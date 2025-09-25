Những mẫu xe gầm cao ăn khách nhất tại Việt Nam hiện nay

Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng có xu hướng chọn những mẫu xe gầm cao đa dụng (SUV/Crossover) nhờ khả năng di chuyển trên một số điều kiện khó tốt hơn so với các dòng xe gầm thấp. Ngoài ra, nhóm xe này còn sở hữu không gian nội thất rộng rãi, chở được nhiều đồ, vị trí ngồi lái cao hơn để dễ dàng quan sát.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 8 tháng của năm 2025, đã có tổng cộng 61.628 xe thuộc nhóm SUV / Crossover được bán ra, tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast VF 3 và VF 5 là hai mẫu xe gầm cao đô thị bán tốt nhất từ đầu năm 2025.

SUV/Crossover cũng là phân khúc xe bán tốt nhất khi chiếm hơn 50% tổng doanh số xe du lịch của các thành viên VAMA (121.627 chiếc). Xét bên ngoài hiệp hội, hãng xe có lượng tiêu thụ tốt nhất từ đầu năm là VinFast có dải sản phẩm đa số là SUV/Crossover, trong khi 2/3 mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai thuộc dòng gầm cao.

Điều này cho thấy nhóm SUV/Crossover tại Việt Nam đang được người tiêu dùng ưa chuộng hơn cả so với bất kỳ phân khúc nào khác, bao gồm cả sedan hay MPV.

Về mặt doanh số của từng mẫu xe, dẫn đầu nhóm này là bộ ba xe điện đô thị của VinFast gồm VF 3 (28.704 chiếc), VF 5 (27.109 chiếc) và VF 6 (12.492 chiếc).

Còn ở nhóm SUV/Crossover chạy xăng, Mazda CX-5 là cái tên bán chạy nhất trong 8 tháng đầu năm 2025 với doanh số lũy kế đạt 9.995 xe, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mazda CX-5 đã dẫn đầu doanh số ở nhóm SUV chạy xăng trong một thời gian dài.

Xếp sau CX-5 ở vị trí thứ 5 là Toyota Yaris Cross với tổng cộng 7.691 xe được bàn giao từ đầu năm. Đây là cũng là mẫu xe SUV cỡ B chạy xăng bán tốt nhất năm 2025 tính tới hiện tại, đồng thời đóng vai trò chủ lực số 1 của Toyota Việt Nam thay cho Vios.

Đứng ở vị trí thứ 6 là Ford Everest - mẫu xe SUV khung gầm rời duy nhất lọt top bán chạy nhất toàn thị trường. Tính chung 8 tháng đầu năm, đã có tổng cộng 7.276 chiếc Everest được bán ra thị trường.

Con số này nhiều hơn khoảng 1.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái (6.205 chiếc), tương đương mức tăng 17%. Doanh số tăng trưởng tốt giúp Ford Everest giữ vững ngôi đầu phân khúc SUV hạng D.

Mẫu xe đàn em cùng nhà với Everest là Ford Territory cũng ghi nhận lượng tiêu thụ tốt từ đầu năm với 7.036 chiếc, tăng tới 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này được thúc đẩy bởi nỗ lực giảm giá từ hãng và đại lý trước khi ra bản facelift, từ đó giúp Territory trở thành đối thủ bám đuổi sát nhất với Mazda CX-5 ở phân khúc SUV cỡ C chạy xăng.

Trước khi ra bản mới 2025, Ford Territory từng có thời điểm bán tốt hơn cả Mazda CX-5 trong một tháng.

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Mitsubishi Xforce (6.660 xe - giảm 18%), Toyota Corolla Cross (5.177 xe - tăng 58%) và VinFast VF 7 (5.099 xe).

Ngoài ra, nhóm xe gầm cao đô thị còn một số đại diện khác có doanh số khá tốt như Hyundai Tucson (4.958 xe), Hyundai Creta (4.147 xe) Honda CR-V (3.670 xe) hay Kia Seltos (3.516 xe).

Nhìn chung, xe SUV và crossover vẫn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trong nước. Điều này được thể hiện qua cả thị phần lẫn độ phủ sóng ở bảng xếp hạng xe bán chạy nhất hàng tháng.

Nắm bắt thị hiếu, các hãng ngày càng đem nước về nhiều mẫu xe gầm cao mới cũng như phiên bản nâng cấp. Một số cái tên nổi bật đã cập bến thị trường Việt Nam từ đầu năm nay gồm có Skoda Kodiaq 2025, Honda HR-V Hybrid, Hyundai Creta 2025, Skoda Kushaq, BMW X3 2025, Audi Q6 e-tron, Ford Territory 2025, Mustang Mach-E, Kia Sorento 2025 cùng một số xe Trung Quốc.