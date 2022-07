Những mẫu xe 'bất ngờ' thành công về doanh số

Một chiếc xe bị coi là "xe xấu" không có nghĩa là nó sẽ là một thảm họa bán hàng, đôi khi người mua đang tìm kiếm một chiếc xe có thể đưa họ từ điểm A đến điểm B, và chỉ có thế - vì vậy họ tìm kiếm phương tiện rẻ nhất có thể đáp ứng đủ nhu cầu của họ.

Danh sách dưới đây tổng hợp những mẫu xe bị đánh giá kém về ngoại hình nhưng vẫn có tới hàng triệu chiếc được bán ra.

10. Ford Mustang II

Mustang thế hệ đầu tiên đã thành công rực rỡ, không thể phủ nhận điều đó - một số người thậm chí còn coi nó là chiếc xe cơ bắp đầu tiên và là chiếc xe vĩ đại nhất mọi thời đại ... Tuy nhiên, người kế nhiệm của nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Mustang II được sản xuất từ năm 1974 đến năm 1978 và khi nó được ra mắt lần đầu tiên tùy chọn động cơ V8 đã không còn như chiếc Mustang đầu tiên. Các tùy chọn động cơ duy nhất trong năm 74 là động cơ 4 xi-lanh 2,3 lít sản sinh 88 mã lực và động cơ 2,8 lít V6 105 mã lực.

Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất là hơn 1,1 triệu chiếc xe Mustang II này đã được bán cho công chúng. Trong năm thứ hai sản xuất, Ford đã nhượng bộ và bổ sung động cơ V8 vào dòng sản phẩm. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một mẫu xe dựa trên nền tảng của chiếc Ford Pinto – một chiếc xe tệ cả về hiệu suất lẫn độ an toàn.

9. Ford Pinto

Ford Pinto được đánh giá là một trong những phương tiện bị ghét nhất hành tinh. Nó không chỉ chậm chạp và đem lại cảm giác lái tệ mà còn rất nguy hiểm. Khi xảy ra va chạm từ phía sau, chiếc ô tô có khả năng cháy vì bình nhiên liệu của nó được đặt không cẩn thận; điều này đã gây ra 25 trường hợp tử vong được báo cáo, một con số không nhỏ.

Tuy nhiên, doanh số bán hàng của là rất ấn tượng với hơn 3 triệu chiếc được bán từ năm 1971 đến 1980.

8. Chrysler PT Cruiser

Chrysler đã khai sinh ra PT Cruiser vì họ nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay khi tạo ra một chiếc xe gia đình lấy cảm hứng từ phong cách hoài cổ với vô số tùy chỉnh. Trên lý thuyết, đây có vẻ là một sáng kiến tuyệt vời, nhưng chỉ là ở trên giấy.

Trên thực tế, PT Cruiser đã bị biến dạng và có vẻ ngoài rất “dị”. Chrysler nhận ra điều này, nhưng họ không đủ khả năng để thay thế mẫu xe do cuộc khủng hoảng tài chính vào những năm 2000. Kết quả là, chiếc hatchback kì quái này đã bán rất chạy với hơn 1 triệu chiếc đến tay khách hàng trên toàn thế giới.

7. Fiat 500L

Fiat 500L là phiên bản kế nhiệm của Chrysler PT Cruiser. Trong suốt những năm 1998 và 2007, Chrysler thuộc sở hữu của Daimler-Benz, nhưng sau năm 2007, Chrysler gần như phá sản và không ai muốn trở thành công ty mẹ của nó.

Vào năm 2014, điều này đã thay đổi khi Fiat đưa Chrysler về dưới trướng của mình và thành lập Fiat Chrysler Automobiles, gọi tắt là FCA. Hãng đã thu hút người mua bằng cách tiếp thị rằng đây là một chiếc Fiat 500 thân thiện với gia đình, điều mà nhiều người thực sự yêu thích và tin rằng họ đang mua một chiếc xe Ý mang tính biểu tượng, do đó nó bán rất chạy, mặc dù đây chỉ là một chiếc xe được hiện đại hóa lại từ mẫu Chrysler PT Cruiser.

6. Hummer H2

Hummers, đặc biệt là Humvee, là biểu tượng nổi tiếng thế giới vì là một trong những chiếc xe mạnh mẽ nhất từng được chế tạo cũng như có khả năng chinh phục mọi địa hình. Vì lý đó, Hummer biết rằng H2 sắp tới sẽ là một thành công lớn, bất kể hiệu suất và khả năng hoạt động của nó.

Chiếc H2 được trang bị lớp mạ chrome sáng loáng cùng chiều cao ấn tượng. Đây cũng là mẫu xe có khoảng sáng gầm xe thấp và ngốn xăng. Hummer cho rằng thành công của H1 là quá đủ lý do để mọi người mua H2 và nó đã phát huy tác dụng vì thương hiệu đã bán được hơn 150.000 chiếc chỉ riêng tại Hoa Kỳ.

