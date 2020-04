Những lí do giúp Đài Loan dễ vực dậy ngành bán lẻ và khách sạn sau dịch Covid-19, được dự đoán vẫn là tọa độ 'hot' với tín đồ du lịch

Phản ứng nhanh nhạy của Đài Loan để dập dịch Covid-19 được dự đoán sẽ giúp tăng trưởng ngành bán lẻ và khách sạn, vì thị trường bất động sản (BĐS) có thể phục hồi nhanh nhất sau khi làn sóng lây nhiễm Covid-19 giảm xuống.



Đến ngày 22/4, Đài Loan có 425 người nhiễm bệnh và 6 người tử vong, mặc dù cách tâm dịch Vũ Hán chỉ hơn 1.000 km. Phản ứng nhanh chóng của Đài Loan đã giúp đẩy lùi dịch hiệu quả và nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông quốc tế.

Trong ảnh chụp ngày 17/4, một khách sạn ở Đài Bắc đã thắp lên chữ "Zero", đánh dấu hai ngày liên tiếp Đài Loan không có ca nhiễm Covid-19 mới (Ảnh: AFP)

"Sự hiệu quả của Đài Loan trong chống dịch Covid-19 đã giúp ngành khách sạn có nhiều cơ hội sống sót qua đại dịch" - ông Eric Ting, giám đốc nghiên cứu thị trường tại công ty BĐS Savills Đài Loan chia sẻ.

Các nhà đầu tư nước ngoài có vẻ cũng đồng tình với nhận xét trên - khi hai mảng khách sạn và bán lẻ được rót vốn 114,3 triệu USD từ đầu năm đến nay, nhỉnh hơn 1/5 của số vốn 536,3 triệu USD mà họ nhận được trong nửa đầu năm ngoái, theo số liệu từ Real Capital Analytics.

Các khoản đầu tư dự đoán sẽ còn tăng lên trong 2 lĩnh vực này, do nhà đầu tư đã nhìn thấy sự phát triển trong thời gian trước đó. Mảng bán lẻ tăng trưởng 2,6% lên 103,2 tỷ USD năm 2019 so với mức 100,6 tỷ USD năm 2018. Tương tự, mảng khách sạn đã tăng lên 3 tỷ USD so với 2,9 tỷ USD trong cùng giai đoạn.

Dĩ nhiên, ngành bán lẻ và khách sạn ở Đài Loan cũng không thể thoát khỏi sự sụt giảm chung trên toàn cầu do đại dịch Covid-19. Trong quý I năm nay, các cửa hàng mới của doanh nghiệp bản lẻ nước ngoài đã giảm 76%, theo công ty tư vấn bất động sản CBRE thống kê. Khách du lịch nước ngoài cũng giảm 62% trong tháng 2, kéo theo các khách sạn chỉ đạt tỷ lệ lấp đầy 20% trong những tháng gần đây.

Ngành bán lẻ Đài Loan chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa nên không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng khi khách quốc tế sụt giảm. Hơn nữa sau dịch Covid-19, lượng khách được dự đoán sẽ tăng trưởng trở lại, giúp ngành bán lẻ và khách sạn vượt qua kỳ suy thoái (Ảnh minh họa: Kantar).

Kinh tế Đài Loan vẫn ghi nhận nhiều thông tin tích cực, chẳng hạn như quỹ đầu tư Arch Capital từ Hong Kong đã rót vốn vào ngành bán lẻ. Họ bắt tay với một quỹ tín thác BĐS ở Đài Loan để mua lại Trung tâm thương mại Taimall tại thành phố Đào Viên với giá 450 triệu USD.



Giám đốc điều hành Arch Capital, ông Richard Yue, cho biết: "Ngành bán lẻ Đài Loan vẫn ổn định, và thực tế là nó dễ dàng bật dậy trong giai đoạn hiện tại vì phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu nội địa hơn là nguồn thu từ du khách. Việc cách ly xã hội sẽ ảnh hưởng nhất định đến lưu lượng hàng ngày, nhưng nhìn chung, doanh thu sẽ bị tác động ít hơn so với nhiều nơi khác trên thế giới".

Giám đốc nghiên cứu Eric Ting từ Savills cho rằng Đài Loan được biết đến như một điểm đến an toàn, vì vậy sẽ thu hút khách du lịch quốc tế trong thời gian dài.

Đồng ý với quan điểm trên, bà Ping Lee, giám đốc nghiên cứu CBRE Đài Loan cho biết: "Bộ phận nghiên cứu của chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực về viễn cảnh của thị trường khách sạn xứ Đài. Nhiều tập đoàn khách sạn quốc tế đã liên tục mở rộng ngay giữa đại dịch Covid-19, căn cứ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của khách du lịch quốc tế đến Đài Loan và cả du khách nội địa. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục sau dịch virus corona".