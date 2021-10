Những loại quả dại là “vàng bạc châu báu” với các dân chơi 8x - 9x, thời nay tụi trẻ sao mà biết được?

Thế hệ 8x, 9x thời tuổi thơ đâu có điều kiện như bây giờ, thức quà vặt với tụi nhỏ khi đó đôi khi chỉ là những loại quả dại mọc ngoài đường, trên rừng. Nhưng vậy thôi cũng đủ khiến lũ trẻ thích mê, trưa nắng rong ruổi cả chặng đường, cùng nhau đi hái, nhặt rồi chia nhau từng trái một.

Ngày nay, đời sống nhộn nhịp, phát triển, lũ trẻ khi xưa cũng đã lớn lên, đi xa lập nghiệp, những loại quả dại xưa giờ chỉ còn trong ký ức, hiếm hoi lắm mới còn thấy lại được ở một số vùng quê. Nếu đã từng ăn những loại quả dại sau đây, chắc hẳn bạn đã có một tuổi thơ rất dữ dội đó!

1. Quả duối dại: Có màu vàng nổi bật như nắng hè, vị cũng ngọt ngào, man mát rất hợp ăn khi trời nóng. Nhưng giờ rất hiếm gặp quả duối dại kể cả ở các vùng quê.

2. Quả dâu da: Khi chín màu vàng, đỏ có vị ngọt, còn khi xanh thì chua khỏi nói. Một thời leo trèo cây cao hái dâu da, không thì cũng đu cây, chọc que đến mỏi cổ luôn!

3. Quả me nước: Một thời những trái me nước đung đưa mời gọi bao đứa trẻ nhưng hái được thì là thử thách không hề dễ, vì quá trời gai. Khi may mắn được rụng trái ăn thì tranh nhau ăn, lớp ngoài bùi bùi, lớp cơm thì nhớt nhớt nhưng ngọt lạ.

4. Quả bàng: Gắn liền với tuổi học trò nhặt quả bàng trong sân trường. Bàng chín vàng có vị ngọt pha chút chua, ăn bùi bùi trong miệng.

5. Quả bình bát: Cầu kỳ hơn các loại quả khác, muốn ăn bình bát ngon nhất là dầm đường, thêm chút đá, chua chua, ngọt ngọt ấy lại là thức quà giải nhiệt mùa hè già trẻ đều thích.

6. Quả mây rừng: Có vị chát nhưng khi ăn vào lại thấy ngọt. Quả mây rừng còn gắn với một thời bị “tét” roi mây của trẻ con.

7. Quả chay: Những loại quả khi chín có vị chua ngọt pha lẫn như quả chay rất kích thích lũ trẻ con thời ấy. Giờ chỉ còn thấy nhiều ở xứ Quảng.

8. Quả thù lù: còn được gọi là quả tầm bóp, quả lồng đèn… Chúng có vị chua và mọc dại rất nhiều, ngày nay vẫn còn được ưa thích.

9. Quả sim: Sim chín có màu tím rõ, vỏ lại mỏng, mọng nước, vị ngọt đặc trưng nên trẻ con vùng quê khoái lắm, rủ nhau vào tận rừng ăn chán chê rồi mới hái túi lớn, túi nhỏ đem về.

10. Quả trứng cá: Khi chín chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay nhưng cực mọng nước, có màu đỏ hoặc tím, cắn một miếng là phần hạt li ti như trứng cá trào ra cùng vị ngọt lịm, nhai rất vui tai.

Nguồn: Tổng hợp