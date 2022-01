Những mánh khóe 'bán lốt' xe xuất khẩu ở biên giới Lạng Sơn

Theo điều tra ban đầu của công an tỉnh Lạng Sơn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung Quốc tăng cường kiểm soát người và phương tiện hàng hóa xuất nhập khẩu dẫn đến tình trạng xe xuất khẩu hàng hóa, nhất là mặt hàng nông sản, trái cây bị ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài. Tại Lạng Sơn, cao điểm ùn tắc lên đến 5.000 phương tiện cùng khoảng trên 10.000 lái xe đường dài vất vưởng ở xứ Lạng.

Trong khi đó, số lượng xe được thông quan rất hạn chế, khoảng khoảng 100 xe/ngày khiến hàng hóa bị hỏng, nhiều chủ hàng, doanh nghiệp bị thiệt hại lớn về kinh tế.

Lâm Văn Hưởng, cán bộ Đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc khai nhận đã liên kết với các đối tượng khác để tiến hành "bán lốt" xe lên cửa khẩu Hữu Nghị -Ảnh: N. My

Lợi dụng tình hình này, một số đối tượng liên kết đứng ra thu tiền "môi giới" với giá từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng để chở hàng "vượt lốt" lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) một cách nhanh nhất.

Chủ hàng nào muốn thông quan nhanh thì chi tiền để "mua lốt", "làm luật", xe nào mua lốt thì được lên cửa khẩu sớm hơn, còn không phải nằm chờ, thậm chí thời gian chờ lên tới hơn 20 ngày, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa…

Xuất khẩu hàng nhỏ giọt nên tại bãi trung chuyển hàng Bản Liếp luôn có trên 1000 xe ùn ứ dài ngày dẫn đến các chủ xe phải cắn răng chi từ 200 đến 300 triệu đồng/xe để được ưu tiên đi trước -Ảnh: Duy Chiến

Đối tượng Đinh Văn Thìn (SN 1979), trú tại Thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, một người chuyên "làm luật", cò mồi xuất nhập khẩu ở biên giới đã móc nối với hai cán bộ Đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc là Nông Tuấn Anh và Lâm Văn Hưởng đang làm nhiệm vụ phát phiếu thứ tự tại bãi trung chuyển hàng hóa Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc để thực hiện việc "bán lốt", cho những xe được ưu tiên đi trước.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tình trạng xe xuất khẩu hàng hóa ùn ứ ở bãi trung chuyển chờ xuất khẩu đã thông đồng tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa nhưng do hàng bị hỏng hoặc quay đầu, đổi đầu container để đưa những xe mới đến thay vào vị trí xe cũ với giá từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng/xe.

"Cò mồi" Đinh Văn Thìn khai nhận hành vi đưa hối lộ tại cơ quan công an -Ảnh: N.My

Trong khi làm việc tại bãi trung chuyển hàng hóa tại bản Liếp, xã Phú Xá, một số cán bộ Đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc đã móc nối với kẻ môi giới và các chủ hàng để "bán lốt" xe lên biên giới -Ảnh: Duy Chiến

Trong khi thiệt hại lớn về hàng hóa, phải quay đầu xe bán vớt vát thì những kẻ thông đồng bán "lốt xe", gây bức xúc dư luận và chủ- lái xe kinh doanh hàng xuất nhập khẩu -Ảnh: Duy Chiến

Tình trạng tiêu cực này đã gây hoang mang, bức xúc cho nhiều chủ hàng đang có nông sản xếp hàng ở Lạng Sơn khi hoạt động thông quan hàng hóa không có sự bình đẳng, minh bạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín xuất nhập khẩu của địa phương này trong bối cảnh đầy khó khăn hiện nay nên họ đã có đơn tố cáo đến các cấp có thẩm quyền và cơ quan truyền thông



Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra, phá án. Mới đây, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Thìn, Nông Tuấn Anh, Lâm Văn Hưởng về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.