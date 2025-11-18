Những lớp học chạy mưa, lạnh co ro khi mùa Đông tới: 7 năm, hơn 100 tỷ đồng đã tạo ra 'phép màu'

Cách đây 7 năm, Quỹ Hy Vọng đã khởi xướng chương trình "Ánh sáng học đường", với mục tiêu kiên định: huy động sức mạnh cộng đồng để mang đến cơ hội học tập bình đẳng cho trẻ em ở những vùng miền khó khăn nhất. Với niềm tin rằng mọi trẻ em xứng đáng được học trong điều kiện an toàn và đầy đủ, chương trình đi theo chân các giáo viên cắm bản, khảo sát thực địa và xây mới, sửa chữa hàng trăm công trình mỗi năm – từ lớp học, nhà bán trú, nhà vệ sinh đến thư viện điện tử.

Đến nay, chương trình đã tài trợ hơn 100 tỷ đồng, sửa chữa và xây mới 296 điểm trường, tạo ra 'phép màu' thắp sáng hy vọng cho hàng nghìn học sinh an toàn tới trường.

Bà Tú tại vòng chung khảo.

Với bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc Điều hành Quỹ Hy Vọng, mỗi con số không chỉ là kết quả của hành trình cố gắng mà còn là câu chuyện trăn trở và niềm hy vọng. Trong những chuyến đi thực tế đến các vùng miền, bà chứng kiến tận mắt những lớp học phải chạy mưa, những phòng học trống trải, lạnh lẽo trong mùa đông. Rồi đến mùa mưa lũ, nhiều điểm trường ở miền núi phía Bắc, miền Trung bị tốc mái, sụp đổ, thậm chí bị xóa sổ hoàn toàn.

"Chúng tôi mong muốn tái thiết nhanh chóng các điểm trường để các em tiếp tục ước mơ và tận hưởng niềm hạnh phúc tuổi thơ", bà Tú nhấn mạnh.

"Đến với Human Act Prize, chúng tôi có cơ hội học hỏi từ người khác và hoàn thiện hơn"

Dự án "Ánh sáng học đường" không chỉ tập trung vào cơ sở vật chất mà còn hướng tới phát triển toàn diện kỹ năng và thói quen tốt cho học sinh. Chẳng hạn, chương trình vệ sinh học đường đã xây dựng những nhà vệ sinh sạch đẹp, an toàn, giúp nâng cao tỷ lệ đến trường, cải thiện sức khỏe và hình thành thói quen vệ sinh cho các em.

"Mỗi công trình không chỉ là một ngôi nhà vệ sinh mới, mà còn là thay đổi thói quen, nâng cao sức khỏe và niềm vui khi đến lớp của các em", bà Tú chia sẻ.

Tham dự Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2025, bà Tú mong muốn gặp gỡ, học hỏi các dự án khác để phát triển các sáng kiến liên kết, giải quyết vấn đề cho học sinh và giáo viên.

Bà Nguyễn Xuân Tú tại triển lãm.

Bà đánh giá cao tinh thần và tiêu chí của giải thưởng: "Mỗi dự án vào vòng chung kết đều để lại ấn tượng rất mạnh mẽ. Giải thưởng giúp chúng tôi đánh giá lại dự án của mình, học hỏi từ người khác và hoàn thiện hơn".

Lần thứ hai tham gia, bà Tú ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp trong cách tổ chức. Giải thưởng không chỉ lan tỏa thông điệp phụng sự cộng đồng mà còn ghi nhận, nâng tầm các hoạt động xã hội, tạo ra nơi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy thế mạnh của các tổ chức.