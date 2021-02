Những lý do khiến bạn không thể bỏ lỡ phiên bản điện ảnh “Tom & Jerry: Quậy Tung New York”

Phiên bản hoạt họa kết hợp người đóng đầu tiên của Tom & Jerry



Năm 1940, hai nhà làm phim hoạt hình Bill Hanna và Joe Barbera đã suy nghĩ nát óc hòng tìm ra một công thức thành công tương tự như những loạt phim đình đám thời đó về chuột Mickey hay lợn Porky.

Ý tưởng cực kỳ đơn giản về câu chuyện mâu thuẫn mèo đuổi chuột muôn đời bỗng lóe lên và đã được ra đời từ đó. Bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi kỷ nguyên phim câm, hai nhà làm phim thiên tài biết cách tạo ra tiếng cười cho Tom & Jerry mà không cần lời thoại.

Những cuộc rượt đuổi không hồi kết cứ thế diễn ra trên nền nhạc không lời, thi thoảng được điểm thêm tiếng thét do chính Bill Hanna tự thu âm.



Và với phần phim mới nhất "Tom & Jerry: Quậy Tung New York" các nhà làm phim hiện đại sẽ cho ra đời phiên bản được nâng cấp mới toanh của cặp đôi mèo chuột có tuổi đời 81 năm trên màn ảnh nhỏ.

Lần đầu tiên, Tom và Jerry sẽ gia nhập thế giới thực với các diễn viên người đóng trên bối cảnh thành phố New York nhộn nhịp. Tòa khách sạn hạng sang nhất thành phố trở thành chiến trường mới của Tom và Jerry.

Tom & Jerry: Quậy Tung New York

Đặc sản hài hước của bộ đôi Tom và Jerry đến từ thể loại hài cường điệu và hài đen đặc trưng. Khán giả cười phá lên khi theo dõi màn "đánh đấm" không thương tiếc giữa Tom và Jerry bởi trong thế giới hoạt hình mèo và chuột có thể tha hồ chơi khăm, hành hạ nhau mà không để lại hậu quả thảm khốc nào.

Với phiên bản mới này, đạo diễn Tim Story tuyên bố sẽ bảo lưu chất lầy lội vốn quen thuộc của Tom và Jerry nhưng lại ít thấy trong phim hoạt hình hiện đại.

"Mọi màn đánh đấm vẫn sẽ không nhằm nhò gì với Tom và Jerry. Chú mèo và chú chuột này luôn có ý định hạ sát nhau mà nếu trong thực tế thì nhiều khi chúng đã thành công rồi.

Tôi muốn bám sát với tinh thần của Tom & Jerry và nỗ lực làm cho bộ phim hài hước y như loạt phim gốc", Tim Story chia sẻ.

Dàn diễn viên tài năng "phụ họa" cho mèo và chuột

Gia nhập vào màn đuổi bắt của Tom và Jerry sẽ là dàn vai phụ cực kỳ chất lượng do các diễn viên đình đám Hollywood thủ vai.

Cô nàng tình cũ của cậu cả nhà Beckham, Chloë Grace Moretz sẽ vào vai nữ quản lý khách sạn trẻ tuổi Kayla.

Kayla nguyện dùng mọi thủ đoạn để đuổi cổ kẻ phá bĩnh chuột Jerry ra khỏi khách sạn. Khán giả cũng sẽ được gặp gỡ ngôi sao phim Peaky Blinders, cây hài gốc Á Ken Jeong và hàng loạt diễn viên tiếng tăm khác như Pallavi Sharda (Darkest Hour), Jordan Bolger (Ant-Man and the Wasp), Patsy Ferran (The Angry Birds Movie 2), Bobby Cannavale (Ant-Man and the Wasp), Lil Rel Howery (The Angry Birds Movie 2),...

Âm nhạc mới lạ bắt tai



Nếu trong loạt phim gốc, nhạc jazz chiếm vai trò chủ đạo trong phần nhạc phim thì "Tom & Jerry: Quậy Tung New York" sẽ có những giai điệu hoàn toàn mới, hiện đại và "nhộn nhịp" hơn hẳn.

Những ca khúc pop bắt tai trở thành nhạc nền cho cuộc đuổi bắt mới của Tom và Jerry. "Tom vẫn sẽ có đoạn chơi piano như trong loạt phim gốc.

Tuy nhiên chúng tôi sẽ nâng cấp lên để bộ phim thêm phần hiện đại. Hãy thử tưởng tượng như Tom sẽ gia nhập đại nhạc hội Coachella vậy", đạo diễn Tim Story tiết lộ thêm.