 Nm, kết hợp cùng hộp số 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ xăng trung bình 5,2 lít/100km.

Haval H6 HEV là mẫu xe thường xuyên có khuyến mại tại Việt Nam. Trong tháng 10/2024, Haval H6 tiếp tục được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và giảm tiền mặt 100 triệu đồng với tổng giá trị 146 triệu đồng. Sau khi áp dựng ưu đãi giá bán của Haval H6 chỉ còn 840 triệu đồng, rẻ hơn cả SUV cỡ B như Honda HR-V và Toyota Corolla Cross.

Honda CR-V e:HEV

Honda CR-V e:HEV là chiếc xe hybrid đầu tiên được Honda chính thức phân phối tại Việt Nam. Xe sở hữu thiết kế hiện đại và mạnh mẽ, với phần đầu xe nổi bật nhờ lưới tản nhiệt lớn, kết hợp với cụm đèn pha LED sắc nét, tạo nên diện mạo thể thao và tinh tế.

Những trang bị đáng chú ý trên xe bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, nội thất bọc da màu đen, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây, màn hình HUD, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cửa sổ trời toàn cảnh,...

Hệ truyền động hybrid của Honda CR-V hybrid bao gồm máy xăng DOHC 4 xi-lanh 2.0L (146 mã lực và 183 Nm) kết hợp với một mô-tơ điện (171 mã lực và 335 Nm) cho ra tổng công suất đạt 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Đi kèm hộp số E-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài 2 chế độ lái (Normal và Econ) như trên các phiên bản thông thường, CR-V e:HEV RS còn được bổ sung chế độ lái Sport.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 là một trong những mẫu SUV cỡ C rẻ nhất thị trường Việt (từ 749 - 979 triệu đồng). "Ông hoàng doanh số" của phân khúc gây ấn tượng với khách hàng bởi thiết kế trung tính, nội thất đẹp và trang bị tương đối phong phú.

Mazda CX-5 tại Việt Nam hiện có 2 tùy chọn hệ truyền động. Với các phiên bản Deluxe, Luxury và Premium, xe được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0L cho công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp.

Với phiên bản Signature, xe sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 6 cấp.

Các phiên bản cao cấp của Mazda CX-5 được cung cấp gói an toàn cao cấp i-Activsense với nhiều tính năng hiện đại như cảnh báo người lái nghỉ ngơi, phanh thông minh, phanh thông minh trong thành phố trước và sau, kiểm soát hành trình có radar,...

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm, tạo không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cho người dùng.

Hệ thống đèn xe sử dụng công nghệ LED tiên tiến, đèn pha chia khoang dạng LED với đầy đủ tính năng hiện đại như Tự động bật tắt, Tự động điều chỉnh xa gần. Bên trong khoang lái, xe được trang bị vô-lăng 4 chấu, phía sau là đồng hồ thông tin vận hành hiện đại với màn hình 10,25 inch.

Hyundai Tucson có 3 tuỳ chọn động cơ với công nghệ Smartstream để đem tới khả năng vận hành ấn tượng. Đầu tiên là động cơ SmartStream 1.6L T-GDi có công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm, đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT. Tiếp theo là động cơ SmartStream Diesel D2.0 kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, tạo ra công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm. Cuối cùng là động cơ xăng SmarStream 2.0L MPI đi kèm hộp số tự động 6 cấp, tạo ra công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm.