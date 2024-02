Trở lại cùng bài hát mới sau thời gian ở ẩn mất tăm, Sơn Tùng được khán giả đặt rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà người ta nhìn thấy lại là một cách truyền thông "đi vào lối mòn" khiến nhiều người phải đặt câu hỏi: Liệu Sơn Tùng có mang được gì đó mới mẻ cho Vbiz hay không?

Nhìn lại quãng thời gian đã qua của Sơn Tùng, khán giả cũng đặt luôn dấu chấm hỏi về những dự án từng được anh chàng hứa hẹn bùng nổ một thời. Sau 5 năm kể từ khi công bố một chiến lược đầy tham vọng vào năm 2019, khán giả cũng chưng hửng vì đếm lại kết quả của các hoạt động M-TP Entertainment mang đến chỉ chưa đầy một bàn tay.

Có những thứ chỉ xuất hiện trong lời hứa: fan cafe, mạng xã hội cho fan, brand áo quần, concert và tour!

Sáng 18/12/2019, buổi họp báo công bố kế hoạch phát triển chiến lược và các sản phẩm của công ty M-TP Entertainment trong năm 2020 đã chính thức diễn ra. Theo đó, nếu đúng như kế hoạch đề ra thì trong năm 2020, Sơn Tùng sẽ có: 3 ca khúc được ra mắt, 1 album mang tên "Chúng Ta", 1 "Sky Tour 2020", mạng xã hội dành riêng cho cộng đồng Sky, thương hiệu thời trang và 1 quán cafe idol “M-TP and Friends”. Cụ thể hơn, Sơn Tùng M-TP công bố kế hoạch trong năm 2020 bao gồm:

- Mạng xã hội Sky Social

- Khai trương quán cafe idol M-TP and Friends

- Phát hành album Chúng Ta

- 3 bài hát sẽ được ra mắt lần lượt với 3 thể loại nhạc khác nhau hoàn toàn

- Tổ chức Sky Tour 2020

- Ra mắt thương hiệu thời trang PlusEightyFour

- Tổ chức M-TP Year End Concert

Sơn Tùng trong buổi họp báo ra mắt chuỗi dự án "trong mơ"!

Một trong những thông tin được dân tình quan tâm nhất chính là việc khai trương quán cafe mang tên “M-TP and Friends” trong năm 2020. Các quán cafe thần tượng vốn là mô hình kinh doanh phổ biến với các fan Kpop, nhưng chưa xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Theo chia sẻ trong buổi họp báo, khi khai trương quán cafe idol “M-TP and Friends”, Sơn Tùng M-TP sẽ thường xuyên lui tới quán cafe, thậm chí mặc tạp dề để vào đứng pha nước. Mô hình thời trang cũng vô cùng hứa hẹn khi Sơn Tùng vốn là một ngôi sao được đánh giá cao về thẩm mỹ thời trang. Nhưng cuối cùng 2020 đã trôi qua vì dịch bệnh, không kế hoạch nào thành hình.

Phải đến tận năm 2021, nam ca sĩ mới phát hành được đủ 3 ca khúc, bao gồm Có Chắc Yêu Là Đây, Chúng Ta Của Hiện Tại, Muộn Rồi Mà Sao Còn. Ngoài tour diễn bị dừng lại vì dịch Covid-19, những dự án khác như quán cà phê, album, mạng xã hội hay thương hiệu thời trang vẫn chẳng thấy đâu.

M-TP Talent nhưng talent bỏ đi đâu hết…

Sau khi thành lập M-TP Entertainment, những cái tên dược chiêu mộ về công ty của Sơn Tùng được kỳ vọng sẽ tạo nên cú bùng nổ đột phá và giúp nghệ sĩ thể hiện chất riêng. Một trong những cái tên được fan mong đợi nhất phải kể đến Kay Trần.

Tuy vậy, trong thời gian hoạt động dưới danh nghĩa công ty, sự nghiệp Kay Trần "tắt ngúm". Nam ca sĩ phát hành sản phẩm do chính Sơn Tùng sản xuất, với số lượng nhỏ giọt. Kay Trần bị biến thành bản sao của Sơn Tùng nhưng không hấp dẫn bằng. Sau hai năm đồng hành cùng M-TP Entertainment, Kay Trần quyết định dứt áo rời đi.

Dàn talent lần lượt rời khỏi M-TP Talent.

Cũng trong năm 2022, những cái tên cộm cán của Sơn Tùng cũng đồng loạt rời công ty, bao gồm Onion, Ben Phạm,... Onion là một nhà sản xuất tài năng, đứng sau những bản phối thành công của Hãy Trao Cho Anh, Có Chắc Yêu Là Đây, Chúng Ta Của Hiện Tại,... Ben Phạm cũng từng nắm giữ vai trò Giám đốc Sáng tạo cho những bước chuyển biến về mặt hình ảnh cho Sơn Tùng.

Việc không chỉ các nghệ sĩ mà dàn sản xuất đầu não rời đi chắc chắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoạt động của Sơn Tùng cùng công ty, chưa kể đến điều này cũng thể hiện sự quản lý không mấy hiệu quả đến nghệ sĩ như những lời hứa ban đầu.

MV Making My Way mãi mãi là một lời bỏ ngỏ

Tối 4/5/2023, Sơn Tùng M-TP chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Making My Way đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Ca khúc là sáng tác tiếng Anh tiếp theo của nam ca sĩ sau đĩa đơn There's No One At All.

