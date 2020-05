Những mẫu ôtô đang giảm giá mạnh tại Việt Nam

VinFast vừa công bố bảng giá xe tháng 5, trong đó 2 mẫu Lux A2.0 và Lux SA2.0 được giảm từ 233 triệu đến 286 triệu so với giá niêm yết. Cụ thể, Lux A2.0 bản tiêu chuẩn và nâng cao xuống dưới 1 tỷ đồng, giảm lần lượt 233 triệu và 241 triệu đồng. Lux A2.0 bản cao cấp giảm 257-258 triệu đồng. Sau ưu đãi, mẫu xe này có giá từ 896 triệu đến 1,121 tỷ đồng.

Hãng xe Volswagen tiếp tục giảm giá 2 sản phẩm chủ lực Tiguan Allspace Highline và Passat với mức ưu đãi hơn 200 triệu đồng. Theo đó, mẫu SUV 7 chỗ Tiguan Allspace Highline ưu đãi hơn 207 triệu đồng, giá sau khuyến mãi còn 1,522 tỷ đồng; mẫu sedan hạng D Passat BlueMotion High giảm 177 triệu đồng, còn 1,303 tỷ đồng. Mức giảm giá này đến từ gói hỗ trợ chăm sóc xe 5 năm của hãng, khách hàng có thể trừ trực tiếp vào giá xe. (Ảnh: Volkswagen)

Trong tháng 5, Thaco tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe Mazda, trong đó Mazda CX-8 phiên bản Premium cao cấp (1 cầu và 2 cầu) được ưu đãi trực tiếp 150 triệu đồng. 2 phiên bản Luxury và Deluxe được giảm lần lượt 95 và 110 triệu đồng. Với mức ưu đãi như hiện tại, giá của Mazda CX8 Delux còn 1,039 tỷ đồng; Luxury là 1,104 tỷ đồng; Premium 2WD là 1,209 tỷ đồng; Premium AWD là 1,249 tỷ đồng.

Đối với New Mazda CX-5, nhóm phiên bản 2.0L Premium/Luxury có mức ưu đãi cao nhất là 85 triệu đồng trong khi 75 triệu đồng là mức giảm cho phiên bản 2.5L Signature 2WD.

Mazda2 cũng được giảm 55 triệu đồng, tặng kèm phim cách nhiệt, thảm lót sàn, gói bảo dưỡng 3 năm/50.000km... Sau ưu đãi, giá khởi điểm của mẫu Sedan hạng B này là 479 triệu đồng. (Ảnh: Mazda)

Nissan Việt Nam vừa giảm 100 triệu đồng cho mẫu SUV 7 chỗ Terra phiên bản 2.5L V 4WD 7AT sản xuất năm 2019. Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận được gói quà tặng đi kèm gồm camera hành trình, cửa sau tự động, đầu AVN và 20 triệu đồng tiền mặt. Sau điều chỉnh, giá mẫu xe này còn 998 triệu đồng. Trong khi đó, Terra bản S được giảm 51 triệu đồng, còn 848 triệu đồng; bản E giảm 50 triệu đồng còn 898 triệu đồng. (Ảnh: Nissan)

Giá bán Mitsubishi Outlander trong tháng 5 là hơn 1,048 tỷ đồng, giảm 51,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Pajero Sport phiên bản Diesel 4x2 MT có mức ưu đãi là 92,5 triệu đồng; bản Diesel 4×2 AT giảm 72 triệu đồng; Gasoline 4×2 AT Premium giảm 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, mẫu xe Mirage cũng được ưu đãi 20-30 triệu đồng. (Ảnh: Mitsubishi)