5. Toyota Prius

Prius được Toyota sản xuất từ năm 1997 (tại Nhật Bản), và kể từ lần đầu tiên đến tay người mua Mỹ vào năm 2001, hơn 15 triệu chiếc hybrid này đã được bán trên toàn thế giới.

Trên lý thuyết, nghe có vẻ là một lựa chọn hợp lý, nó tiết kiệm nhiên liệu, khá đáng đồng tiền về mặt tính năng trang bị và người lái có thể yên tâm về mức độ bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua thực tế rằng việc Prius là chiếc xe với vẻ bề ngoài nhàm chán và không đẹp mắt.

4. Volkswagen New Beetle

Giống như Fiat 500L và Hummer H2, New Beetle được bán thành công vào năm 2001 chủ yếu là do vị thế huyền thoại của thế hệ trước và sự hoài cổ của nó. Người ta có cơ hội được trải nghiệm chiếc Beetle đời đầu đã bị ngừng sản xuất.

Nhìn chung, những chiếc Beetle không có nhiều vấn đề khi nói đến độ tin cậy của chúng, nhưng chúng chắc chắn bị thổi phồng quá mức khi xét về quan điểm trải nghiệm lái xe của chúng. New Beetle thực sự khá tầm thường khi lái, nó cũng không nhanh và có hiệu suất tốt, nhưng vẫn bán chạy nhờ vào vị thế của người đi trước.

3. Nissan Juke

Hiện tại, phiên bản đời mới nhất của Nissan Juke đã được thay đổi nhiều và trở nên đẹp hơn, tuy nhiên điều đó không thể áp dụng đối với thế hệ trước của nó. Đây là mẫu xe đã bán được nhiều hơn một triệu chiếc trên toàn cầu. Chiếc đầu tiên của Nissan Juke tồn tại vào năm 2011, và nếu để ý kỹ hơn, người có thể thấy rằng nó thực sự giống một người đàn ông Nhật Bản đang tức giận và nheo mắt.

Động cơ mạnh mẽ nhất mà Juke được trang bị là loại tăng áp bốn xi-lanh nội tuyến sản sinh gần 200 mã lực và cùng với hệ dẫn động bốn bánh, Juke có khả năng đạt vận tốc 96km/h chỉ trong vòng chưa đầy 8 giây, đây là tốc độ rất nhanh so với bản tiêu chuẩn – 12 giây.

2. Smart ForTwo

Không có nhiều điều có thể nói về Smart ForTwo; nó chắc chắn xuất sắc trong những công việc mà nó được giao phó: Trở thành chiếc xe nhỏ nhất, bán chạy nhất có thể. Do đó, động cơ của ForTwo được đặt ở phía sau, để tối đa hóa không gian cho hai hành khách (mặc dù cũng không quá rộng rãi). Tất cả sức mạnh của xe đều được gửi đến bánh sau bởi vì nếu phải dẫn động cầu trước, thì xe sẽ không có không gian cabin.

Smart thế hệ đầu tiên được trang bị động cơ tăng áp 3 xi-lanh 599 cc có công suất từ 45 mã lực đến 61 mã lực và điều đó cho phép ForTwo từ từ tăng tốc lên 96km/h trong vòng 15 giây. Đã có hai thế hệ xe Smart khác, nhưng cả hai đều chật chội, không thực tế, nguy hiểm và chậm chạp như thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản người mua chọn những chiếc xe này vì đã có khoảng 2 triệu chiếc được bán cho đến nay.

1. Yugo

Nguyên nhân cho sự thành công của Yugo đến từ giá thành và dịch vụ. Vào giữa những năm 1980, Yugo đã được giới thiệu với mức giá chỉ 4.500 USD, đi kèm với đó là bảo hành mười năm hoặc 100.000 dặm và bảo trì miễn phí. Đây có thể là mẫu xe rất chậm và khá xấu, nhưng với giá chưa đến 5.000 đô la, nó thực sự là một giao dịch mua bán hấp dẫn.

Vì vậy, trong suốt 8 năm tuổi thọ của nó, gần 140.000 chiếc Yugo đã được bán chỉ riêng tại Hoa Kỳ, và tỷ lệ bán hàng mỗi ngày cao nhất được ghi nhận là 1.050 chiếc.

Tuy vậy, với mức giá “không tưởng”, không có gì ngạc nhiên khi khách hàng nhận được chiếc xe của họ với các vết lõm, chỗ ngồi bẩn, bốc mùi hôi thối kinh khủng và một số thậm chí còn gặp trục trặc về động cơ ngay từ đầu. May mắn thay, sau khi nhận ra những yếu điểm của mẫu xe này, công chúng đã ngừng mua chúng với tốc độ chóng mặt. Dù vậy, thật không may, nhiều người đã bị tai nạn và thậm chí mất mạng do Yugo thiếu các tính năng an toàn cơ bản trên xe hơi.

Theo Hotcars