Vừa qua, Bộ Công an đã phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Phạm Đức Bình (Bình "Kiểm", SN 1970, quê Quảng Ninh) để điều tra hành vi mua bán vũ khí quân dụng. Bình "Kiểm" được cho là có liên quan đến đường dây phạm tội của V."mèo".

Vừa ra tù lại bị bắt

Được biết, đầu năm 2024, sau gần 20 năm thụ án, ông trùm Bình "Kiểm" được ra tù và sinh sống tại TP HCM.

Bình "Kiểm" bị bắt cùng với nhiều người khác tại một chung cư cao cấp khu vực Đảo Kim Cương, TP Thủ Đức. Lực lượng chức năng thu một số vũ khí quân dụng được cho là liên quan việc tàng trữ, mua bán.

Bình "Kiểm" trong một lần bị xét xử

Với 2 tội danh Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Bình "Kiểm" bị kết án 28 năm tù, các đàn em của Bình Kiểm lần lượt lĩnh án 18 đến 23 năm tù. Bình không kháng cáo.

Nhiều thành tích bất hảo

Phạm Đức Bình cùng gia đình chuyển vào TP HCM sinh sống từ nhỏ. Năm 1991, Bình thu nạp những tên đầu gấu đất Bắc như Hậu "lé", Thanh "xà bông", Sơn "gà", anh em Tùng- Giang..., trang bị rất nhiều hàng nóng để "lấy số" trong giới giang hồ, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi. Nhờ các sòng bài, băng Bình "kiểm" ngày càng mạnh, bắt đầu có những hoạt động gây tiếng vang trong giới giang hồ.

Sau khi gây hàng loạt vụ lộn xộn, đầu năm 1996, Bình bị công an đưa đi cải tạo. Sau 2 tháng, Bình lại trở về và tiếp tục điều hành băng nhóm của mình.

Cũng thời gian này, Bình chung sống với em gái của bà Kim Anh (người tình ông trùm Trương Văn Cam - Năm Cam). Ngoài đầu tư quán cà phê, quán bar cho Kim Anh, Bình "Kiểm" mở shop bán đồ thể thao ở quận 1. Một lần bị nhóm Bảo "thái tử" (con trai Năm Cam) đập phá, Bình đã phóng xe đến "dẹp loạn".

Mặc dù được Hiệp "phò mã" (con rể Năm Cam) đứng ra dàn xếp, Bình vẫn không nể nang và tuyên bố làm đến cùng. Năm Cam dù rất tức giận nhưng không dám trả đũa mạnh tay.

Năm 1998, Công an TP HCM truy nã Phạm Đức Bình về tội đánh bạc. Tháng 9-1998, Bình bị bắt và sau đó tòa tuyên 12 tháng tù.

Ra tù, Bình lại tổ chức tiếp nhiều sòng bạc ở quận 10, quận 1, quận 3 để lấy tiền xâu, gây ra những vụ hành xử xã hội đen.

Sau những thành tích bất hảo này, tháng 4-2000, Bình bị cưỡng bức lao động tại Trung tâm Huy Khiêm, Bộ Công an. Ra khỏi trại không lâu, trong lần về Quảng Ninh thọ tang bố, Bình "Kiểm" đã đánh anh rể của hắn gây thương tích 12%. Công an Quảng Ninh ngay sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với y về tội cố ý gây thương tích. TAND thị xã Móng Cái xử phạt 12 tháng tù. Bản án sơ thẩm bị kháng cáo, TAND tỉnh Quảng Ninh đang làm thủ tục xét xử phúc thẩm thì Bình ''Kiểm'' bỏ trốn.

Vụ bắt cóc như phim

Năm 2005, biết tài sản của đại gia Trầm Bê thuộc hàng "top", Bình toan tính bắt cóc Trầm Trọng Ngân (con ông Trầm Bê). Ngoài Nguyễn Bùi Hữu Dư, Bình "kiểm" quyết định lôi kéo thêm Đoàn Anh Tuấn, Bùi Hồng Linh và Thiều Thiên Dương, tự Dương "cao", nhập cuộc. Cả nhóm chuẩn bị vũ khí cho kế hoạch này.

Ngày 1-12-2005, Bình "Kiểm" định bắt cóc anh Trầm Trọng Ngân tại công ty trong Khu công nghiệp Tân Tạo nhưng không thành vì anh Ngân không đi đường tới công ty như mọi khi.

Sau đó, Bình quyết bắt cóc anh Ngân tại nhà riêng vào ban đêm. Cả bọn tập trung tại siêu thị Metro An Phú. Khi anh Ngân đi xe máy xuất hiện, bọn chúng dùng ôtô đã thuê sẵn ép té nạn nhân nhưng anh Ngân đã phóng xe máy rất nhanh nên chúng đành bỏ cuộc.

Lần thứ 3, Bình huy động nhiều đàn em với 6 khẩu súng lớn nhỏ, 400 viên đạn, 2 lựu đạn, 7 ôtô, xe máy làm phương tiện di chuyển… Chiều 5-12-2005, phát hiện anh Ngân đi xe máy ra khỏi nhà, đàn em Bình "Kiểm" bám theo. Đến 20 giờ, chúng lái xe ép anh Ngân ngã vào lề, rút súng khống chế đẩy lên ôtô. Bình "Kiểm" chạy xe trước dẫn đường thẳng tới nhà nghỉ ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lúc 0 giờ ngày 6-12-2005, Bình "Kiểm" lấy điện thoại di động anh Ngân bấm số của ông Trầm Bê rồi đưa cho Linh thông báo việc anh Ngân bị chúng bắt và ra giá tiền chuộc là 10 triệu USD.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP HCM đã vào cuộc. Khoảng 1 giờ 45 phút sáng 7-12-2005, Bình Kiểm và đồng bọn bị bắt tại khu nhà nghỉ Hồng Phúc (xã Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng Tàu), con tin được giải cứu.

Cuối tháng 9- 2007, với hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Bình "Kiểm" bị TP HCM tuyên phạt 28 năm tù. Dư nhận án 23 năm tù, Linh 20 năm, Tuấn 18 năm và Nguyễn Hữu Thọ 2 năm tù về các tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cướp tài sản".

