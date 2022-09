Quay ngược về quá khứ, đây có lẽ là phiên bản Nữ hoàng Elizabeth II xuất sắc nhất trên màn ảnh. Với ngoại hình được đánh giá là khá tương đồng với Nữ hoàng ngoài đời, nữ diễn viên Jeannette Charles đã thể hiện vị nguyên thủ không ít lần trong các phim All You Need Is Cash, National Lampoon’s European Vacation, Queen Kong, The Naked Gun: From the Files of Police Squad! và Austin Powers in Goldmember.