Sản phẩm này được Sơn Tùng ra mắt dạng audio và MV visualizer, sử dụng nhiều hiệu ứng đồ hoạ chứ chưa phải MV chính thức. Anh chàng từng hứa hẹn sau bản audio chắc chắn sẽ là MV, tuy nhiên thời điểm ra mắt khi nào vẫn chưa rõ và phụ thuộc vào sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Kế tiếp Making My Way sẽ là một bài hát nặng đô, sâu lắng, cảm xúc nhưng vẫn rất vui vẻ cũng sẽ được ra mắt.

Making My Way phiên bản MV cũng chìm trong dĩ vãng...

Tuy vậy, thực tế lại cho thấy, công chúng không mấy đón nhận sản phẩm Making My Way như Sơn Tùng kỳ vọng. Sơn Tùng cũng chưa thể đánh dấu bước tiến mang tính chất “cú nổ” cho sự nghiệp của mình với sản phẩm này. Và MV của ca khúc đến nay có vẻ như sẽ mãi mãi là dấu hỏi chấm. Có vẻ như dự án này đã bị hoãn vô thời hạn và nhường đường cho dự án sắp tới đó là Chúng Ta Của Tương Lai.

Hy vọng nào cho 1 album phòng thu của Sơn Tùng M-TP?

Sơn Tùng M-TP là một trong nghệ sĩ điển hình hoạt động theo mô hình single-only khi anh chàng sở hữu hơn 28 ca khúc dưới dạng đĩa đơn nhưng lại chưa hề có một album chính thức nào tới thời điểm hiện tại. Album m-tp M-TP được anh chàng ra mắt vào năm 2017 cũng chỉ là một album tuyển tập lại các ca khúc cũ mà thôi.

Sở hữu nhiều bài hát hit nổi tiếng và càn quét các bảng xếp hạng trong thời gian dài, công chúng vẫn còn cảm thấy chưa thực sự thoả mãn với những gì Sơn Tùng cống hiến cho âm nhạc với tư cách 1 ca sĩ hạng S, tất cả cũng vì nam ca sĩ chưa có album.

1 thập niên ngót nghét hoạt động với 0 album phòng thu là điểm trừ rất lớn của Sơn Tùng.

Nhiều khán giả và nhà sản xuất âm nhạc cho rằng với một nghệ sĩ, album không chỉ thể hiện khả năng sáng tạo dồi dào mà còn là cách nghệ sĩ kể câu chuyện của chính mình cũng như kết nối với các khán giả. Một ca khúc có thể tạo nên hiện tượng hoặc xu hướng trong một thời gian nhất định nhưng album mới là di sản và thể hiện sự cống hiến của một người nghệ sĩ. Đó không chỉ là một nhận định mà là một xu hướng chung của nền âm nhạc thế giới.

Minh chứng là trong thị trường âm nhạc hiện đại của Vpop, những nghệ sĩ trẻ rất năng suất và chủ động trong câu chuyện tạo ra những album chất lượng, đồng thời, mang màu sắc cá nhân độc đáo cùng câu chuyện của riêng họ. Chính em trai của nam ca sĩ - MONO dù mới chỉ ra mắt 2 năm nhưng đã sở hữu cho mình 1 full album mang tên 22 và 1 E.P Đẹp mà vẫn có tài nguyên xu hướng dồi dào.

MONO - em trai ruột của Sơn Tùng - đã có gia tài 1 album phòng thu, 1 E.P.

Năm 2024, Sơn Tùng lần nữa trở lại và thông báo sẽ chính thức phát hành album Chúng Ta. Tuy nhiên, album này thực chất đã được Sơn Tùng hứa hẹn mãi từ năm 2019 cho đến năm 2021 khi rục rịch ra mắt xong toàn bộ 3 single vẫn chưa thành hiện thực. Bên cạnh đó, một album-chỉ-có-3-bài-hát thì không thể gọi là một album, nếu Sơn Tùng vẫn "cố chấp" với cách thức ra sản phẩm như thế này thì đây chắc chắn là 1 điều đáng thất vọng.

Lời tuyên bố về chuyện 30 tuổi sẽ lui về sau…

Năm 2020, Sơn Tùng từng khiến cộng đồng yêu nhạc sửng sốt khi tuyên bố anh tự tin rằng con người nghệ sĩ của mình sẽ "đủ" để dừng ca hát vào tuổi 30, lùi về hỗ trợ các bạn trẻ và thậm chí là lập gia đình. Năm 2024, thời điểm Sơn Tùng chính thức bước vào tuổi 30, liệu những gì mà anh chàng đã nói có trở thành hiện thực?

Sơn Tùng sẽ có tuổi 30 như thế nào?

Từ năm 2020 đến nay, Sơn Tùng đã ra lần lượt 5 ca khúc. Sự nghiệp nghệ thuật của anh chàng "lúc lên lúc xuống" giữa những làn sóng rất sôi động của Vpop. Với lời tuyên bố về kế hoạch năm 30 tuổi, Sơn Tùng đang nằm trong “tầm ngắm” của cộng đồng mạng. Nhưng đó là một sự dõi theo tuổi 30 đáng mong chờ của nam nghệ sĩ hạng S - là người được kì vọng sẽ luôn mang đến bất ngờ, 1 xu hướng mới, một cột mốc nào đó cho nhạc Việt.

Sản phẩm sắp tới của Sơn Tùng được mong chờ sẽ là 1 sản phẩm chất lượng, phóng khoáng, xứng tầm "số 1 Vpop chưa ai có thể thay thế". Đồng thời, những sân khấu hoành tráng cùng với MV gây bão khắp mọi mặt trận cũng là điều mà khán giả mong chờ được nhìn thấy lại lần nữa ở Sơn Tùng năm 2024. Liệu Sơn Tùng ở tuổi 30 có làm được?