Những lý do khiến khách hàng VPBank thích thú với Apple Pay

An toàn và bảo mật tối đa

Trong thời đại số hóa hiện nay, mọi khía cạnh của cuộc sống ngày càng gắn kết với công nghệ, việc bảo vệ thông tin cá nhân đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Apple không lưu trữ hoặc có quyền truy cập vào số thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước mà khách hàng tích hợp với Apple Pay. Khi sử dụng Apple Pay bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước, Apple sẽ không giữ lại bất kỳ thông tin giao dịch nào có thể ràng buộc với khách hàng. Các giao dịch được thực hiện giữa khách hàng, người bán hoặc nhà phát triển và ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ.



Khải Anh - nhân viên IT tại một công ty công nghệ, luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo mật của các phương thức thanh toán không tiếp xúc trong thời đại số. Anh rất hài lòng với tính bảo mật vượt trội của Apple Pay do thông tin thẻ thực tế không bao giờ được lưu trữ trên thiết bị hay máy chủ của Apple. Thay vào đó, một Số Tài Khoản Thiết Bị (Device Account Number) duy nhất được gán, mã hóa và lưu trữ an toàn trong Secure Element – một con chip tiêu chuẩn được thiết kế đặc biệt để bảo vệ thông tin thanh toán. Điều này đồng nghĩa với việc các giao dịch qua Apple Pay không cần internet hay 4G, rất tiện lợi và an toàn.

"Mình tích hợp thẻ tín dụng VPBank Diamond World để sử dụng Apple Pay từ những ngày đầu xuất hiện tại Việt Nam. Một trong những ưu thế nổi bật của ngân hàng này là tích hợp được cả thẻ Visa và Mastercard, tỷ lệ hoàn tiền cao cũng như đa dạng đối tác ưu đãi. Thêm nữa là khả năng tích hợp thẻ vào Apple Watch và thanh toán mà không cần mang theo điện thoại, thật sự rất tiện lợi với mình" – Khải Anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, với các công nghệ bảo mật sinh trắc học như Face ID và Touch ID, hoặc mật khẩu của thiết bị, kèm theo mã bảo mật động sử dụng một lần, Apple Pay cũng ngăn chặn tối đa nguy cơ giao dịch trái phép khi chỉ chủ sở hữu hợp pháp của thiết bị mới có thể thực hiện các giao dịch.

Do sự bất cẩn của nhiều người khi sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán, thời gian gần đây đã xuất hiện những trường hợp khách hàng làm lộ thông tin thẻ và bị sử dụng vào mục đích không hợp pháp.

Việc sử dụng các công nghệ bảo mật sinh trắc học hoặc mật khẩu, nâng cao mức độ bảo mật hơn với mã bảo mật động sử dụng một lần, Apple Pay khiến những đối tượng xấu không thể nắm được thông tin thẻ của người dùng. Trong trường hợp không may bị mất thiết bị, người dùng thao tác khóa từ xa để bảo vệ dữ liệu, sau đó có thể chủ động vào website của hãng xoá các thẻ đã tích hợp trên Apple Pay để phòng tránh rủi ro mà không cần phải phải khóa thẻ ngân hàng.

"Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại thay đổi với tốc độ chóng mặt, nhu cầu về các phương thức thanh toán nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo an toàn và bảo mật ngày càng trở nên cấp thiết. Điều này giải thích vì sao Apple Pay trở nên thịnh hành" – chị Hoàng Ngân (TP. Hồ Chí Minh) cho hay.

Dễ dàng, tiện lợi - chìa khoá chinh phục khách hàng

Ngoài tính bảo mật, sự tiện lợi là yếu tố khiến Apple Pay trở thành xu hướng thanh toán không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới. Khách hàng luôn mong muốn các giải pháp thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và Apple Pay đáp ứng nhu cầu này khi rất dễ sử dụng, đồng thời luôn đảm bảo an toàn.

Hương Trà (sinh viên năm 3, Đại học Ngoại thương Hà Nội) vừa kết thúc chuyến du lịch tại Đà Nẵng trước khi bước vào năm học cuối đầy thử thách. Là tín đồ mê xê dịch cũng như đã sử dụng dịch vụ của Mytour từ lâu, ngay khi ứng dụng này chính thức tích hợp Apple Pay, Trà đã có những trải nghiệm tiện lợi trong thanh toán dịch vụ đặt phòng khách sạn, vé máy bay trực tuyến và mua sắm trong những chuyến du lịch của mình.

"Trước đây thông qua một số ứng dụng khác, mình thường phải cung cấp thông tin thẻ và nhập số CVV/CVC để thanh toán trước tiền phòng hoặc vé máy bay. Với Apple Pay và chiếc thẻ VPBank Flex, mọi thao tác chỉ tính bằng giây cùng với việc bảo mật tối đa thông tin người dùng nên mình rất yên tâm. Chưa hết, những thương hiệu mua sắm, ẩm thực yêu thích của mình cũng đã chấp nhận hình thức thanh toán này như LOTTE Mart, Starbucks, The Pizza Company và McDonald’s… Mỗi chuyến du lịch giờ chỉ cần mang theo chiếc điện thoại và một tinh thần "quẩy hết mình" là đủ – Hương Trà hào hứng bày tỏ. Đối với Trà, Apple Pay không chỉ là một phương thức thanh toán mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong những hành trình khám phá, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và an toàn.

Cùng quan điểm với Trà về việc Apple Pay thực sự mang lại tiện lợi tối đa cho người dùng, Thu Ngân, một bà mẹ bỉm sữa yêu thích mua sắm trên các sàn thương mại điện tử cũng cho rằng Apple Pay giúp tiết kiệm thời gian tối đa, nhất là đối với những người bận rộn. Theo chị, vì có con nhỏ, việc nhà bề bộn nên thường phải tranh thủ thời gian để mua sắm trực tuyến. Thay vì phải nhập thông tin thẻ và chờ mã OTP gửi về điện thoại như trước đây, chị đã tích hợp thẻ tín dụng của VPBank, nhấn đúp nút sườn trên iPhone và xác nhận bằng FaceID là có thể hoàn tất giao dịch nhanh chóng. Hay như Lê Hùng, một nhân viên văn phòng cũng nhanh chóng biến Apple Pay trở thành phương thức thanh toán chính trong cuộc sống thường ngày vì chính sự tiện lợi mà nó mang lại.

"Mình có thói quen chạy bộ buổi sáng nên dùng Apple Pay trên đồng hồ Apple Watch để thanh toán những khoản phát sinh như café. Về di chuyển, những ứng dụng đặt xe mình sử dụng nhiều nhất là Be, Xanh SM hoặc taxi Mai Linh đều cho phép khách hàng thanh toán bằng Apple Pay một cách tiện lợi. Điều khiến mình thích nhất ở hình thức thanh toán này là điện thoại không cần kết nối internet để sử dụng, không cần tải thêm ứng dụng nào về máy" – anh Hùng cho hay.

Nhìn chung, sự kết hợp giữa các ngân hàng như VPBank với công nghệ thanh toán hiện đại Apple Pay không chỉ mang lại nhiều lợi ích thu hút người dùng, mà còn thúc đẩy nền kinh tế số của Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn. Khi ngày càng nhiều người chuyển sang sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thị trường thanh toán điện tử tại Việt Nam sẽ tiếp tục bùng nổ, mở ra nhiều cơ hội mới cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.