Những mẫu iPhone không nên mua dù giá rẻ

Dòng iPhone 17 vừa được Apple giới thiệu gần đây gây chú ý khi nâng dung lượng lưu trữ tối thiểu lên 256GB. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả phiên bản iPhone 17 cơ bản cũng có dung lượng gấp đôi so với những thế hệ trước.

Tuy nhiên, Apple vẫn tiếp tục bán các mẫu iPhone với bộ nhớ 128GB như iPhone 16 và 16e, hướng đến những người dùng muốn sở hữu iPhone mới nhưng không phải chi trả quá nhiều, với giá khởi điểm chỉ từ 24,99 triệu đồng.

Chính mức giá “dễ chịu” này khiến nhiều người dễ bị thu hút, đặc biệt là với những ai muốn trải nghiệm iPhone nhưng không đặt nặng vấn đề hiệu năng hay dung lượng lưu trữ. Dù vậy, câu hỏi đặt ra là: Liệu dung lượng 128GB còn đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng hiện nay hay không?

Đối với phần lớn người dùng, lựa chọn iPhone có dung lượng từ 256GB trở lên là hợp lý hơn

Trên thực tế, nếu chỉ dùng điện thoại để gọi điện, nhắn tin, lướt web hay xem mạng xã hội, dung lượng 128GB vẫn có thể đáp ứng tốt. Nhưng với người dùng có nhu cầu cao hơn như chơi game, chụp ảnh hoặc quay video, con số này nhanh chóng trở nên hạn chế. Một số tựa game phổ biến như World of Tanks Blitz chiếm gần 12GB dung lượng, War Thunder Mobile yêu cầu hơn 3,5 GB, còn Real Racing 3 có thể chiếm tới gần 10GB sau khi tải toàn bộ nội dung. Nếu cài đặt thêm vài trò chơi khác, cộng với dung lượng hệ thống và các ứng dụng cần thiết, bộ nhớ 128GB sẽ nhanh chóng bị đầy.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn với những người thường xuyên chụp ảnh và quay video. Theo thống kê, thư viện ảnh và video trung bình trên một chiếc iPhone có thể chiếm hơn 130GB, nghĩa là ngay cả khi không cài đặt thêm ứng dụng nặng, dung lượng 128GB cũng gần như không đủ. Hơn nữa, dung lượng lưu trữ của người dùng thường có xu hướng tăng dần theo thời gian, do thói quen lưu giữ dữ liệu, cài đặt thêm phần mềm hoặc cập nhật hệ điều hành mới.

Khác với nhiều điện thoại Android, iPhone không hỗ trợ thẻ nhớ microSD, nên người dùng không thể mở rộng bộ nhớ bằng cách lắp thêm thẻ. Giải pháp duy nhất là xóa bớt dữ liệu hoặc sao lưu ra bên ngoài. Việc chuyển ảnh và video sang ổ cứng hoặc máy tính qua cổng USB-C hoặc Lightning là một lựa chọn, nhưng khá bất tiện và mất thời gian.

Apple cung cấp các gói iCloud từ 19.000 đồng mỗi tháng cho 50GB, đến 1,499 triệu đồng mỗi tháng cho 12 TB

Một giải pháp tiện lợi hơn là sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây như iCloud. Apple cung cấp các gói iCloud từ 19.000 đồng mỗi tháng cho 50GB, đến 1,499 triệu đồng mỗi tháng cho 12 TB, cho phép sao lưu tự động ảnh và video nếu người dùng bật tính năng iCloud Photos. Tuy nhiên, phụ thuộc vào đám mây cũng có nghĩa là người dùng cần có kết nối Internet ổn định, và về lâu dài, chi phí thuê bao có thể vượt quá số tiền tiết kiệm được khi mua phiên bản dung lượng thấp.

Chính vì vậy, đối với phần lớn người dùng, lựa chọn iPhone có dung lượng từ 256GB trở lên là hợp lý hơn. Đây là mức dung lượng đủ cho nhu cầu sử dụng phổ thông như lưu trữ ảnh, video, ứng dụng và game mà không cần lo lắng quá nhiều về việc đầy bộ nhớ. Với những người dùng chuyên nghiệp, đặc biệt là những ai làm phim, chụp ảnh hoặc sáng tạo nội dung bằng iPhone, các phiên bản 512GB hoặc 1TB sẽ là lựa chọn tối ưu hơn để đảm bảo hiệu suất và không gian lưu trữ.